СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / TFB SC 083
Wong Sze Wai

TFB SC 083

Wong Sze Wai
0 отзывов
Надежность
37 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 96%
VantageInternational-Live 5
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
392
Прибыльных трейдов:
292 (74.48%)
Убыточных трейдов:
100 (25.51%)
Лучший трейд:
525.64 USD
Худший трейд:
-633.13 USD
Общая прибыль:
12 049.59 USD (69 235 pips)
Общий убыток:
-6 977.39 USD (60 040 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (496.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
951.51 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
77.47%
Макс. загрузка депозита:
21.88%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
7.15
Длинных трейдов:
191 (48.72%)
Коротких трейдов:
201 (51.28%)
Профит фактор:
1.73
Мат. ожидание:
12.94 USD
Средняя прибыль:
41.27 USD
Средний убыток:
-69.77 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-27.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-633.13 USD (1)
Прирост в месяц:
13.59%
Годовой прогноз:
164.93%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
111.56 USD
Максимальная:
709.21 USD (14.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.93% (113.68 USD)
По эквити:
38.17% (3 228.72 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPNZD 144
GBPAUD 101
NZDJPY 70
EURAUD 53
GBPJPY 5
USDJPY 4
EURGBP 3
AUDUSD 3
USDCAD 3
GBPUSD 2
XAUUSD. 2
EURJPY 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPNZD 2.3K
GBPAUD 2K
NZDJPY 323
EURAUD 562
GBPJPY -9
USDJPY 2
EURGBP -5
AUDUSD -2
USDCAD 0
GBPUSD -2
XAUUSD. -65
EURJPY 5
EURUSD -4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPNZD 5K
GBPAUD 36
NZDJPY 1.3K
EURAUD 4.3K
GBPJPY -626
USDJPY 1.6K
EURGBP -70
AUDUSD -21
USDCAD -29
GBPUSD -63
XAUUSD. -2.2K
EURJPY 217
EURUSD -107
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +525.64 USD
Худший трейд: -633 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +496.76 USD
Макс. убыток в серии: -27.43 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 53
VantageInternational-Live 22
0.36 × 11
VantageInternational-Live 5
0.57 × 183
VantageInternational-Live 18
1.01 × 262
VantageInternational-Live 2
1.21 × 243
GoMarkets-Real 10
1.23 × 667
VantageInternational-Live 8
1.38 × 541
VantageInternational-Live 11
1.59 × 218
TMGM.TradeMax-Live8
1.80 × 44
VantageInternational-Live 9
2.42 × 12
LiteFinance-ECN.com
3.43 × 7
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.10.29 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 15:52
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 14:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 13:43
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TFB SC 083
30 USD в месяц
96%
0
0
USD
11K
USD
37
0%
392
74%
77%
1.72
12.94
USD
38%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.