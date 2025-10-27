- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
392
Прибыльных трейдов:
292 (74.48%)
Убыточных трейдов:
100 (25.51%)
Лучший трейд:
525.64 USD
Худший трейд:
-633.13 USD
Общая прибыль:
12 049.59 USD (69 235 pips)
Общий убыток:
-6 977.39 USD (60 040 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (496.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
951.51 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
77.47%
Макс. загрузка депозита:
21.88%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
7.15
Длинных трейдов:
191 (48.72%)
Коротких трейдов:
201 (51.28%)
Профит фактор:
1.73
Мат. ожидание:
12.94 USD
Средняя прибыль:
41.27 USD
Средний убыток:
-69.77 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-27.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-633.13 USD (1)
Прирост в месяц:
13.59%
Годовой прогноз:
164.93%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
111.56 USD
Максимальная:
709.21 USD (14.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.93% (113.68 USD)
По эквити:
38.17% (3 228.72 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|144
|GBPAUD
|101
|NZDJPY
|70
|EURAUD
|53
|GBPJPY
|5
|USDJPY
|4
|EURGBP
|3
|AUDUSD
|3
|USDCAD
|3
|GBPUSD
|2
|XAUUSD.
|2
|EURJPY
|1
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPNZD
|2.3K
|GBPAUD
|2K
|NZDJPY
|323
|EURAUD
|562
|GBPJPY
|-9
|USDJPY
|2
|EURGBP
|-5
|AUDUSD
|-2
|USDCAD
|0
|GBPUSD
|-2
|XAUUSD.
|-65
|EURJPY
|5
|EURUSD
|-4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPNZD
|5K
|GBPAUD
|36
|NZDJPY
|1.3K
|EURAUD
|4.3K
|GBPJPY
|-626
|USDJPY
|1.6K
|EURGBP
|-70
|AUDUSD
|-21
|USDCAD
|-29
|GBPUSD
|-63
|XAUUSD.
|-2.2K
|EURJPY
|217
|EURUSD
|-107
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +525.64 USD
Худший трейд: -633 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +496.76 USD
Макс. убыток в серии: -27.43 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 53
|
VantageInternational-Live 22
|0.36 × 11
|
VantageInternational-Live 5
|0.57 × 183
|
VantageInternational-Live 18
|1.01 × 262
|
VantageInternational-Live 2
|1.21 × 243
|
GoMarkets-Real 10
|1.23 × 667
|
VantageInternational-Live 8
|1.38 × 541
|
VantageInternational-Live 11
|1.59 × 218
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.80 × 44
|
VantageInternational-Live 9
|2.42 × 12
|
LiteFinance-ECN.com
|3.43 × 7
Нет отзывов
