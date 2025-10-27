- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
113
Kârla kapanan işlemler:
107 (94.69%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (5.31%)
En iyi işlem:
468.31 USD
En kötü işlem:
-5.64 USD
Brüt kâr:
2 765.17 USD (2 537 497 pips)
Brüt zarar:
-8.42 USD (58 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
52 (1 510.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 510.99 USD (52)
Sharpe oranı:
0.61
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.63%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
486.20
Alış işlemleri:
70 (61.95%)
Satış işlemleri:
43 (38.05%)
Kâr faktörü:
328.40
Beklenen getiri:
24.40 USD
Ortalama kâr:
25.84 USD
Ortalama zarar:
-1.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-5.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.67 USD (2)
Aylık büyüme:
18.00%
Yıllık tahmin:
218.44%
Algo alım-satım:
4%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5.67 USD (0.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.46% (5.67 USD)
Varlığa göre:
0.11% (4.14 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|UsaInd
|53
|GOLD
|21
|GBPCAD
|8
|USDJPY
|5
|EURGBP
|3
|EURCHF
|3
|BTCUSD
|3
|NZDUSD
|2
|CHFJPY
|2
|NZDCHF
|2
|Bra50
|2
|EURUSD
|2
|NZDJPY
|1
|USDCHF
|1
|USDSGD
|1
|HKInd
|1
|CADCHF
|1
|GBPAUD
|1
|USDCAD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|UsaInd
|2.2K
|GOLD
|237
|GBPCAD
|32
|USDJPY
|37
|EURGBP
|10
|EURCHF
|7
|BTCUSD
|122
|NZDUSD
|11
|CHFJPY
|22
|NZDCHF
|8
|Bra50
|27
|EURUSD
|32
|NZDJPY
|5
|USDCHF
|16
|USDSGD
|20
|HKInd
|0
|CADCHF
|2
|GBPAUD
|9
|USDCAD
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|UsaInd
|2.2M
|GOLD
|19K
|GBPCAD
|4.5K
|USDJPY
|5.3K
|EURGBP
|816
|EURCHF
|557
|BTCUSD
|318K
|NZDUSD
|1.1K
|CHFJPY
|629
|NZDCHF
|692
|Bra50
|2.1K
|EURUSD
|2.5K
|NZDJPY
|783
|USDCHF
|115
|USDSGD
|92
|HKInd
|2.5K
|CADCHF
|125
|GBPAUD
|1.5K
|USDCAD
|778
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +468.31 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 52
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 510.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.67 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTradesCorp-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Valutrades-Live
|0.00 × 4
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 3
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.17 × 171
|
Darwinex-Live
|0.25 × 4
|
AdmiralMarkets-Live
|0.27 × 26
|
GOMarketsMU-Live
|0.29 × 21
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.73 × 11
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.79 × 19
|
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|1.00 × 5
|
Exness-MT5Real
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.01 × 147
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.15 × 26
|
ActivTradesCorp-Server
|1.30 × 31858
|
Ava-Real 1-MT5
|1.50 × 6
|
ActivTradesMarkets-Server
|1.70 × 47
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
275%
0
0
USD
USD
3.8K
USD
USD
65
4%
113
94%
100%
328.40
24.40
USD
USD
0%
1:200