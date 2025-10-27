- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|UsaInd
|61
|GOLD
|25
|GBPCAD
|8
|BTCUSD
|6
|USDJPY
|5
|EURGBP
|3
|EURCHF
|3
|Bra50
|3
|NZDUSD
|2
|CHFJPY
|2
|NZDCHF
|2
|EURUSD
|2
|NZDJPY
|1
|USDCHF
|1
|USDSGD
|1
|HKInd
|1
|CADCHF
|1
|GBPAUD
|1
|USDCAD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|UsaInd
|3.3K
|GOLD
|427
|GBPCAD
|32
|BTCUSD
|197
|USDJPY
|37
|EURGBP
|10
|EURCHF
|7
|Bra50
|39
|NZDUSD
|11
|CHFJPY
|22
|NZDCHF
|8
|EURUSD
|32
|NZDJPY
|5
|USDCHF
|16
|USDSGD
|20
|HKInd
|0
|CADCHF
|2
|GBPAUD
|9
|USDCAD
|6
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|UsaInd
|2.6M
|GOLD
|37K
|GBPCAD
|4.5K
|BTCUSD
|1.1M
|USDJPY
|5.3K
|EURGBP
|816
|EURCHF
|557
|Bra50
|3.4K
|NZDUSD
|1.1K
|CHFJPY
|629
|NZDCHF
|692
|EURUSD
|2.5K
|NZDJPY
|783
|USDCHF
|115
|USDSGD
|92
|HKInd
|2.5K
|CADCHF
|125
|GBPAUD
|1.5K
|USDCAD
|778
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ActivTradesCorp-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 14
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Valutrades-Live
|0.00 × 4
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 6
|
AdmiralsGroup-Live
|0.17 × 171
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.18 × 201
|
Darwinex-Live
|0.25 × 4
|
AdmiralMarkets-Live
|0.27 × 26
|
GOMarketsMU-Live
|0.29 × 21
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.73 × 11
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.79 × 19
|
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|1.00 × 5
|
Exness-MT5Real
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.01 × 147
|
ActivTradesCorp-Server
|1.30 × 31858
|
Ava-Real 1-MT5
|1.50 × 6
|
ActivTradesMarkets-Server
|1.63 × 49
🛡️ Filosofia de Investimento: Sobrevivência e Legado Bem-vindo ao Legacy Macro Fund. Este não é um sinal de robôs de aposta. Trata-se de uma operação de Tesouraria Manual focada nos ativos de maior liquidez e volatilidade do mercado: Dow Jones (UsaInd/US30), Ouro (XAUUSD) e Bitcoin (BTC).
Nossa premissa é institucional: "Para terminar em primeiro, primeiro você precisa terminar". Por isso, operamos com foco total na preservação do capital a longo prazo.
⚙️ A Mecânica da Estratégia (Como Funciona)
-
Sem Martingale, Sem Grid Infinito: Não fazemos preço médio infinito para recuperar perdas.
-
Entradas Parciais Estratégicas (Scaling-in): As entradas são fracionadas. Ao invés de um único tiro ("All-in"), construímos a posição dentro de uma zona de preço. Isso melhora nosso preço médio sem expor a conta a riscos desnecessários.
-
Cálculo de Risco "Cisne Negro": O tamanho do lote é calculado matematicamente para que a conta suporte, com a posição aberta, uma queda equivalente à máxima histórica de desvalorização do ativo (ex: o Crash da Pandemia de 40%). Operamos leves para que, mesmo no pior cenário global, a conta permaneça solvente.
💰 Requisitos de Capital: Por que Mínimo de $1.000? Exigimos um saldo mínimo de $1.000 USD. Isso é uma trava de segurança matemática:
-
Os contratos de índices (US30) e Cripto são "pesados".
-
Para respeitar nossa regra de segurança (suportar quedas de 40% com o lote mínimo 0.01), precisamos dessa margem livre.
-
Contas menores ficariam alavancadas demais, quebrando o gerenciamento de risco.
⚠️ Transparência Total: O Pico de Drawdown (DD) Você notará um pico de Drawdown no histórico passado.
-
O Motivo: Foi um erro operacional isolado onde a estratégia ficou exposta em 3 ativos simultaneamente, somando uma alavancagem não planejada.
-
A Correção: Implementamos uma nova regra rígida: Máximo de 2 ativos abertos simultaneamente. Com essa trava, o risco de sobreposição foi eliminado.
Resumo:
-
Meta: ~2% ao mês (Consistência > Velocidade).
-
Estilo: Swing Trade Manual.
-
Ativos: US30, Gold, BTC.
USD
USD
USD