Wong Sze Wai

TFB SC 083

Wong Sze Wai
0 inceleme
Güvenilirlik
29 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
285
Kârla kapanan işlemler:
209 (73.33%)
Zararla kapanan işlemler:
76 (26.67%)
En iyi işlem:
290.00 USD
En kötü işlem:
-250.50 USD
Brüt kâr:
6 085.54 USD (48 211 pips)
Brüt zarar:
-3 436.69 USD (43 321 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (662.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
662.42 USD (15)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.88%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
6.80
Alış işlemleri:
132 (46.32%)
Satış işlemleri:
153 (53.68%)
Kâr faktörü:
1.77
Beklenen getiri:
9.29 USD
Ortalama kâr:
29.12 USD
Ortalama zarar:
-45.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-27.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-389.64 USD (3)
Aylık büyüme:
14.02%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
111.56 USD
Maksimum:
389.64 USD (15.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.28% (106.84 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPNZD 94
GBPAUD 74
NZDJPY 53
EURAUD 40
GBPJPY 5
USDJPY 4
EURGBP 3
AUDUSD 3
USDCAD 3
GBPUSD 2
XAUUSD. 2
EURJPY 1
EURUSD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPNZD 849
GBPAUD 1.3K
NZDJPY 200
EURAUD 345
GBPJPY -9
USDJPY 2
EURGBP -5
AUDUSD -2
USDCAD 0
GBPUSD -2
XAUUSD. -65
EURJPY 5
EURUSD -4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPNZD 2.2K
GBPAUD -923
NZDJPY 893
EURAUD 4.1K
GBPJPY -626
USDJPY 1.6K
EURGBP -70
AUDUSD -21
USDCAD -29
GBPUSD -63
XAUUSD. -2.2K
EURJPY 217
EURUSD -107
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +290.00 USD
En kötü işlem: -251 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +662.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.43 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 22
0.36 × 11
VantageInternational-Live 5
0.57 × 183
GoMarkets-Real 10
0.87 × 75
VantageInternational-Live 18
1.01 × 262
VantageInternational-Live 2
1.21 × 243
VantageInternational-Live 8
1.38 × 541
VantageInternational-Live 11
1.59 × 218
TMGM.TradeMax-Live8
1.80 × 44
VantageInternational-Live 9
2.42 × 12
LiteFinance-ECN.com
3.43 × 7
