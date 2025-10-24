SinyallerBölümler
Mikhail Shusharin

A MEGA

Mikhail Shusharin
0 inceleme
74 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -12%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
112
Kârla kapanan işlemler:
87 (77.67%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (22.32%)
En iyi işlem:
10 195.55 RUB
En kötü işlem:
-67 479.52 RUB
Brüt kâr:
132 686.86 RUB (12 126 pips)
Brüt zarar:
-213 849.05 RUB (15 290 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (10 815.15 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
19 152.85 RUB (7)
Sharpe oranı:
-0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
65.43%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.57
Alış işlemleri:
72 (64.29%)
Satış işlemleri:
40 (35.71%)
Kâr faktörü:
0.62
Beklenen getiri:
-724.66 RUB
Ortalama kâr:
1 525.14 RUB
Ortalama zarar:
-8 553.96 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-81 816.81 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-81 816.81 RUB (4)
Aylık büyüme:
-6.68%
Yıllık tahmin:
-81.08%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
92 597.29 RUB
Maksimum:
141 157.45 RUB (120.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.04% (141 157.45 RUB)
Varlığa göre:
2.03% (2 194.14 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDrfd 77
GBPUSDrfd 12
USDCHFrfd 10
USDJPYrfd 6
USDCADrfd 2
XAUUSDrfd 2
AUDUSDrfd 1
EURAUDrfd 1
NZDUSDrfd 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDrfd -2.1K
GBPUSDrfd 355
USDCHFrfd 38
USDJPYrfd 78
USDCADrfd 158
XAUUSDrfd 43
AUDUSDrfd 34
EURAUDrfd 18
NZDUSDrfd 67
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDrfd -9.7K
GBPUSDrfd 1.1K
USDCHFrfd -62
USDJPYrfd 1.3K
USDCADrfd 602
XAUUSDrfd 3.3K
AUDUSDrfd 111
EURAUDrfd 70
NZDUSDrfd 175
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10 195.55 RUB
En kötü işlem: -67 480 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +10 815.15 RUB
Maksimum ardışık zarar: -81 816.81 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.10.24 13:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.24 12:29
Trading operations on the account were performed for only 48 days. This comprises 9.25% of days out of the 519 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 12:29
80% of trades performed within 25 days. This comprises 4.82% of days out of the 519 days of the signal's entire lifetime.
