- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
458
利益トレード:
333 (72.70%)
損失トレード:
125 (27.29%)
ベストトレード:
525.64 USD
最悪のトレード:
-633.13 USD
総利益:
12 370.39 USD (101 298 pips)
総損失:
-7 247.87 USD (87 076 pips)
最大連続の勝ち:
17 (496.76 USD)
最大連続利益:
951.51 USD (5)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
74.11%
最大入金額:
21.88%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
80
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
7.22
長いトレード:
227 (49.56%)
短いトレード:
231 (50.44%)
プロフィットファクター:
1.71
期待されたペイオフ:
11.18 USD
平均利益:
37.15 USD
平均損失:
-57.98 USD
最大連続の負け:
9 (-27.43 USD)
最大連続損失:
-633.13 USD (1)
月間成長:
10.24%
年間予想:
124.22%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
111.56 USD
最大の:
709.21 USD (14.23%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.93% (113.68 USD)
エクイティによる:
38.17% (3 228.72 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|144
|GBPAUD
|101
|NZDJPY
|70
|XAUUSD.
|68
|EURAUD
|53
|GBPJPY
|5
|USDJPY
|4
|EURGBP
|3
|AUDUSD
|3
|USDCAD
|3
|GBPUSD
|2
|EURJPY
|1
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPNZD
|2.3K
|GBPAUD
|2K
|NZDJPY
|323
|XAUUSD.
|-14
|EURAUD
|562
|GBPJPY
|-9
|USDJPY
|2
|EURGBP
|-5
|AUDUSD
|-2
|USDCAD
|0
|GBPUSD
|-2
|EURJPY
|5
|EURUSD
|-4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPNZD
|5K
|GBPAUD
|36
|NZDJPY
|1.3K
|XAUUSD.
|2.9K
|EURAUD
|4.3K
|GBPJPY
|-626
|USDJPY
|1.6K
|EURGBP
|-70
|AUDUSD
|-21
|USDCAD
|-29
|GBPUSD
|-63
|EURJPY
|217
|EURUSD
|-107
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +525.64 USD
最悪のトレード: -633 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +496.76 USD
最大連続損失: -27.43 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 53
|
VantageInternational-Live 22
|0.36 × 11
|
VantageInternational-Live 5
|0.57 × 183
|
VantageInternational-Live 18
|1.01 × 262
|
GoMarkets-Real 10
|1.21 × 677
|
VantageInternational-Live 2
|1.21 × 243
|
VantageInternational-Live 8
|1.38 × 541
|
VantageInternational-Live 11
|1.59 × 218
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.80 × 44
|
VantageInternational-Live 9
|2.42 × 12
|
LiteFinance-ECN.com
|3.43 × 7
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
97%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
37
0%
458
72%
74%
1.70
11.18
USD
USD
38%
1:500