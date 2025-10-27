Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTradesCorp-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real5 0.00 × 14 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 2 SMCapitalMarkets-Live2 0.00 × 2 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 VantageInternational-Live 0.00 × 2 ValutradesSeychelles-Live 0.00 × 3 TickmillUK-Live 0.00 × 4 FPMarkets-Live 0.00 × 1 Valutrades-Live 0.00 × 4 XMGlobal-MT5 0.00 × 3 StriforSVG-Live 0.00 × 1 AdmiralsGroup-Live 0.17 × 171 Darwinex-Live 0.25 × 4 AdmiralMarkets-Live 0.27 × 26 GOMarketsMU-Live 0.29 × 21 TriveFinancial-MT5Live-2 0.73 × 11 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 0.79 × 19 BlackBullMarkets-Live 1.00 × 1 ICMarketsSC-MT5 1.00 × 5 Exness-MT5Real 1.00 × 1 ICMarkets-MT5 1.01 × 147 ICMarketsSC-MT5-2 1.15 × 26 ActivTradesCorp-Server 1.30 × 31858 Ava-Real 1-MT5 1.50 × 6 ActivTradesMarkets-Server 1.70 × 47 11 daha fazla...