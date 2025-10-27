- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
285
Profit Trade:
209 (73.33%)
Loss Trade:
76 (26.67%)
Best Trade:
290.00 USD
Worst Trade:
-250.50 USD
Profitto lordo:
6 085.54 USD (48 211 pips)
Perdita lorda:
-3 436.69 USD (43 321 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (662.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
662.42 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.88%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
6.80
Long Trade:
132 (46.32%)
Short Trade:
153 (53.68%)
Fattore di profitto:
1.77
Profitto previsto:
9.29 USD
Profitto medio:
29.12 USD
Perdita media:
-45.22 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-27.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-389.64 USD (3)
Crescita mensile:
14.02%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
111.56 USD
Massimale:
389.64 USD (15.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.28% (106.84 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|94
|GBPAUD
|74
|NZDJPY
|53
|EURAUD
|40
|GBPJPY
|5
|USDJPY
|4
|EURGBP
|3
|AUDUSD
|3
|USDCAD
|3
|GBPUSD
|2
|XAUUSD.
|2
|EURJPY
|1
|EURUSD
|1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPNZD
|849
|GBPAUD
|1.3K
|NZDJPY
|200
|EURAUD
|345
|GBPJPY
|-9
|USDJPY
|2
|EURGBP
|-5
|AUDUSD
|-2
|USDCAD
|0
|GBPUSD
|-2
|XAUUSD.
|-65
|EURJPY
|5
|EURUSD
|-4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPNZD
|2.2K
|GBPAUD
|-923
|NZDJPY
|893
|EURAUD
|4.1K
|GBPJPY
|-626
|USDJPY
|1.6K
|EURGBP
|-70
|AUDUSD
|-21
|USDCAD
|-29
|GBPUSD
|-63
|XAUUSD.
|-2.2K
|EURJPY
|217
|EURUSD
|-107
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +290.00 USD
Worst Trade: -251 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +662.42 USD
Massima perdita consecutiva: -27.43 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
VantageInternational-Live 22
|0.36 × 11
VantageInternational-Live 5
|0.57 × 183
GoMarkets-Real 10
|0.87 × 75
VantageInternational-Live 18
|1.01 × 262
VantageInternational-Live 2
|1.21 × 243
VantageInternational-Live 8
|1.38 × 541
VantageInternational-Live 11
|1.59 × 218
TMGM.TradeMax-Live8
|1.80 × 44
VantageInternational-Live 9
|2.42 × 12
LiteFinance-ECN.com
|3.43 × 7
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
8.3K
USD
USD
29
0%
285
73%
100%
1.77
9.29
USD
USD
1%
1:500