Segnali / MetaTrader 4 / TFB SC 083
Wong Sze Wai

TFB SC 083

Wong Sze Wai
0 recensioni
Affidabilità
29 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
285
Profit Trade:
209 (73.33%)
Loss Trade:
76 (26.67%)
Best Trade:
290.00 USD
Worst Trade:
-250.50 USD
Profitto lordo:
6 085.54 USD (48 211 pips)
Perdita lorda:
-3 436.69 USD (43 321 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (662.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
662.42 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.88%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
6.80
Long Trade:
132 (46.32%)
Short Trade:
153 (53.68%)
Fattore di profitto:
1.77
Profitto previsto:
9.29 USD
Profitto medio:
29.12 USD
Perdita media:
-45.22 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-27.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-389.64 USD (3)
Crescita mensile:
14.02%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
111.56 USD
Massimale:
389.64 USD (15.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.28% (106.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPNZD 94
GBPAUD 74
NZDJPY 53
EURAUD 40
GBPJPY 5
USDJPY 4
EURGBP 3
AUDUSD 3
USDCAD 3
GBPUSD 2
XAUUSD. 2
EURJPY 1
EURUSD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPNZD 849
GBPAUD 1.3K
NZDJPY 200
EURAUD 345
GBPJPY -9
USDJPY 2
EURGBP -5
AUDUSD -2
USDCAD 0
GBPUSD -2
XAUUSD. -65
EURJPY 5
EURUSD -4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPNZD 2.2K
GBPAUD -923
NZDJPY 893
EURAUD 4.1K
GBPJPY -626
USDJPY 1.6K
EURGBP -70
AUDUSD -21
USDCAD -29
GBPUSD -63
XAUUSD. -2.2K
EURJPY 217
EURUSD -107
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +290.00 USD
Worst Trade: -251 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +662.42 USD
Massima perdita consecutiva: -27.43 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 22
0.36 × 11
VantageInternational-Live 5
0.57 × 183
GoMarkets-Real 10
0.87 × 75
VantageInternational-Live 18
1.01 × 262
VantageInternational-Live 2
1.21 × 243
VantageInternational-Live 8
1.38 × 541
VantageInternational-Live 11
1.59 × 218
TMGM.TradeMax-Live8
1.80 × 44
VantageInternational-Live 9
2.42 × 12
LiteFinance-ECN.com
3.43 × 7
Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.