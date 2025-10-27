- Прирост
Всего трейдов:
903
Прибыльных трейдов:
728 (80.62%)
Убыточных трейдов:
175 (19.38%)
Лучший трейд:
4 370.00 USD
Худший трейд:
-3 681.84 USD
Общая прибыль:
15 003.08 USD (1 366 866 pips)
Общий убыток:
-10 611.25 USD (108 527 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (245.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 549.48 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
24.65%
Макс. загрузка депозита:
148.75%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.80
Длинных трейдов:
556 (61.57%)
Коротких трейдов:
347 (38.43%)
Профит фактор:
1.41
Мат. ожидание:
4.86 USD
Средняя прибыль:
20.61 USD
Средний убыток:
-60.64 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-669.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 681.84 USD (1)
Прирост в месяц:
-21.80%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5 520.07 USD (54.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
79.26% (815.91 USD)
По эквити:
71.59% (496.78 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|651
|USDJPYr
|79
|GBPJPYr
|61
|GBPUSDr
|19
|EURAUDr
|18
|USDCADr
|13
|USDCHFr
|12
|CHFJPYr
|12
|JPN225
|9
|USA100
|8
|AUDUSDr
|6
|EURUSDr
|4
|EURJPYr
|3
|GBPNZDr
|3
|BTCUSD
|2
|EURNZDr
|2
|EURCHFr
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDr
|4K
|USDJPYr
|161
|GBPJPYr
|-40
|GBPUSDr
|-51
|EURAUDr
|65
|USDCADr
|75
|USDCHFr
|24
|CHFJPYr
|25
|JPN225
|15
|USA100
|7
|AUDUSDr
|19
|EURUSDr
|15
|EURJPYr
|15
|GBPNZDr
|4
|BTCUSD
|10
|EURNZDr
|1
|EURCHFr
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDr
|163K
|USDJPYr
|9.8K
|GBPJPYr
|3K
|GBPUSDr
|1K
|EURAUDr
|2.4K
|USDCADr
|3.9K
|USDCHFr
|1.1K
|CHFJPYr
|1.2K
|JPN225
|5.7K
|USA100
|23K
|AUDUSDr
|397
|EURUSDr
|658
|EURJPYr
|347
|GBPNZDr
|155
|BTCUSD
|1M
|EURNZDr
|60
|EURCHFr
|45
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Лучший трейд: +4 370.00 USD
Худший трейд: -3 682 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +245.72 USD
Макс. убыток в серии: -669.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 2
This is my small account which I trade Gold.
I run a program to see the performance. to copy the account you need to be at least 1000 USD.
good luck to everyone.
Нет отзывов
