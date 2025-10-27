SinaisSeções
Wong Sze Wai

TFB SC 083

Wong Sze Wai
0 comentários
Confiabilidade
37 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 97%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
458
Negociações com lucro:
333 (72.70%)
Negociações com perda:
125 (27.29%)
Melhor negociação:
525.64 USD
Pior negociação:
-633.13 USD
Lucro bruto:
12 370.39 USD (101 298 pips)
Perda bruta:
-7 247.87 USD (87 076 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (496.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
951.51 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
74.11%
Depósito máximo carregado:
21.88%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
80
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
7.22
Negociações longas:
227 (49.56%)
Negociações curtas:
231 (50.44%)
Fator de lucro:
1.71
Valor esperado:
11.18 USD
Lucro médio:
37.15 USD
Perda média:
-57.98 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-27.43 USD)
Máxima perda consecutiva:
-633.13 USD (1)
Crescimento mensal:
10.24%
Previsão anual:
124.22%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
111.56 USD
Máximo:
709.21 USD (14.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.93% (113.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
38.17% (3 228.72 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPNZD 144
GBPAUD 101
NZDJPY 70
XAUUSD. 68
EURAUD 53
GBPJPY 5
USDJPY 4
EURGBP 3
AUDUSD 3
USDCAD 3
GBPUSD 2
EURJPY 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPNZD 2.3K
GBPAUD 2K
NZDJPY 323
XAUUSD. -14
EURAUD 562
GBPJPY -9
USDJPY 2
EURGBP -5
AUDUSD -2
USDCAD 0
GBPUSD -2
EURJPY 5
EURUSD -4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPNZD 5K
GBPAUD 36
NZDJPY 1.3K
XAUUSD. 2.9K
EURAUD 4.3K
GBPJPY -626
USDJPY 1.6K
EURGBP -70
AUDUSD -21
USDCAD -29
GBPUSD -63
EURJPY 217
EURUSD -107
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +525.64 USD
Pior negociação: -633 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +496.76 USD
Máxima perda consecutiva: -27.43 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 53
VantageInternational-Live 22
0.36 × 11
VantageInternational-Live 5
0.57 × 183
VantageInternational-Live 18
1.01 × 262
GoMarkets-Real 10
1.21 × 677
VantageInternational-Live 2
1.21 × 243
VantageInternational-Live 8
1.38 × 541
VantageInternational-Live 11
1.59 × 218
TMGM.TradeMax-Live8
1.80 × 44
VantageInternational-Live 9
2.42 × 12
LiteFinance-ECN.com
3.43 × 7
Sem comentários
2025.10.29 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 15:52
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 14:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 13:43
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
