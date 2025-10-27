시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Small Gold Trade account
Osman Sarikaya

Small Gold Trade account

Osman Sarikaya
0 리뷰
안정성
50
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 230%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
915
이익 거래:
738 (80.65%)
손실 거래:
177 (19.34%)
최고의 거래:
4 370.00 USD
최악의 거래:
-3 681.84 USD
총 수익:
15 340.80 USD (1 376 453 pips)
총 손실:
-10 695.88 USD (110 673 pips)
연속 최대 이익:
27 (245.72 USD)
연속 최대 이익:
6 549.48 USD (2)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
26.74%
최대 입금량:
148.75%
최근 거래:
30 분 전
주별 거래 수:
22
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
0.84
롱(주식매수):
556 (60.77%)
숏(주식차입매도):
359 (39.23%)
수익 요인:
1.43
기대수익:
5.08 USD
평균 이익:
20.79 USD
평균 손실:
-60.43 USD
연속 최대 손실:
10 (-669.60 USD)
연속 최대 손실:
-3 681.84 USD (1)
월별 성장률:
37.75%
연간 예측:
458.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
5 520.07 USD (54.53%)
상대적 삭감:
잔고별:
79.26% (815.91 USD)
자본금별:
71.59% (496.78 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSDr 661
USDJPYr 79
GBPJPYr 61
GBPUSDr 19
EURAUDr 18
USDCADr 13
USDCHFr 12
CHFJPYr 12
JPN225 9
USA100 8
AUDUSDr 6
GBPNZDr 5
EURUSDr 4
EURJPYr 3
BTCUSD 2
EURNZDr 2
EURCHFr 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSDr 4.3K
USDJPYr 161
GBPJPYr -40
GBPUSDr -51
EURAUDr 65
USDCADr 75
USDCHFr 24
CHFJPYr 25
JPN225 15
USA100 7
AUDUSDr 19
GBPNZDr 6
EURUSDr 15
EURJPYr 15
BTCUSD 10
EURNZDr 1
EURCHFr 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSDr 170K
USDJPYr 9.8K
GBPJPYr 3K
GBPUSDr 1K
EURAUDr 2.4K
USDCADr 3.9K
USDCHFr 1.1K
CHFJPYr 1.2K
JPN225 5.7K
USA100 23K
AUDUSDr 397
GBPNZDr 386
EURUSDr 658
EURJPYr 347
BTCUSD 1M
EURNZDr 60
EURCHFr 45
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +4 370.00 USD
최악의 거래: -3 682 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +245.72 USD
연속 최대 손실: -669.60 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오

This is my small account which I trade Gold. 

I run a program to see the performance. to copy the account you need to be at least 1000 USD.

good luck to everyone. 


리뷰 없음
2026.01.02 17:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 15:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 16:26
No swaps are charged
2025.12.29 16:26
No swaps are charged
2025.12.29 15:26
No swaps are charged
2025.12.29 15:26
No swaps are charged
2025.12.29 13:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 07:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 02:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 02:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.25 23:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 00:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 23:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 21:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 20:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 14:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 13:25
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 12:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Small Gold Trade account
월별 30 USD
230%
0
0
USD
3.3K
USD
50
0%
915
80%
27%
1.43
5.08
USD
79%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.