SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Tiago Fortes
Tiago Fortes

Tiago Fortes

Tiago Fortes
0 inceleme
Güvenilirlik
65 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 275%
ActivTradesCorp-Server
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
113
Kârla kapanan işlemler:
107 (94.69%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (5.31%)
En iyi işlem:
468.31 USD
En kötü işlem:
-5.64 USD
Brüt kâr:
2 765.17 USD (2 537 497 pips)
Brüt zarar:
-8.42 USD (58 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
52 (1 510.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 510.99 USD (52)
Sharpe oranı:
0.61
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.63%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
486.20
Alış işlemleri:
70 (61.95%)
Satış işlemleri:
43 (38.05%)
Kâr faktörü:
328.40
Beklenen getiri:
24.40 USD
Ortalama kâr:
25.84 USD
Ortalama zarar:
-1.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-5.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.67 USD (2)
Aylık büyüme:
18.00%
Yıllık tahmin:
218.44%
Algo alım-satım:
4%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5.67 USD (0.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.46% (5.67 USD)
Varlığa göre:
0.11% (4.14 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
UsaInd 53
GOLD 21
GBPCAD 8
USDJPY 5
EURGBP 3
EURCHF 3
BTCUSD 3
NZDUSD 2
CHFJPY 2
NZDCHF 2
Bra50 2
EURUSD 2
NZDJPY 1
USDCHF 1
USDSGD 1
HKInd 1
CADCHF 1
GBPAUD 1
USDCAD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
UsaInd 2.2K
GOLD 237
GBPCAD 32
USDJPY 37
EURGBP 10
EURCHF 7
BTCUSD 122
NZDUSD 11
CHFJPY 22
NZDCHF 8
Bra50 27
EURUSD 32
NZDJPY 5
USDCHF 16
USDSGD 20
HKInd 0
CADCHF 2
GBPAUD 9
USDCAD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
UsaInd 2.2M
GOLD 19K
GBPCAD 4.5K
USDJPY 5.3K
EURGBP 816
EURCHF 557
BTCUSD 318K
NZDUSD 1.1K
CHFJPY 629
NZDCHF 692
Bra50 2.1K
EURUSD 2.5K
NZDJPY 783
USDCHF 115
USDSGD 92
HKInd 2.5K
CADCHF 125
GBPAUD 1.5K
USDCAD 778
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +468.31 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 52
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 510.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.67 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTradesCorp-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real5
0.00 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 3
TickmillUK-Live
0.00 × 4
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Valutrades-Live
0.00 × 4
XMGlobal-MT5
0.00 × 3
StriforSVG-Live
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.17 × 171
Darwinex-Live
0.25 × 4
AdmiralMarkets-Live
0.27 × 26
GOMarketsMU-Live
0.29 × 21
TriveFinancial-MT5Live-2
0.73 × 11
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.79 × 19
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
1.00 × 5
Exness-MT5Real
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.01 × 147
ICMarketsSC-MT5-2
1.15 × 26
ActivTradesCorp-Server
1.30 × 31858
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 6
ActivTradesMarkets-Server
1.70 × 47
11 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.27 12:22
Trading operations on the account were performed for only 70 days. This comprises 15.45% of days out of the 453 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 12:22
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Tiago Fortes
Ayda 100 USD
275%
0
0
USD
3.8K
USD
65
4%
113
94%
100%
328.40
24.40
USD
0%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.