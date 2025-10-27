Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live33 0.00 × 53 VantageInternational-Live 22 0.36 × 11 VantageInternational-Live 5 0.57 × 183 VantageInternational-Live 18 1.01 × 262 VantageInternational-Live 2 1.21 × 243 GoMarkets-Real 10 1.23 × 667 VantageInternational-Live 8 1.38 × 541 VantageInternational-Live 11 1.59 × 218 TMGM.TradeMax-Live8 1.80 × 44 VantageInternational-Live 9 2.42 × 12 LiteFinance-ECN.com 3.43 × 7