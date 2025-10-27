СигналыРазделы
Osman Sarikaya

Small Gold Trade account

Osman Sarikaya
0 отзывов
Надежность
50 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 204%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
903
Прибыльных трейдов:
728 (80.62%)
Убыточных трейдов:
175 (19.38%)
Лучший трейд:
4 370.00 USD
Худший трейд:
-3 681.84 USD
Общая прибыль:
15 003.08 USD (1 366 866 pips)
Общий убыток:
-10 611.25 USD (108 527 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (245.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 549.48 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
24.65%
Макс. загрузка депозита:
148.75%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.80
Длинных трейдов:
556 (61.57%)
Коротких трейдов:
347 (38.43%)
Профит фактор:
1.41
Мат. ожидание:
4.86 USD
Средняя прибыль:
20.61 USD
Средний убыток:
-60.64 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-669.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 681.84 USD (1)
Прирост в месяц:
-21.80%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5 520.07 USD (54.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
79.26% (815.91 USD)
По эквити:
71.59% (496.78 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDr 651
USDJPYr 79
GBPJPYr 61
GBPUSDr 19
EURAUDr 18
USDCADr 13
USDCHFr 12
CHFJPYr 12
JPN225 9
USA100 8
AUDUSDr 6
EURUSDr 4
EURJPYr 3
GBPNZDr 3
BTCUSD 2
EURNZDr 2
EURCHFr 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDr 4K
USDJPYr 161
GBPJPYr -40
GBPUSDr -51
EURAUDr 65
USDCADr 75
USDCHFr 24
CHFJPYr 25
JPN225 15
USA100 7
AUDUSDr 19
EURUSDr 15
EURJPYr 15
GBPNZDr 4
BTCUSD 10
EURNZDr 1
EURCHFr 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDr 163K
USDJPYr 9.8K
GBPJPYr 3K
GBPUSDr 1K
EURAUDr 2.4K
USDCADr 3.9K
USDCHFr 1.1K
CHFJPYr 1.2K
JPN225 5.7K
USA100 23K
AUDUSDr 397
EURUSDr 658
EURJPYr 347
GBPNZDr 155
BTCUSD 1M
EURNZDr 60
EURCHFr 45
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4 370.00 USD
Худший трейд: -3 682 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +245.72 USD
Макс. убыток в серии: -669.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
This is my small account which I trade Gold. 

I run a program to see the performance. to copy the account you need to be at least 1000 USD.

good luck to everyone. 


2026.01.02 17:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 15:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 16:26
No swaps are charged
2025.12.29 16:26
No swaps are charged
2025.12.29 15:26
No swaps are charged
2025.12.29 15:26
No swaps are charged
2025.12.29 13:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 07:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 02:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 02:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.25 23:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 00:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 23:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 21:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 20:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 14:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 13:25
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 12:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
