Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 22 0.36 × 11 VantageInternational-Live 5 0.57 × 183 GoMarkets-Real 10 0.86 × 76 VantageInternational-Live 18 1.01 × 262 VantageInternational-Live 2 1.21 × 243 VantageInternational-Live 8 1.38 × 541 VantageInternational-Live 11 1.59 × 218 TMGM.TradeMax-Live8 1.80 × 44 VantageInternational-Live 9 2.42 × 12 LiteFinance-ECN.com 3.43 × 7 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou