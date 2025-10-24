- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
259
Negociações com lucro:
196 (75.67%)
Negociações com perda:
63 (24.32%)
Melhor negociação:
10 195.55 RUB
Pior negociação:
-67 479.52 RUB
Lucro bruto:
279 807.54 RUB (27 476 pips)
Perda bruta:
-319 473.10 RUB (51 288 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (24 090.18 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
24 090.18 RUB (27)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
69.78%
Depósito máximo carregado:
105.38%
Último negócio:
24 minutos atrás
Negociações por semana:
77
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.28
Negociações longas:
152 (58.69%)
Negociações curtas:
107 (41.31%)
Fator de lucro:
0.88
Valor esperado:
-153.15 RUB
Lucro médio:
1 427.59 RUB
Perda média:
-5 071.00 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-9 126.64 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-81 816.81 RUB (4)
Crescimento mensal:
4.84%
Previsão anual:
58.72%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
92 597.29 RUB
Máximo:
141 157.45 RUB (120.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.04% (141 157.45 RUB)
Pelo Capital Líquido:
24.85% (73 037.21 RUB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|134
|XAUUSDrfd
|65
|GBPUSDrfd
|18
|USDCHFrfd
|17
|USDJPYrfd
|12
|USDCADrfd
|2
|EURJPYrfd
|2
|GBPNZDrfd
|2
|GBPCADrfd
|2
|AUDUSDrfd
|1
|EURAUDrfd
|1
|NZDUSDrfd
|1
|CHFJPYrfd
|1
|XAGUSDrfd
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSDrfd
|-1.8K
|XAUUSDrfd
|232
|GBPUSDrfd
|312
|USDCHFrfd
|158
|USDJPYrfd
|144
|USDCADrfd
|158
|EURJPYrfd
|5
|GBPNZDrfd
|100
|GBPCADrfd
|-112
|AUDUSDrfd
|34
|EURAUDrfd
|18
|NZDUSDrfd
|67
|CHFJPYrfd
|-14
|XAGUSDrfd
|10
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSDrfd
|-24K
|XAUUSDrfd
|-3.9K
|GBPUSDrfd
|907
|USDCHFrfd
|469
|USDJPYrfd
|1.8K
|USDCADrfd
|602
|EURJPYrfd
|47
|GBPNZDrfd
|670
|GBPCADrfd
|-1.2K
|AUDUSDrfd
|111
|EURAUDrfd
|70
|NZDUSDrfd
|175
|CHFJPYrfd
|-171
|XAGUSDrfd
|150
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +10 195.55 RUB
Pior negociação: -67 480 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 27
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +24 090.18 RUB
Máxima perda consecutiva: -9 126.64 RUB
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
5%
0
0
USD
USD
1.8M
RUB
RUB
85
0%
259
75%
70%
0.87
-153.15
RUB
RUB
36%
1:40