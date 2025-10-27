SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / TFB SC 083
Wong Sze Wai

TFB SC 083

Wong Sze Wai
0 comentarios
Fiabilidad
37 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 97%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
458
Transacciones Rentables:
333 (72.70%)
Transacciones Irrentables:
125 (27.29%)
Mejor transacción:
525.64 USD
Peor transacción:
-633.13 USD
Beneficio Bruto:
12 370.39 USD (101 298 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 247.87 USD (87 076 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (496.76 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
951.51 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
74.11%
Carga máxima del depósito:
21.88%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
80
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
7.22
Transacciones Largas:
227 (49.56%)
Transacciones Cortas:
231 (50.44%)
Factor de Beneficio:
1.71
Beneficio Esperado:
11.18 USD
Beneficio medio:
37.15 USD
Pérdidas medias:
-57.98 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-27.43 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-633.13 USD (1)
Crecimiento al mes:
10.24%
Pronóstico anual:
124.22%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
111.56 USD
Máxima:
709.21 USD (14.23%)
Reducción relativa:
De balance:
8.93% (113.68 USD)
De fondos:
38.17% (3 228.72 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPNZD 144
GBPAUD 101
NZDJPY 70
XAUUSD. 68
EURAUD 53
GBPJPY 5
USDJPY 4
EURGBP 3
AUDUSD 3
USDCAD 3
GBPUSD 2
EURJPY 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPNZD 2.3K
GBPAUD 2K
NZDJPY 323
XAUUSD. -14
EURAUD 562
GBPJPY -9
USDJPY 2
EURGBP -5
AUDUSD -2
USDCAD 0
GBPUSD -2
EURJPY 5
EURUSD -4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPNZD 5K
GBPAUD 36
NZDJPY 1.3K
XAUUSD. 2.9K
EURAUD 4.3K
GBPJPY -626
USDJPY 1.6K
EURGBP -70
AUDUSD -21
USDCAD -29
GBPUSD -63
EURJPY 217
EURUSD -107
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +525.64 USD
Peor transacción: -633 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +496.76 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -27.43 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 53
VantageInternational-Live 22
0.36 × 11
VantageInternational-Live 5
0.57 × 183
VantageInternational-Live 18
1.01 × 262
GoMarkets-Real 10
1.21 × 677
VantageInternational-Live 2
1.21 × 243
VantageInternational-Live 8
1.38 × 541
VantageInternational-Live 11
1.59 × 218
TMGM.TradeMax-Live8
1.80 × 44
VantageInternational-Live 9
2.42 × 12
LiteFinance-ECN.com
3.43 × 7
No hay comentarios
2025.10.29 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 15:52
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 14:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 13:43
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
