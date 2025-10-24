SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / A MEGA
Mikhail Shusharin

A MEGA

Mikhail Shusharin
0 comentários
Confiabilidade
85 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 5%
AlfaForexRU-Real
1:40
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
259
Negociações com lucro:
196 (75.67%)
Negociações com perda:
63 (24.32%)
Melhor negociação:
10 195.55 RUB
Pior negociação:
-67 479.52 RUB
Lucro bruto:
279 807.54 RUB (27 476 pips)
Perda bruta:
-319 473.10 RUB (51 288 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (24 090.18 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
24 090.18 RUB (27)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
69.78%
Depósito máximo carregado:
105.38%
Último negócio:
24 minutos atrás
Negociações por semana:
77
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.28
Negociações longas:
152 (58.69%)
Negociações curtas:
107 (41.31%)
Fator de lucro:
0.88
Valor esperado:
-153.15 RUB
Lucro médio:
1 427.59 RUB
Perda média:
-5 071.00 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-9 126.64 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-81 816.81 RUB (4)
Crescimento mensal:
4.84%
Previsão anual:
58.72%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
92 597.29 RUB
Máximo:
141 157.45 RUB (120.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.04% (141 157.45 RUB)
Pelo Capital Líquido:
24.85% (73 037.21 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSDrfd 134
XAUUSDrfd 65
GBPUSDrfd 18
USDCHFrfd 17
USDJPYrfd 12
USDCADrfd 2
EURJPYrfd 2
GBPNZDrfd 2
GBPCADrfd 2
AUDUSDrfd 1
EURAUDrfd 1
NZDUSDrfd 1
CHFJPYrfd 1
XAGUSDrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSDrfd -1.8K
XAUUSDrfd 232
GBPUSDrfd 312
USDCHFrfd 158
USDJPYrfd 144
USDCADrfd 158
EURJPYrfd 5
GBPNZDrfd 100
GBPCADrfd -112
AUDUSDrfd 34
EURAUDrfd 18
NZDUSDrfd 67
CHFJPYrfd -14
XAGUSDrfd 10
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSDrfd -24K
XAUUSDrfd -3.9K
GBPUSDrfd 907
USDCHFrfd 469
USDJPYrfd 1.8K
USDCADrfd 602
EURJPYrfd 47
GBPNZDrfd 670
GBPCADrfd -1.2K
AUDUSDrfd 111
EURAUDrfd 70
NZDUSDrfd 175
CHFJPYrfd -171
XAGUSDrfd 150
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +10 195.55 RUB
Pior negociação: -67 480 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 27
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +24 090.18 RUB
Máxima perda consecutiva: -9 126.64 RUB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.08 06:20
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 20:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 09:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.24 13:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.24 12:29
Trading operations on the account were performed for only 48 days. This comprises 9.25% of days out of the 519 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 12:29
80% of trades performed within 25 days. This comprises 4.82% of days out of the 519 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
A MEGA
30 USD por mês
5%
0
0
USD
1.8M
RUB
85
0%
259
75%
70%
0.87
-153.15
RUB
36%
1:40
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.