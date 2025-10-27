- 자본
- 축소
트레이드:
559
이익 거래:
398 (71.19%)
손실 거래:
161 (28.80%)
최고의 거래:
525.64 USD
최악의 거래:
-633.13 USD
총 수익:
13 943.38 USD (165 812 pips)
총 손실:
-8 762.70 USD (175 150 pips)
연속 최대 이익:
17 (496.76 USD)
연속 최대 이익:
951.51 USD (5)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
77.49%
최대 입금량:
21.88%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
7.30
롱(주식매수):
265 (47.41%)
숏(주식차입매도):
294 (52.59%)
수익 요인:
1.59
기대수익:
9.27 USD
평균 이익:
35.03 USD
평균 손실:
-54.43 USD
연속 최대 손실:
14 (-588.26 USD)
연속 최대 손실:
-633.13 USD (1)
월별 성장률:
8.03%
연간 예측:
97.43%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
111.56 USD
최대한의:
709.21 USD (14.23%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.93% (113.68 USD)
자본금별:
38.17% (3 228.72 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|153
|XAUUSD.
|150
|GBPAUD
|106
|NZDJPY
|73
|EURAUD
|54
|GBPJPY
|5
|USDJPY
|4
|EURGBP
|3
|AUDUSD
|3
|USDCAD
|3
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|2
|EURJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPNZD
|2.5K
|XAUUSD.
|-255
|GBPAUD
|2.1K
|NZDJPY
|357
|EURAUD
|583
|GBPJPY
|-9
|USDJPY
|2
|EURGBP
|-5
|AUDUSD
|-2
|USDCAD
|0
|GBPUSD
|-2
|EURUSD
|-4
|EURJPY
|5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPNZD
|4.7K
|XAUUSD.
|-21K
|GBPAUD
|421
|NZDJPY
|1.4K
|EURAUD
|4.4K
|GBPJPY
|-626
|USDJPY
|1.6K
|EURGBP
|-70
|AUDUSD
|-21
|USDCAD
|-29
|GBPUSD
|-63
|EURUSD
|-102
|EURJPY
|217
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +525.64 USD
최악의 거래: -633 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +496.76 USD
연속 최대 손실: -588.26 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 53
|
VantageInternational-Live 22
|0.36 × 11
|
VantageInternational-Live 5
|0.57 × 183
|
VantageInternational-Live 18
|1.01 × 262
|
GoMarkets-Real 10
|1.12 × 758
|
VantageInternational-Live 2
|1.21 × 243
|
VantageInternational-Live 8
|1.38 × 541
|
VantageInternational-Live 11
|1.59 × 218
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.80 × 44
|
VantageInternational-Live 9
|2.42 × 12
|
LiteFinance-ECN.com
|3.43 × 7
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
98%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
39
0%
559
71%
77%
1.59
9.27
USD
USD
38%
1:500