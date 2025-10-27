SegnaliSezioni
0 recensioni
Affidabilità
65 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2024 275%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
113
Profit Trade:
107 (94.69%)
Loss Trade:
6 (5.31%)
Best Trade:
468.31 USD
Worst Trade:
-5.64 USD
Profitto lordo:
2 765.17 USD (2 537 497 pips)
Perdita lorda:
-8.42 USD (58 pips)
Vincite massime consecutive:
52 (1 510.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 510.99 USD (52)
Indice di Sharpe:
0.61
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.63%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
486.20
Long Trade:
70 (61.95%)
Short Trade:
43 (38.05%)
Fattore di profitto:
328.40
Profitto previsto:
24.40 USD
Profitto medio:
25.84 USD
Perdita media:
-1.40 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-5.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.67 USD (2)
Crescita mensile:
18.00%
Previsione annuale:
218.44%
Algo trading:
4%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5.67 USD (0.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.46% (5.67 USD)
Per equità:
0.11% (4.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
UsaInd 53
GOLD 21
GBPCAD 8
USDJPY 5
EURGBP 3
EURCHF 3
BTCUSD 3
NZDUSD 2
CHFJPY 2
NZDCHF 2
Bra50 2
EURUSD 2
NZDJPY 1
USDCHF 1
USDSGD 1
HKInd 1
CADCHF 1
GBPAUD 1
USDCAD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
UsaInd 2.2K
GOLD 237
GBPCAD 32
USDJPY 37
EURGBP 10
EURCHF 7
BTCUSD 122
NZDUSD 11
CHFJPY 22
NZDCHF 8
Bra50 27
EURUSD 32
NZDJPY 5
USDCHF 16
USDSGD 20
HKInd 0
CADCHF 2
GBPAUD 9
USDCAD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
UsaInd 2.2M
GOLD 19K
GBPCAD 4.5K
USDJPY 5.3K
EURGBP 816
EURCHF 557
BTCUSD 318K
NZDUSD 1.1K
CHFJPY 629
NZDCHF 692
Bra50 2.1K
EURUSD 2.5K
NZDJPY 783
USDCHF 115
USDSGD 92
HKInd 2.5K
CADCHF 125
GBPAUD 1.5K
USDCAD 778
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +468.31 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 52
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 510.99 USD
Massima perdita consecutiva: -5.67 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesCorp-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real5
0.00 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 3
TickmillUK-Live
0.00 × 4
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Valutrades-Live
0.00 × 4
XMGlobal-MT5
0.00 × 3
StriforSVG-Live
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.17 × 171
Darwinex-Live
0.25 × 4
AdmiralMarkets-Live
0.27 × 26
GOMarketsMU-Live
0.29 × 21
TriveFinancial-MT5Live-2
0.73 × 11
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.79 × 19
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
1.00 × 5
Exness-MT5Real
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.01 × 147
ICMarketsSC-MT5-2
1.15 × 26
ActivTradesCorp-Server
1.30 × 31858
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 6
ActivTradesMarkets-Server
1.63 × 46
11 più
Non ci sono recensioni
2025.10.27 12:22
Trading operations on the account were performed for only 70 days. This comprises 15.45% of days out of the 453 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 12:22
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
