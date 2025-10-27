- Incremento
Total de Trades:
458
Transacciones Rentables:
333 (72.70%)
Transacciones Irrentables:
125 (27.29%)
Mejor transacción:
525.64 USD
Peor transacción:
-633.13 USD
Beneficio Bruto:
12 370.39 USD (101 298 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 247.87 USD (87 076 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (496.76 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
951.51 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
74.11%
Carga máxima del depósito:
21.88%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
80
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
7.22
Transacciones Largas:
227 (49.56%)
Transacciones Cortas:
231 (50.44%)
Factor de Beneficio:
1.71
Beneficio Esperado:
11.18 USD
Beneficio medio:
37.15 USD
Pérdidas medias:
-57.98 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-27.43 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-633.13 USD (1)
Crecimiento al mes:
10.24%
Pronóstico anual:
124.22%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
111.56 USD
Máxima:
709.21 USD (14.23%)
Reducción relativa:
De balance:
8.93% (113.68 USD)
De fondos:
38.17% (3 228.72 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|144
|GBPAUD
|101
|NZDJPY
|70
|XAUUSD.
|68
|EURAUD
|53
|GBPJPY
|5
|USDJPY
|4
|EURGBP
|3
|AUDUSD
|3
|USDCAD
|3
|GBPUSD
|2
|EURJPY
|1
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPNZD
|2.3K
|GBPAUD
|2K
|NZDJPY
|323
|XAUUSD.
|-14
|EURAUD
|562
|GBPJPY
|-9
|USDJPY
|2
|EURGBP
|-5
|AUDUSD
|-2
|USDCAD
|0
|GBPUSD
|-2
|EURJPY
|5
|EURUSD
|-4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPNZD
|5K
|GBPAUD
|36
|NZDJPY
|1.3K
|XAUUSD.
|2.9K
|EURAUD
|4.3K
|GBPJPY
|-626
|USDJPY
|1.6K
|EURGBP
|-70
|AUDUSD
|-21
|USDCAD
|-29
|GBPUSD
|-63
|EURJPY
|217
|EURUSD
|-107
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +525.64 USD
Peor transacción: -633 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +496.76 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -27.43 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 53
|
VantageInternational-Live 22
|0.36 × 11
|
VantageInternational-Live 5
|0.57 × 183
|
VantageInternational-Live 18
|1.01 × 262
|
GoMarkets-Real 10
|1.21 × 677
|
VantageInternational-Live 2
|1.21 × 243
|
VantageInternational-Live 8
|1.38 × 541
|
VantageInternational-Live 11
|1.59 × 218
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.80 × 44
|
VantageInternational-Live 9
|2.42 × 12
|
LiteFinance-ECN.com
|3.43 × 7
