Wong Sze Wai

TFB SC 083

Wong Sze Wai
0 avis
Fiabilité
29 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
VantageInternational-Live 5
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
285
Bénéfice trades:
209 (73.33%)
Perte trades:
76 (26.67%)
Meilleure transaction:
290.00 USD
Pire transaction:
-250.50 USD
Bénéfice brut:
6 085.54 USD (48 211 pips)
Perte brute:
-3 436.69 USD (43 321 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (662.42 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
662.42 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.88%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
6.80
Longs trades:
132 (46.32%)
Courts trades:
153 (53.68%)
Facteur de profit:
1.77
Rendement attendu:
9.29 USD
Bénéfice moyen:
29.12 USD
Perte moyenne:
-45.22 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-27.43 USD)
Perte consécutive maximale:
-389.64 USD (3)
Croissance mensuelle:
14.02%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
111.56 USD
Maximal:
389.64 USD (15.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
1.28% (106.84 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPNZD 94
GBPAUD 74
NZDJPY 53
EURAUD 40
GBPJPY 5
USDJPY 4
EURGBP 3
AUDUSD 3
USDCAD 3
GBPUSD 2
XAUUSD. 2
EURJPY 1
EURUSD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPNZD 849
GBPAUD 1.3K
NZDJPY 200
EURAUD 345
GBPJPY -9
USDJPY 2
EURGBP -5
AUDUSD -2
USDCAD 0
GBPUSD -2
XAUUSD. -65
EURJPY 5
EURUSD -4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPNZD 2.2K
GBPAUD -923
NZDJPY 893
EURAUD 4.1K
GBPJPY -626
USDJPY 1.6K
EURGBP -70
AUDUSD -21
USDCAD -29
GBPUSD -63
XAUUSD. -2.2K
EURJPY 217
EURUSD -107
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +290.00 USD
Pire transaction: -251 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +662.42 USD
Perte consécutive maximale: -27.43 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 22
0.36 × 11
VantageInternational-Live 5
0.57 × 183
GoMarkets-Real 10
0.86 × 76
VantageInternational-Live 18
1.01 × 262
VantageInternational-Live 2
1.21 × 243
VantageInternational-Live 8
1.38 × 541
VantageInternational-Live 11
1.59 × 218
TMGM.TradeMax-Live8
1.80 × 44
VantageInternational-Live 9
2.42 × 12
LiteFinance-ECN.com
3.43 × 7
Aucun avis
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.