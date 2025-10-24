SegnaliSezioni
Mikhail Shusharin

A MEGA

Mikhail Shusharin
0 recensioni
74 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -12%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
112
Profit Trade:
87 (77.67%)
Loss Trade:
25 (22.32%)
Best Trade:
10 195.55 RUB
Worst Trade:
-67 479.52 RUB
Profitto lordo:
132 686.86 RUB (12 126 pips)
Perdita lorda:
-213 849.05 RUB (15 290 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (10 815.15 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
19 152.85 RUB (7)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
65.43%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.57
Long Trade:
72 (64.29%)
Short Trade:
40 (35.71%)
Fattore di profitto:
0.62
Profitto previsto:
-724.66 RUB
Profitto medio:
1 525.14 RUB
Perdita media:
-8 553.96 RUB
Massime perdite consecutive:
4 (-81 816.81 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-81 816.81 RUB (4)
Crescita mensile:
-6.68%
Previsione annuale:
-81.08%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
92 597.29 RUB
Massimale:
141 157.45 RUB (120.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.04% (141 157.45 RUB)
Per equità:
2.03% (2 194.14 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDrfd 77
GBPUSDrfd 12
USDCHFrfd 10
USDJPYrfd 6
USDCADrfd 2
XAUUSDrfd 2
AUDUSDrfd 1
EURAUDrfd 1
NZDUSDrfd 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDrfd -2.1K
GBPUSDrfd 355
USDCHFrfd 38
USDJPYrfd 78
USDCADrfd 158
XAUUSDrfd 43
AUDUSDrfd 34
EURAUDrfd 18
NZDUSDrfd 67
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDrfd -9.7K
GBPUSDrfd 1.1K
USDCHFrfd -62
USDJPYrfd 1.3K
USDCADrfd 602
XAUUSDrfd 3.3K
AUDUSDrfd 111
EURAUDrfd 70
NZDUSDrfd 175
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10 195.55 RUB
Worst Trade: -67 480 RUB
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +10 815.15 RUB
Massima perdita consecutiva: -81 816.81 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.24 13:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.24 12:29
Trading operations on the account were performed for only 48 days. This comprises 9.25% of days out of the 519 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 12:29
80% of trades performed within 25 days. This comprises 4.82% of days out of the 519 days of the signal's entire lifetime.
