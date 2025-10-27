- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
903
利益トレード:
728 (80.62%)
損失トレード:
175 (19.38%)
ベストトレード:
4 370.00 USD
最悪のトレード:
-3 681.84 USD
総利益:
15 003.08 USD (1 366 866 pips)
総損失:
-10 611.25 USD (108 527 pips)
最大連続の勝ち:
27 (245.72 USD)
最大連続利益:
6 549.48 USD (2)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
24.65%
最大入金額:
148.75%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
0.80
長いトレード:
556 (61.57%)
短いトレード:
347 (38.43%)
プロフィットファクター:
1.41
期待されたペイオフ:
4.86 USD
平均利益:
20.61 USD
平均損失:
-60.64 USD
最大連続の負け:
10 (-669.60 USD)
最大連続損失:
-3 681.84 USD (1)
月間成長:
-21.80%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
5 520.07 USD (54.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
79.26% (815.91 USD)
エクイティによる:
71.59% (496.78 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|651
|USDJPYr
|79
|GBPJPYr
|61
|GBPUSDr
|19
|EURAUDr
|18
|USDCADr
|13
|USDCHFr
|12
|CHFJPYr
|12
|JPN225
|9
|USA100
|8
|AUDUSDr
|6
|EURUSDr
|4
|EURJPYr
|3
|GBPNZDr
|3
|BTCUSD
|2
|EURNZDr
|2
|EURCHFr
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDr
|4K
|USDJPYr
|161
|GBPJPYr
|-40
|GBPUSDr
|-51
|EURAUDr
|65
|USDCADr
|75
|USDCHFr
|24
|CHFJPYr
|25
|JPN225
|15
|USA100
|7
|AUDUSDr
|19
|EURUSDr
|15
|EURJPYr
|15
|GBPNZDr
|4
|BTCUSD
|10
|EURNZDr
|1
|EURCHFr
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDr
|163K
|USDJPYr
|9.8K
|GBPJPYr
|3K
|GBPUSDr
|1K
|EURAUDr
|2.4K
|USDCADr
|3.9K
|USDCHFr
|1.1K
|CHFJPYr
|1.2K
|JPN225
|5.7K
|USA100
|23K
|AUDUSDr
|397
|EURUSDr
|658
|EURJPYr
|347
|GBPNZDr
|155
|BTCUSD
|1M
|EURNZDr
|60
|EURCHFr
|45
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 2
This is my small account which I trade Gold.
I run a program to see the performance. to copy the account you need to be at least 1000 USD.
good luck to everyone.
レビューなし
