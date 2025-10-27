SinaisSeções
Tiago Fortes

Legacy Macro Fund

Tiago Fortes
Confiabilidade
72 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 411%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
129
Negociações com lucro:
123 (95.34%)
Negociações com perda:
6 (4.65%)
Melhor negociação:
598.10 USD
Pior negociação:
-5.64 USD
Lucro bruto:
4 149.27 USD (3 779 619 pips)
Perda bruta:
-8.42 USD (58 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
52 (1 510.99 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 323.09 USD (31)
Índice de Sharpe:
0.60
Atividade de negociação:
95.91%
Depósito máximo carregado:
9.53%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
730.31
Negociações longas:
82 (63.57%)
Negociações curtas:
47 (36.43%)
Fator de lucro:
492.79
Valor esperado:
32.10 USD
Lucro médio:
33.73 USD
Perda média:
-1.40 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-5.67 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5.67 USD (2)
Crescimento mensal:
22.54%
Previsão anual:
273.49%
Algotrading:
3%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
5.67 USD (0.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.46% (5.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
32.88% (1 420.02 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
UsaInd 61
GOLD 25
GBPCAD 8
BTCUSD 6
USDJPY 5
EURGBP 3
EURCHF 3
Bra50 3
NZDUSD 2
CHFJPY 2
NZDCHF 2
EURUSD 2
NZDJPY 1
USDCHF 1
USDSGD 1
HKInd 1
CADCHF 1
GBPAUD 1
USDCAD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
UsaInd 3.3K
GOLD 427
GBPCAD 32
BTCUSD 197
USDJPY 37
EURGBP 10
EURCHF 7
Bra50 39
NZDUSD 11
CHFJPY 22
NZDCHF 8
EURUSD 32
NZDJPY 5
USDCHF 16
USDSGD 20
HKInd 0
CADCHF 2
GBPAUD 9
USDCAD 6
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
UsaInd 2.6M
GOLD 37K
GBPCAD 4.5K
BTCUSD 1.1M
USDJPY 5.3K
EURGBP 816
EURCHF 557
Bra50 3.4K
NZDUSD 1.1K
CHFJPY 629
NZDCHF 692
EURUSD 2.5K
NZDJPY 783
USDCHF 115
USDSGD 92
HKInd 2.5K
CADCHF 125
GBPAUD 1.5K
USDCAD 778
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +598.10 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 31
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +1 510.99 USD
Máxima perda consecutiva: -5.67 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ActivTradesCorp-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real5
0.00 × 14
XMGlobal-MT5
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 3
TickmillUK-Live
0.00 × 4
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Valutrades-Live
0.00 × 4
StriforSVG-Live
0.00 × 6
AdmiralsGroup-Live
0.17 × 171
ICMarketsSC-MT5-2
0.18 × 201
Darwinex-Live
0.25 × 4
AdmiralMarkets-Live
0.27 × 26
GOMarketsMU-Live
0.29 × 21
TriveFinancial-MT5Live-2
0.73 × 11
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.79 × 19
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
1.00 × 5
Exness-MT5Real
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.01 × 147
ActivTradesCorp-Server
1.30 × 31858
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 6
ActivTradesMarkets-Server
1.63 × 49
11 mais ...
🛡️ Filosofia de Investimento: Sobrevivência e Legado Bem-vindo ao Legacy Macro Fund. Este não é um sinal de robôs de aposta. Trata-se de uma operação de Tesouraria Manual focada nos ativos de maior liquidez e volatilidade do mercado: Dow Jones (UsaInd/US30), Ouro (XAUUSD) e Bitcoin (BTC).

Nossa premissa é institucional: "Para terminar em primeiro, primeiro você precisa terminar". Por isso, operamos com foco total na preservação do capital a longo prazo.

⚙️ A Mecânica da Estratégia (Como Funciona)

  • Sem Martingale, Sem Grid Infinito: Não fazemos preço médio infinito para recuperar perdas.

  • Entradas Parciais Estratégicas (Scaling-in): As entradas são fracionadas. Ao invés de um único tiro ("All-in"), construímos a posição dentro de uma zona de preço. Isso melhora nosso preço médio sem expor a conta a riscos desnecessários.

  • Cálculo de Risco "Cisne Negro": O tamanho do lote é calculado matematicamente para que a conta suporte, com a posição aberta, uma queda equivalente à máxima histórica de desvalorização do ativo (ex: o Crash da Pandemia de 40%). Operamos leves para que, mesmo no pior cenário global, a conta permaneça solvente.

💰 Requisitos de Capital: Por que Mínimo de $1.000? Exigimos um saldo mínimo de $1.000 USD. Isso é uma trava de segurança matemática:

  • Os contratos de índices (US30) e Cripto são "pesados".

  • Para respeitar nossa regra de segurança (suportar quedas de 40% com o lote mínimo 0.01), precisamos dessa margem livre.

  • Contas menores ficariam alavancadas demais, quebrando o gerenciamento de risco.

⚠️ Transparência Total: O Pico de Drawdown (DD) Você notará um pico de Drawdown no histórico passado.

  • O Motivo: Foi um erro operacional isolado onde a estratégia ficou exposta em 3 ativos simultaneamente, somando uma alavancagem não planejada.

  • A Correção: Implementamos uma nova regra rígida: Máximo de 2 ativos abertos simultaneamente. Com essa trava, o risco de sobreposição foi eliminado.

Resumo:

  • Meta: ~2% ao mês (Consistência > Velocidade).

  • Estilo: Swing Trade Manual.

  • Ativos: US30, Gold, BTC.


Sem comentários
2025.12.26 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 17:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 22:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 16:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 12:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 12:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 10:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 07:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 21:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 19:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 16:41
Share of trading days is too low
2025.11.11 19:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 12:22
Trading operations on the account were performed for only 70 days. This comprises 15.45% of days out of the 453 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 12:22
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Legacy Macro Fund
30 USD por mês
411%
0
0
USD
5.2K
USD
72
3%
129
95%
96%
492.78
32.10
USD
33%
1:200
