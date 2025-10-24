- 成長
トレード:
253
利益トレード:
192 (75.88%)
損失トレード:
61 (24.11%)
ベストトレード:
10 195.55 RUB
最悪のトレード:
-67 479.52 RUB
総利益:
275 386.23 RUB (26 880 pips)
総損失:
-312 714.76 RUB (50 117 pips)
最大連続の勝ち:
27 (24 090.18 RUB)
最大連続利益:
24 090.18 RUB (27)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
69.78%
最大入金額:
105.38%
最近のトレード:
53 分前
1週間当たりの取引:
72
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.26
長いトレード:
151 (59.68%)
短いトレード:
102 (40.32%)
プロフィットファクター:
0.88
期待されたペイオフ:
-147.54 RUB
平均利益:
1 434.30 RUB
平均損失:
-5 126.47 RUB
最大連続の負け:
9 (-9 126.64 RUB)
最大連続損失:
-81 816.81 RUB (4)
月間成長:
4.97%
年間予想:
60.29%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
92 597.29 RUB
最大の:
141 157.45 RUB (120.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.04% (141 157.45 RUB)
エクイティによる:
24.85% (73 037.21 RUB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|133
|XAUUSDrfd
|64
|GBPUSDrfd
|18
|USDCHFrfd
|16
|USDJPYrfd
|12
|USDCADrfd
|2
|EURJPYrfd
|2
|GBPNZDrfd
|2
|AUDUSDrfd
|1
|EURAUDrfd
|1
|NZDUSDrfd
|1
|CHFJPYrfd
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSDrfd
|-1.8K
|XAUUSDrfd
|183
|GBPUSDrfd
|312
|USDCHFrfd
|147
|USDJPYrfd
|144
|USDCADrfd
|158
|EURJPYrfd
|5
|GBPNZDrfd
|100
|AUDUSDrfd
|34
|EURAUDrfd
|18
|NZDUSDrfd
|67
|CHFJPYrfd
|-14
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSDrfd
|-24K
|XAUUSDrfd
|-4.2K
|GBPUSDrfd
|907
|USDCHFrfd
|399
|USDJPYrfd
|1.8K
|USDCADrfd
|602
|EURJPYrfd
|47
|GBPNZDrfd
|670
|AUDUSDrfd
|111
|EURAUDrfd
|70
|NZDUSDrfd
|175
|CHFJPYrfd
|-171
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +10 195.55 RUB
最悪のトレード: -67 480 RUB
最大連続の勝ち: 27
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +24 090.18 RUB
最大連続損失: -9 126.64 RUB
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
