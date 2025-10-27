- Wachstum
Trades insgesamt:
903
Gewinntrades:
728 (80.62%)
Verlusttrades:
175 (19.38%)
Bester Trade:
4 370.00 USD
Schlechtester Trade:
-3 681.84 USD
Bruttoprofit:
15 003.08 USD (1 366 866 pips)
Bruttoverlust:
-10 611.25 USD (108 527 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (245.72 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6 549.48 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
24.65%
Max deposit load:
148.75%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
0.80
Long-Positionen:
556 (61.57%)
Short-Positionen:
347 (38.43%)
Profit-Faktor:
1.41
Mathematische Gewinnerwartung:
4.86 USD
Durchschnittlicher Profit:
20.61 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-60.64 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-669.60 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 681.84 USD (1)
Wachstum pro Monat :
-21.80%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
5 520.07 USD (54.53%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
79.26% (815.91 USD)
Kapital:
71.59% (496.78 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|651
|USDJPYr
|79
|GBPJPYr
|61
|GBPUSDr
|19
|EURAUDr
|18
|USDCADr
|13
|USDCHFr
|12
|CHFJPYr
|12
|JPN225
|9
|USA100
|8
|AUDUSDr
|6
|EURUSDr
|4
|EURJPYr
|3
|GBPNZDr
|3
|BTCUSD
|2
|EURNZDr
|2
|EURCHFr
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDr
|4K
|USDJPYr
|161
|GBPJPYr
|-40
|GBPUSDr
|-51
|EURAUDr
|65
|USDCADr
|75
|USDCHFr
|24
|CHFJPYr
|25
|JPN225
|15
|USA100
|7
|AUDUSDr
|19
|EURUSDr
|15
|EURJPYr
|15
|GBPNZDr
|4
|BTCUSD
|10
|EURNZDr
|1
|EURCHFr
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDr
|163K
|USDJPYr
|9.8K
|GBPJPYr
|3K
|GBPUSDr
|1K
|EURAUDr
|2.4K
|USDCADr
|3.9K
|USDCHFr
|1.1K
|CHFJPYr
|1.2K
|JPN225
|5.7K
|USA100
|23K
|AUDUSDr
|397
|EURUSDr
|658
|EURJPYr
|347
|GBPNZDr
|155
|BTCUSD
|1M
|EURNZDr
|60
|EURCHFr
|45
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +4 370.00 USD
Schlechtester Trade: -3 682 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +245.72 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -669.60 USD
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 2
This is my small account which I trade Gold.
I run a program to see the performance. to copy the account you need to be at least 1000 USD.
good luck to everyone.
