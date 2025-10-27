シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Small Gold Trade account
Osman Sarikaya

Small Gold Trade account

Osman Sarikaya
レビュー0件
信頼性
50週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 204%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
903
利益トレード:
728 (80.62%)
損失トレード:
175 (19.38%)
ベストトレード:
4 370.00 USD
最悪のトレード:
-3 681.84 USD
総利益:
15 003.08 USD (1 366 866 pips)
総損失:
-10 611.25 USD (108 527 pips)
最大連続の勝ち:
27 (245.72 USD)
最大連続利益:
6 549.48 USD (2)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
24.65%
最大入金額:
148.75%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
0.80
長いトレード:
556 (61.57%)
短いトレード:
347 (38.43%)
プロフィットファクター:
1.41
期待されたペイオフ:
4.86 USD
平均利益:
20.61 USD
平均損失:
-60.64 USD
最大連続の負け:
10 (-669.60 USD)
最大連続損失:
-3 681.84 USD (1)
月間成長:
-21.80%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
5 520.07 USD (54.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
79.26% (815.91 USD)
エクイティによる:
71.59% (496.78 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDr 651
USDJPYr 79
GBPJPYr 61
GBPUSDr 19
EURAUDr 18
USDCADr 13
USDCHFr 12
CHFJPYr 12
JPN225 9
USA100 8
AUDUSDr 6
EURUSDr 4
EURJPYr 3
GBPNZDr 3
BTCUSD 2
EURNZDr 2
EURCHFr 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDr 4K
USDJPYr 161
GBPJPYr -40
GBPUSDr -51
EURAUDr 65
USDCADr 75
USDCHFr 24
CHFJPYr 25
JPN225 15
USA100 7
AUDUSDr 19
EURUSDr 15
EURJPYr 15
GBPNZDr 4
BTCUSD 10
EURNZDr 1
EURCHFr 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDr 163K
USDJPYr 9.8K
GBPJPYr 3K
GBPUSDr 1K
EURAUDr 2.4K
USDCADr 3.9K
USDCHFr 1.1K
CHFJPYr 1.2K
JPN225 5.7K
USA100 23K
AUDUSDr 397
EURUSDr 658
EURJPYr 347
GBPNZDr 155
BTCUSD 1M
EURNZDr 60
EURCHFr 45
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4 370.00 USD
最悪のトレード: -3 682 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +245.72 USD
最大連続損失: -669.60 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
This is my small account which I trade Gold. 

I run a program to see the performance. to copy the account you need to be at least 1000 USD.

good luck to everyone. 


レビューなし
2026.01.02 17:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 15:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 16:26
No swaps are charged
2025.12.29 16:26
No swaps are charged
2025.12.29 15:26
No swaps are charged
2025.12.29 15:26
No swaps are charged
2025.12.29 13:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 07:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 02:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 02:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.25 23:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 00:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 23:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 21:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 20:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 14:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 13:25
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 12:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Small Gold Trade account
30 USD/月
204%
0
0
USD
3K
USD
50
0%
903
80%
25%
1.41
4.86
USD
79%
1:500
コピー

