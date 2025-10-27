- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|UsaInd
|61
|GOLD
|25
|GBPCAD
|8
|BTCUSD
|6
|USDJPY
|5
|EURGBP
|3
|EURCHF
|3
|Bra50
|3
|NZDUSD
|2
|CHFJPY
|2
|NZDCHF
|2
|EURUSD
|2
|NZDJPY
|1
|USDCHF
|1
|USDSGD
|1
|HKInd
|1
|CADCHF
|1
|GBPAUD
|1
|USDCAD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|UsaInd
|3.3K
|GOLD
|427
|GBPCAD
|32
|BTCUSD
|197
|USDJPY
|37
|EURGBP
|10
|EURCHF
|7
|Bra50
|39
|NZDUSD
|11
|CHFJPY
|22
|NZDCHF
|8
|EURUSD
|32
|NZDJPY
|5
|USDCHF
|16
|USDSGD
|20
|HKInd
|0
|CADCHF
|2
|GBPAUD
|9
|USDCAD
|6
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|UsaInd
|2.6M
|GOLD
|37K
|GBPCAD
|4.5K
|BTCUSD
|1.1M
|USDJPY
|5.3K
|EURGBP
|816
|EURCHF
|557
|Bra50
|3.4K
|NZDUSD
|1.1K
|CHFJPY
|629
|NZDCHF
|692
|EURUSD
|2.5K
|NZDJPY
|783
|USDCHF
|115
|USDSGD
|92
|HKInd
|2.5K
|CADCHF
|125
|GBPAUD
|1.5K
|USDCAD
|778
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ActivTradesCorp-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 14
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Valutrades-Live
|0.00 × 4
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 6
|
AdmiralsGroup-Live
|0.17 × 171
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.18 × 201
|
Darwinex-Live
|0.25 × 4
|
AdmiralMarkets-Live
|0.27 × 26
|
GOMarketsMU-Live
|0.29 × 21
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.73 × 11
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.79 × 19
|
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|1.00 × 5
|
Exness-MT5Real
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.01 × 147
|
ActivTradesCorp-Server
|1.30 × 31858
|
Ava-Real 1-MT5
|1.50 × 6
|
ActivTradesMarkets-Server
|1.63 × 49
🛡️ Filosofía de Inversión: Supervivencia y Legado Bienvenido a Legacy Macro Fund. Esta no es una señal de robots de apuestas. Es una Operación de Tesorería Manual enfocada en los activos más líquidos y volátiles del mercado: Dow Jones (UsaInd/US30), Oro (XAUUSD) y Bitcoin (BTC).
Nuestra premisa es institucional: "Para llegar primero, primero hay que llegar". Por lo tanto, operamos con un enfoque total en la preservación del capital a largo plazo.
⚙️ La Mecánica de la Estrategia (Cómo Funciona)
-
Sin Martingala, Sin Grid Infinito: No hacemos promedios infinitos para recuperar pérdidas.
-
Entradas Parciales Estratégicas (Scaling-in): Las entradas son fraccionadas. En lugar de un solo disparo ("All-in"), construimos la posición dentro de una zona de precios. Esto mejora nuestro precio promedio sin exponer la cuenta a riesgos innecesarios.
-
Cálculo de Riesgo "Cisne Negro": El tamaño del lote se calcula matemáticamente para que la cuenta soporte, con la posición abierta, una caída equivalente a la máxima depreciación histórica del activo (ej: el Crash de la Pandemia del 40%). Operamos ligeros para que, incluso en el peor escenario global, la cuenta permanezca solvente.
💰 Requisitos de Capital: ¿Por qué Mínimo de $1.000? Requerimos un saldo mínimo de $1.000 USD. Esto es un bloqueo de seguridad matemático:
-
Los contratos de índices (US30) y Cripto son pesados.
-
Para respetar nuestra regla de seguridad (soportar caídas del 40% con lote mínimo 0.01), necesitamos este margen libre.
-
Las cuentas más pequeñas estarían sobreapalancadas, rompiendo la gestión de riesgo.
⚠️ Transparencia Total: El Pico de Drawdown (DD) Verá un pico de Drawdown en el historial pasado.
-
La Razón: Fue un error operativo aislado donde la estrategia estuvo expuesta en 3 activos simultáneamente, sumando un apalancamiento no planificado.
-
La Corrección: Implementamos una nueva regla estricta: Máximo de 2 activos abiertos simultáneamente. Con este bloqueo, se eliminó el riesgo de superposición.
Resumen:
-
Objetivo: ~2% mensual (Consistencia > Velocidad).
-
Estilo: Swing Trade Manual.
-
Activos: US30, Gold, BTC.
USD
USD
USD