- 자본
- 축소
트레이드:
915
이익 거래:
738 (80.65%)
손실 거래:
177 (19.34%)
최고의 거래:
4 370.00 USD
최악의 거래:
-3 681.84 USD
총 수익:
15 340.80 USD (1 376 453 pips)
총 손실:
-10 695.88 USD (110 673 pips)
연속 최대 이익:
27 (245.72 USD)
연속 최대 이익:
6 549.48 USD (2)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
26.74%
최대 입금량:
148.75%
최근 거래:
30 분 전
주별 거래 수:
22
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
0.84
롱(주식매수):
556 (60.77%)
숏(주식차입매도):
359 (39.23%)
수익 요인:
1.43
기대수익:
5.08 USD
평균 이익:
20.79 USD
평균 손실:
-60.43 USD
연속 최대 손실:
10 (-669.60 USD)
연속 최대 손실:
-3 681.84 USD (1)
월별 성장률:
37.75%
연간 예측:
458.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
5 520.07 USD (54.53%)
상대적 삭감:
잔고별:
79.26% (815.91 USD)
자본금별:
71.59% (496.78 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|661
|USDJPYr
|79
|GBPJPYr
|61
|GBPUSDr
|19
|EURAUDr
|18
|USDCADr
|13
|USDCHFr
|12
|CHFJPYr
|12
|JPN225
|9
|USA100
|8
|AUDUSDr
|6
|GBPNZDr
|5
|EURUSDr
|4
|EURJPYr
|3
|BTCUSD
|2
|EURNZDr
|2
|EURCHFr
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDr
|4.3K
|USDJPYr
|161
|GBPJPYr
|-40
|GBPUSDr
|-51
|EURAUDr
|65
|USDCADr
|75
|USDCHFr
|24
|CHFJPYr
|25
|JPN225
|15
|USA100
|7
|AUDUSDr
|19
|GBPNZDr
|6
|EURUSDr
|15
|EURJPYr
|15
|BTCUSD
|10
|EURNZDr
|1
|EURCHFr
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDr
|170K
|USDJPYr
|9.8K
|GBPJPYr
|3K
|GBPUSDr
|1K
|EURAUDr
|2.4K
|USDCADr
|3.9K
|USDCHFr
|1.1K
|CHFJPYr
|1.2K
|JPN225
|5.7K
|USA100
|23K
|AUDUSDr
|397
|GBPNZDr
|386
|EURUSDr
|658
|EURJPYr
|347
|BTCUSD
|1M
|EURNZDr
|60
|EURCHFr
|45
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4 370.00 USD
최악의 거래: -3 682 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +245.72 USD
연속 최대 손실: -669.60 USD
This is my small account which I trade Gold.
I run a program to see the performance. to copy the account you need to be at least 1000 USD.
good luck to everyone.
리뷰 없음
