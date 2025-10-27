SignauxSections
Tiago Fortes
0 avis
Fiabilité
65 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2024 275%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
113
Bénéfice trades:
107 (94.69%)
Perte trades:
6 (5.31%)
Meilleure transaction:
468.31 USD
Pire transaction:
-5.64 USD
Bénéfice brut:
2 765.17 USD (2 537 497 pips)
Perte brute:
-8.42 USD (58 pips)
Gains consécutifs maximales:
52 (1 510.99 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 510.99 USD (52)
Ratio de Sharpe:
0.61
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.63%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
486.20
Longs trades:
70 (61.95%)
Courts trades:
43 (38.05%)
Facteur de profit:
328.40
Rendement attendu:
24.40 USD
Bénéfice moyen:
25.84 USD
Perte moyenne:
-1.40 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-5.67 USD)
Perte consécutive maximale:
-5.67 USD (2)
Croissance mensuelle:
18.00%
Prévision annuelle:
218.44%
Algo trading:
4%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
5.67 USD (0.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.46% (5.67 USD)
Par fonds propres:
0.02% (0.65 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
UsaInd 53
GOLD 21
GBPCAD 8
USDJPY 5
EURGBP 3
EURCHF 3
BTCUSD 3
NZDUSD 2
CHFJPY 2
NZDCHF 2
Bra50 2
EURUSD 2
NZDJPY 1
USDCHF 1
USDSGD 1
HKInd 1
CADCHF 1
GBPAUD 1
USDCAD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
UsaInd 2.2K
GOLD 237
GBPCAD 32
USDJPY 37
EURGBP 10
EURCHF 7
BTCUSD 122
NZDUSD 11
CHFJPY 22
NZDCHF 8
Bra50 27
EURUSD 32
NZDJPY 5
USDCHF 16
USDSGD 20
HKInd 0
CADCHF 2
GBPAUD 9
USDCAD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
UsaInd 2.2M
GOLD 19K
GBPCAD 4.5K
USDJPY 5.3K
EURGBP 816
EURCHF 557
BTCUSD 318K
NZDUSD 1.1K
CHFJPY 629
NZDCHF 692
Bra50 2.1K
EURUSD 2.5K
NZDJPY 783
USDCHF 115
USDSGD 92
HKInd 2.5K
CADCHF 125
GBPAUD 1.5K
USDCAD 778
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +468.31 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 52
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +1 510.99 USD
Perte consécutive maximale: -5.67 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ActivTradesCorp-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real5
0.00 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 3
TickmillUK-Live
0.00 × 4
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Valutrades-Live
0.00 × 4
XMGlobal-MT5
0.00 × 3
StriforSVG-Live
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.17 × 171
Darwinex-Live
0.25 × 4
AdmiralMarkets-Live
0.27 × 26
GOMarketsMU-Live
0.29 × 21
TriveFinancial-MT5Live-2
0.73 × 11
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.79 × 19
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
1.00 × 5
Exness-MT5Real
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.01 × 147
ICMarketsSC-MT5-2
1.15 × 26
ActivTradesCorp-Server
1.30 × 31858
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 6
ActivTradesMarkets-Server
1.63 × 46
11 plus...
Aucun avis
2025.10.27 12:22
Trading operations on the account were performed for only 70 days. This comprises 15.45% of days out of the 453 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 12:22
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
