- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
392
盈利交易:
292 (74.48%)
亏损交易:
100 (25.51%)
最好交易:
525.64 USD
最差交易:
-633.13 USD
毛利:
12 049.59 USD (69 235 pips)
毛利亏损:
-6 977.39 USD (60 040 pips)
最大连续赢利:
17 (496.76 USD)
最大连续盈利:
951.51 USD (5)
夏普比率:
0.17
交易活动:
77.47%
最大入金加载:
21.88%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
16
平均持有时间:
20 小时
采收率:
7.15
长期交易:
191 (48.72%)
短期交易:
201 (51.28%)
利润因子:
1.73
预期回报:
12.94 USD
平均利润:
41.27 USD
平均损失:
-69.77 USD
最大连续失误:
9 (-27.43 USD)
最大连续亏损:
-633.13 USD (1)
每月增长:
13.59%
年度预测:
164.93%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
111.56 USD
最大值:
709.21 USD (14.23%)
相对跌幅:
结余:
8.93% (113.68 USD)
净值:
38.17% (3 228.72 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|144
|GBPAUD
|101
|NZDJPY
|70
|EURAUD
|53
|GBPJPY
|5
|USDJPY
|4
|EURGBP
|3
|AUDUSD
|3
|USDCAD
|3
|GBPUSD
|2
|XAUUSD.
|2
|EURJPY
|1
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPNZD
|2.3K
|GBPAUD
|2K
|NZDJPY
|323
|EURAUD
|562
|GBPJPY
|-9
|USDJPY
|2
|EURGBP
|-5
|AUDUSD
|-2
|USDCAD
|0
|GBPUSD
|-2
|XAUUSD.
|-65
|EURJPY
|5
|EURUSD
|-4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPNZD
|5K
|GBPAUD
|36
|NZDJPY
|1.3K
|EURAUD
|4.3K
|GBPJPY
|-626
|USDJPY
|1.6K
|EURGBP
|-70
|AUDUSD
|-21
|USDCAD
|-29
|GBPUSD
|-63
|XAUUSD.
|-2.2K
|EURJPY
|217
|EURUSD
|-107
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +525.64 USD
最差交易: -633 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +496.76 USD
最大连续亏损: -27.43 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 53
|
VantageInternational-Live 22
|0.36 × 11
|
VantageInternational-Live 5
|0.57 × 183
|
VantageInternational-Live 18
|1.01 × 262
|
VantageInternational-Live 2
|1.21 × 243
|
GoMarkets-Real 10
|1.22 × 671
|
VantageInternational-Live 8
|1.38 × 541
|
VantageInternational-Live 11
|1.59 × 218
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.80 × 44
|
VantageInternational-Live 9
|2.42 × 12
|
LiteFinance-ECN.com
|3.43 × 7
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
96%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
37
0%
392
74%
77%
1.72
12.94
USD
USD
38%
1:500