SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Small Gold Trade account
Osman Sarikaya

Small Gold Trade account

Osman Sarikaya
0 comentarios
Fiabilidad
50 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 204%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
903
Transacciones Rentables:
728 (80.62%)
Transacciones Irrentables:
175 (19.38%)
Mejor transacción:
4 370.00 USD
Peor transacción:
-3 681.84 USD
Beneficio Bruto:
15 003.08 USD (1 366 866 pips)
Pérdidas Brutas:
-10 611.25 USD (108 527 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (245.72 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6 549.48 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
24.65%
Carga máxima del depósito:
148.75%
Último trade:
24 horas
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
0.80
Transacciones Largas:
556 (61.57%)
Transacciones Cortas:
347 (38.43%)
Factor de Beneficio:
1.41
Beneficio Esperado:
4.86 USD
Beneficio medio:
20.61 USD
Pérdidas medias:
-60.64 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-669.60 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 681.84 USD (1)
Crecimiento al mes:
-21.80%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
5 520.07 USD (54.53%)
Reducción relativa:
De balance:
79.26% (815.91 USD)
De fondos:
71.59% (496.78 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDr 651
USDJPYr 79
GBPJPYr 61
GBPUSDr 19
EURAUDr 18
USDCADr 13
USDCHFr 12
CHFJPYr 12
JPN225 9
USA100 8
AUDUSDr 6
EURUSDr 4
EURJPYr 3
GBPNZDr 3
BTCUSD 2
EURNZDr 2
EURCHFr 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDr 4K
USDJPYr 161
GBPJPYr -40
GBPUSDr -51
EURAUDr 65
USDCADr 75
USDCHFr 24
CHFJPYr 25
JPN225 15
USA100 7
AUDUSDr 19
EURUSDr 15
EURJPYr 15
GBPNZDr 4
BTCUSD 10
EURNZDr 1
EURCHFr 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDr 163K
USDJPYr 9.8K
GBPJPYr 3K
GBPUSDr 1K
EURAUDr 2.4K
USDCADr 3.9K
USDCHFr 1.1K
CHFJPYr 1.2K
JPN225 5.7K
USA100 23K
AUDUSDr 397
EURUSDr 658
EURJPYr 347
GBPNZDr 155
BTCUSD 1M
EURNZDr 60
EURCHFr 45
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4 370.00 USD
Peor transacción: -3 682 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +245.72 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -669.60 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

This is my small account which I trade Gold. 

I run a program to see the performance. to copy the account you need to be at least 1000 USD.

good luck to everyone. 


No hay comentarios
2026.01.02 17:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 15:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 16:26
No swaps are charged
2025.12.29 16:26
No swaps are charged
2025.12.29 15:26
No swaps are charged
2025.12.29 15:26
No swaps are charged
2025.12.29 13:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 07:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 02:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 02:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.25 23:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 00:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 23:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 21:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 20:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 14:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 13:25
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 12:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Small Gold Trade account
30 USD al mes
204%
0
0
USD
3K
USD
50
0%
903
80%
25%
1.41
4.86
USD
79%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.