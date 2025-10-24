シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / A MEGA
Mikhail Shusharin

A MEGA

Mikhail Shusharin
レビュー0件
信頼性
85週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 5%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
253
利益トレード:
192 (75.88%)
損失トレード:
61 (24.11%)
ベストトレード:
10 195.55 RUB
最悪のトレード:
-67 479.52 RUB
総利益:
275 386.23 RUB (26 880 pips)
総損失:
-312 714.76 RUB (50 117 pips)
最大連続の勝ち:
27 (24 090.18 RUB)
最大連続利益:
24 090.18 RUB (27)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
69.78%
最大入金額:
105.38%
最近のトレード:
53 分前
1週間当たりの取引:
72
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.26
長いトレード:
151 (59.68%)
短いトレード:
102 (40.32%)
プロフィットファクター:
0.88
期待されたペイオフ:
-147.54 RUB
平均利益:
1 434.30 RUB
平均損失:
-5 126.47 RUB
最大連続の負け:
9 (-9 126.64 RUB)
最大連続損失:
-81 816.81 RUB (4)
月間成長:
4.97%
年間予想:
60.29%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
92 597.29 RUB
最大の:
141 157.45 RUB (120.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.04% (141 157.45 RUB)
エクイティによる:
24.85% (73 037.21 RUB)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSDrfd 133
XAUUSDrfd 64
GBPUSDrfd 18
USDCHFrfd 16
USDJPYrfd 12
USDCADrfd 2
EURJPYrfd 2
GBPNZDrfd 2
AUDUSDrfd 1
EURAUDrfd 1
NZDUSDrfd 1
CHFJPYrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSDrfd -1.8K
XAUUSDrfd 183
GBPUSDrfd 312
USDCHFrfd 147
USDJPYrfd 144
USDCADrfd 158
EURJPYrfd 5
GBPNZDrfd 100
AUDUSDrfd 34
EURAUDrfd 18
NZDUSDrfd 67
CHFJPYrfd -14
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSDrfd -24K
XAUUSDrfd -4.2K
GBPUSDrfd 907
USDCHFrfd 399
USDJPYrfd 1.8K
USDCADrfd 602
EURJPYrfd 47
GBPNZDrfd 670
AUDUSDrfd 111
EURAUDrfd 70
NZDUSDrfd 175
CHFJPYrfd -171
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +10 195.55 RUB
最悪のトレード: -67 480 RUB
最大連続の勝ち: 27
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +24 090.18 RUB
最大連続損失: -9 126.64 RUB

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

レビューなし
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.08 06:20
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 20:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 09:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.24 13:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.24 12:29
Trading operations on the account were performed for only 48 days. This comprises 9.25% of days out of the 519 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 12:29
80% of trades performed within 25 days. This comprises 4.82% of days out of the 519 days of the signal's entire lifetime.
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください