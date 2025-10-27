SeñalesSecciones
Tiago Fortes

Legacy Macro Fund

Tiago Fortes
0 comentarios
Fiabilidad
72 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 411%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
129
Transacciones Rentables:
123 (95.34%)
Transacciones Irrentables:
6 (4.65%)
Mejor transacción:
598.10 USD
Peor transacción:
-5.64 USD
Beneficio Bruto:
4 149.27 USD (3 779 619 pips)
Pérdidas Brutas:
-8.42 USD (58 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
52 (1 510.99 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 323.09 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.60
Actividad comercial:
95.91%
Carga máxima del depósito:
9.53%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
730.31
Transacciones Largas:
82 (63.57%)
Transacciones Cortas:
47 (36.43%)
Factor de Beneficio:
492.79
Beneficio Esperado:
32.10 USD
Beneficio medio:
33.73 USD
Pérdidas medias:
-1.40 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-5.67 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5.67 USD (2)
Crecimiento al mes:
22.54%
Pronóstico anual:
273.49%
Trading algorítmico:
3%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
5.67 USD (0.46%)
Reducción relativa:
De balance:
0.46% (5.67 USD)
De fondos:
32.88% (1 420.02 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
UsaInd 61
GOLD 25
GBPCAD 8
BTCUSD 6
USDJPY 5
EURGBP 3
EURCHF 3
Bra50 3
NZDUSD 2
CHFJPY 2
NZDCHF 2
EURUSD 2
NZDJPY 1
USDCHF 1
USDSGD 1
HKInd 1
CADCHF 1
GBPAUD 1
USDCAD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
UsaInd 3.3K
GOLD 427
GBPCAD 32
BTCUSD 197
USDJPY 37
EURGBP 10
EURCHF 7
Bra50 39
NZDUSD 11
CHFJPY 22
NZDCHF 8
EURUSD 32
NZDJPY 5
USDCHF 16
USDSGD 20
HKInd 0
CADCHF 2
GBPAUD 9
USDCAD 6
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
UsaInd 2.6M
GOLD 37K
GBPCAD 4.5K
BTCUSD 1.1M
USDJPY 5.3K
EURGBP 816
EURCHF 557
Bra50 3.4K
NZDUSD 1.1K
CHFJPY 629
NZDCHF 692
EURUSD 2.5K
NZDJPY 783
USDCHF 115
USDSGD 92
HKInd 2.5K
CADCHF 125
GBPAUD 1.5K
USDCAD 778
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +598.10 USD
Peor transacción: -6 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 31
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +1 510.99 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5.67 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ActivTradesCorp-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real5
0.00 × 14
XMGlobal-MT5
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 3
TickmillUK-Live
0.00 × 4
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Valutrades-Live
0.00 × 4
StriforSVG-Live
0.00 × 6
AdmiralsGroup-Live
0.17 × 171
ICMarketsSC-MT5-2
0.18 × 201
Darwinex-Live
0.25 × 4
AdmiralMarkets-Live
0.27 × 26
GOMarketsMU-Live
0.29 × 21
TriveFinancial-MT5Live-2
0.73 × 11
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.79 × 19
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
1.00 × 5
Exness-MT5Real
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.01 × 147
ActivTradesCorp-Server
1.30 × 31858
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 6
ActivTradesMarkets-Server
1.63 × 49
otros 11...
🛡️ Filosofía de Inversión: Supervivencia y Legado Bienvenido a Legacy Macro Fund. Esta no es una señal de robots de apuestas. Es una Operación de Tesorería Manual enfocada en los activos más líquidos y volátiles del mercado: Dow Jones (UsaInd/US30), Oro (XAUUSD) y Bitcoin (BTC).

Nuestra premisa es institucional: "Para llegar primero, primero hay que llegar". Por lo tanto, operamos con un enfoque total en la preservación del capital a largo plazo.

⚙️ La Mecánica de la Estrategia (Cómo Funciona)

  • Sin Martingala, Sin Grid Infinito: No hacemos promedios infinitos para recuperar pérdidas.

  • Entradas Parciales Estratégicas (Scaling-in): Las entradas son fraccionadas. En lugar de un solo disparo ("All-in"), construimos la posición dentro de una zona de precios. Esto mejora nuestro precio promedio sin exponer la cuenta a riesgos innecesarios.

  • Cálculo de Riesgo "Cisne Negro": El tamaño del lote se calcula matemáticamente para que la cuenta soporte, con la posición abierta, una caída equivalente a la máxima depreciación histórica del activo (ej: el Crash de la Pandemia del 40%). Operamos ligeros para que, incluso en el peor escenario global, la cuenta permanezca solvente.

💰 Requisitos de Capital: ¿Por qué Mínimo de $1.000? Requerimos un saldo mínimo de $1.000 USD. Esto es un bloqueo de seguridad matemático:

  • Los contratos de índices (US30) y Cripto son pesados.

  • Para respetar nuestra regla de seguridad (soportar caídas del 40% con lote mínimo 0.01), necesitamos este margen libre.

  • Las cuentas más pequeñas estarían sobreapalancadas, rompiendo la gestión de riesgo.

⚠️ Transparencia Total: El Pico de Drawdown (DD) Verá un pico de Drawdown en el historial pasado.

  • La Razón: Fue un error operativo aislado donde la estrategia estuvo expuesta en 3 activos simultáneamente, sumando un apalancamiento no planificado.

  • La Corrección: Implementamos una nueva regla estricta: Máximo de 2 activos abiertos simultáneamente. Con este bloqueo, se eliminó el riesgo de superposición.

Resumen:

  • Objetivo: ~2% mensual (Consistencia > Velocidad).

  • Estilo: Swing Trade Manual.

  • Activos: US30, Gold, BTC.


No hay comentarios
2025.12.26 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 17:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 22:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 16:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 12:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 12:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 10:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 07:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 21:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 19:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 16:41
Share of trading days is too low
2025.11.11 19:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 12:22
Trading operations on the account were performed for only 70 days. This comprises 15.45% of days out of the 453 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 12:22
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Legacy Macro Fund
30 USD al mes
411%
0
0
USD
5.2K
USD
72
3%
129
95%
96%
492.78
32.10
USD
33%
1:200
