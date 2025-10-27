SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Small Gold Trade account
Osman Sarikaya

Small Gold Trade account

Osman Sarikaya
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
50 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 204%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
903
Gewinntrades:
728 (80.62%)
Verlusttrades:
175 (19.38%)
Bester Trade:
4 370.00 USD
Schlechtester Trade:
-3 681.84 USD
Bruttoprofit:
15 003.08 USD (1 366 866 pips)
Bruttoverlust:
-10 611.25 USD (108 527 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (245.72 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6 549.48 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
24.65%
Max deposit load:
148.75%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
0.80
Long-Positionen:
556 (61.57%)
Short-Positionen:
347 (38.43%)
Profit-Faktor:
1.41
Mathematische Gewinnerwartung:
4.86 USD
Durchschnittlicher Profit:
20.61 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-60.64 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-669.60 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 681.84 USD (1)
Wachstum pro Monat :
-21.80%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
5 520.07 USD (54.53%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
79.26% (815.91 USD)
Kapital:
71.59% (496.78 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDr 651
USDJPYr 79
GBPJPYr 61
GBPUSDr 19
EURAUDr 18
USDCADr 13
USDCHFr 12
CHFJPYr 12
JPN225 9
USA100 8
AUDUSDr 6
EURUSDr 4
EURJPYr 3
GBPNZDr 3
BTCUSD 2
EURNZDr 2
EURCHFr 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDr 4K
USDJPYr 161
GBPJPYr -40
GBPUSDr -51
EURAUDr 65
USDCADr 75
USDCHFr 24
CHFJPYr 25
JPN225 15
USA100 7
AUDUSDr 19
EURUSDr 15
EURJPYr 15
GBPNZDr 4
BTCUSD 10
EURNZDr 1
EURCHFr 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDr 163K
USDJPYr 9.8K
GBPJPYr 3K
GBPUSDr 1K
EURAUDr 2.4K
USDCADr 3.9K
USDCHFr 1.1K
CHFJPYr 1.2K
JPN225 5.7K
USA100 23K
AUDUSDr 397
EURUSDr 658
EURJPYr 347
GBPNZDr 155
BTCUSD 1M
EURNZDr 60
EURCHFr 45
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4 370.00 USD
Schlechtester Trade: -3 682 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +245.72 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -669.60 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
This is my small account which I trade Gold. 

I run a program to see the performance. to copy the account you need to be at least 1000 USD.

good luck to everyone. 


Keine Bewertungen
2026.01.02 17:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 15:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 16:26
No swaps are charged
2025.12.29 16:26
No swaps are charged
2025.12.29 15:26
No swaps are charged
2025.12.29 15:26
No swaps are charged
2025.12.29 13:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 07:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 02:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 02:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.25 23:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 00:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 23:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 21:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 20:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 14:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 13:25
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 12:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
