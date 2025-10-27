- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
458
Negociações com lucro:
333 (72.70%)
Negociações com perda:
125 (27.29%)
Melhor negociação:
525.64 USD
Pior negociação:
-633.13 USD
Lucro bruto:
12 370.39 USD (101 298 pips)
Perda bruta:
-7 247.87 USD (87 076 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (496.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
951.51 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
74.11%
Depósito máximo carregado:
21.88%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
80
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
7.22
Negociações longas:
227 (49.56%)
Negociações curtas:
231 (50.44%)
Fator de lucro:
1.71
Valor esperado:
11.18 USD
Lucro médio:
37.15 USD
Perda média:
-57.98 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-27.43 USD)
Máxima perda consecutiva:
-633.13 USD (1)
Crescimento mensal:
10.24%
Previsão anual:
124.22%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
111.56 USD
Máximo:
709.21 USD (14.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.93% (113.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
38.17% (3 228.72 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|144
|GBPAUD
|101
|NZDJPY
|70
|XAUUSD.
|68
|EURAUD
|53
|GBPJPY
|5
|USDJPY
|4
|EURGBP
|3
|AUDUSD
|3
|USDCAD
|3
|GBPUSD
|2
|EURJPY
|1
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPNZD
|2.3K
|GBPAUD
|2K
|NZDJPY
|323
|XAUUSD.
|-14
|EURAUD
|562
|GBPJPY
|-9
|USDJPY
|2
|EURGBP
|-5
|AUDUSD
|-2
|USDCAD
|0
|GBPUSD
|-2
|EURJPY
|5
|EURUSD
|-4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPNZD
|5K
|GBPAUD
|36
|NZDJPY
|1.3K
|XAUUSD.
|2.9K
|EURAUD
|4.3K
|GBPJPY
|-626
|USDJPY
|1.6K
|EURGBP
|-70
|AUDUSD
|-21
|USDCAD
|-29
|GBPUSD
|-63
|EURJPY
|217
|EURUSD
|-107
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +525.64 USD
Pior negociação: -633 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +496.76 USD
Máxima perda consecutiva: -27.43 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 53
|
VantageInternational-Live 22
|0.36 × 11
|
VantageInternational-Live 5
|0.57 × 183
|
VantageInternational-Live 18
|1.01 × 262
|
GoMarkets-Real 10
|1.21 × 677
|
VantageInternational-Live 2
|1.21 × 243
|
VantageInternational-Live 8
|1.38 × 541
|
VantageInternational-Live 11
|1.59 × 218
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.80 × 44
|
VantageInternational-Live 9
|2.42 × 12
|
LiteFinance-ECN.com
|3.43 × 7
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
97%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
37
0%
458
72%
74%
1.70
11.18
USD
USD
38%
1:500