🛡️ Filosofia de Investimento: Sobrevivência e Legado Bem-vindo ao Legacy Macro Fund. Este não é um sinal de robôs de aposta. Trata-se de uma operação de Tesouraria Manual focada nos ativos de maior liquidez e volatilidade do mercado: Dow Jones (UsaInd/US30), Ouro (XAUUSD) e Bitcoin (BTC).

Nossa premissa é institucional: "Para terminar em primeiro, primeiro você precisa terminar". Por isso, operamos com foco total na preservação do capital a longo prazo.

⚙️ A Mecânica da Estratégia (Como Funciona)

Sem Martingale, Sem Grid Infinito: Não fazemos preço médio infinito para recuperar perdas.

Entradas Parciais Estratégicas (Scaling-in): As entradas são fracionadas. Ao invés de um único tiro ("All-in"), construímos a posição dentro de uma zona de preço. Isso melhora nosso preço médio sem expor a conta a riscos desnecessários.

Cálculo de Risco "Cisne Negro": O tamanho do lote é calculado matematicamente para que a conta suporte, com a posição aberta, uma queda equivalente à máxima histórica de desvalorização do ativo (ex: o Crash da Pandemia de 40%). Operamos leves para que, mesmo no pior cenário global, a conta permaneça solvente.

💰 Requisitos de Capital: Por que Mínimo de $1.000? Exigimos um saldo mínimo de $1.000 USD. Isso é uma trava de segurança matemática:

Os contratos de índices (US30) e Cripto são "pesados".

Para respeitar nossa regra de segurança (suportar quedas de 40% com o lote mínimo 0.01), precisamos dessa margem livre.

Contas menores ficariam alavancadas demais, quebrando o gerenciamento de risco.

⚠️ Transparência Total: O Pico de Drawdown (DD) Você notará um pico de Drawdown no histórico passado.

O Motivo: Foi um erro operacional isolado onde a estratégia ficou exposta em 3 ativos simultaneamente , somando uma alavancagem não planejada.

A Correção: Implementamos uma nova regra rígida: Máximo de 2 ativos abertos simultaneamente. Com essa trava, o risco de sobreposição foi eliminado.

Resumo: