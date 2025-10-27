- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
285
Kârla kapanan işlemler:
209 (73.33%)
Zararla kapanan işlemler:
76 (26.67%)
En iyi işlem:
290.00 USD
En kötü işlem:
-250.50 USD
Brüt kâr:
6 085.54 USD (48 211 pips)
Brüt zarar:
-3 436.69 USD (43 321 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (662.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
662.42 USD (15)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.88%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
6.80
Alış işlemleri:
132 (46.32%)
Satış işlemleri:
153 (53.68%)
Kâr faktörü:
1.77
Beklenen getiri:
9.29 USD
Ortalama kâr:
29.12 USD
Ortalama zarar:
-45.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-27.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-389.64 USD (3)
Aylık büyüme:
14.02%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
111.56 USD
Maksimum:
389.64 USD (15.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.28% (106.84 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|94
|GBPAUD
|74
|NZDJPY
|53
|EURAUD
|40
|GBPJPY
|5
|USDJPY
|4
|EURGBP
|3
|AUDUSD
|3
|USDCAD
|3
|GBPUSD
|2
|XAUUSD.
|2
|EURJPY
|1
|EURUSD
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPNZD
|849
|GBPAUD
|1.3K
|NZDJPY
|200
|EURAUD
|345
|GBPJPY
|-9
|USDJPY
|2
|EURGBP
|-5
|AUDUSD
|-2
|USDCAD
|0
|GBPUSD
|-2
|XAUUSD.
|-65
|EURJPY
|5
|EURUSD
|-4
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPNZD
|2.2K
|GBPAUD
|-923
|NZDJPY
|893
|EURAUD
|4.1K
|GBPJPY
|-626
|USDJPY
|1.6K
|EURGBP
|-70
|AUDUSD
|-21
|USDCAD
|-29
|GBPUSD
|-63
|XAUUSD.
|-2.2K
|EURJPY
|217
|EURUSD
|-107
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +290.00 USD
En kötü işlem: -251 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +662.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.43 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 22
|0.36 × 11
|
VantageInternational-Live 5
|0.57 × 183
|
GoMarkets-Real 10
|0.87 × 75
|
VantageInternational-Live 18
|1.01 × 262
|
VantageInternational-Live 2
|1.21 × 243
|
VantageInternational-Live 8
|1.38 × 541
|
VantageInternational-Live 11
|1.59 × 218
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.80 × 44
|
VantageInternational-Live 9
|2.42 × 12
|
LiteFinance-ECN.com
|3.43 × 7
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
8.3K
USD
USD
29
0%
285
73%
100%
1.77
9.29
USD
USD
1%
1:500