シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / TFB SC 083
Wong Sze Wai

TFB SC 083

Wong Sze Wai
レビュー0件
信頼性
37週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 97%
VantageInternational-Live 5
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
458
利益トレード:
333 (72.70%)
損失トレード:
125 (27.29%)
ベストトレード:
525.64 USD
最悪のトレード:
-633.13 USD
総利益:
12 370.39 USD (101 298 pips)
総損失:
-7 247.87 USD (87 076 pips)
最大連続の勝ち:
17 (496.76 USD)
最大連続利益:
951.51 USD (5)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
74.11%
最大入金額:
21.88%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
80
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
7.22
長いトレード:
227 (49.56%)
短いトレード:
231 (50.44%)
プロフィットファクター:
1.71
期待されたペイオフ:
11.18 USD
平均利益:
37.15 USD
平均損失:
-57.98 USD
最大連続の負け:
9 (-27.43 USD)
最大連続損失:
-633.13 USD (1)
月間成長:
10.24%
年間予想:
124.22%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
111.56 USD
最大の:
709.21 USD (14.23%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.93% (113.68 USD)
エクイティによる:
38.17% (3 228.72 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPNZD 144
GBPAUD 101
NZDJPY 70
XAUUSD. 68
EURAUD 53
GBPJPY 5
USDJPY 4
EURGBP 3
AUDUSD 3
USDCAD 3
GBPUSD 2
EURJPY 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPNZD 2.3K
GBPAUD 2K
NZDJPY 323
XAUUSD. -14
EURAUD 562
GBPJPY -9
USDJPY 2
EURGBP -5
AUDUSD -2
USDCAD 0
GBPUSD -2
EURJPY 5
EURUSD -4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPNZD 5K
GBPAUD 36
NZDJPY 1.3K
XAUUSD. 2.9K
EURAUD 4.3K
GBPJPY -626
USDJPY 1.6K
EURGBP -70
AUDUSD -21
USDCAD -29
GBPUSD -63
EURJPY 217
EURUSD -107
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +525.64 USD
最悪のトレード: -633 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +496.76 USD
最大連続損失: -27.43 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 53
VantageInternational-Live 22
0.36 × 11
VantageInternational-Live 5
0.57 × 183
VantageInternational-Live 18
1.01 × 262
GoMarkets-Real 10
1.21 × 677
VantageInternational-Live 2
1.21 × 243
VantageInternational-Live 8
1.38 × 541
VantageInternational-Live 11
1.59 × 218
TMGM.TradeMax-Live8
1.80 × 44
VantageInternational-Live 9
2.42 × 12
LiteFinance-ECN.com
3.43 × 7
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.10.29 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 15:52
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 14:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 13:43
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
TFB SC 083
30 USD/月
97%
0
0
USD
11K
USD
37
0%
458
72%
74%
1.70
11.18
USD
38%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください