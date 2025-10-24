- 자본
- 축소
트레이드:
270
이익 거래:
202 (74.81%)
손실 거래:
68 (25.19%)
최고의 거래:
97 802.65 RUB
최악의 거래:
-106 223.08 RUB
총 수익:
406 900.52 RUB (40 381 pips)
총 손실:
-434 529.91 RUB (64 852 pips)
연속 최대 이익:
27 (24 090.18 RUB)
연속 최대 이익:
97 802.65 RUB (1)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
70.79%
최대 입금량:
105.38%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
84
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.15
롱(주식매수):
157 (58.15%)
숏(주식차입매도):
113 (41.85%)
수익 요인:
0.94
기대수익:
-102.33 RUB
평균 이익:
2 014.36 RUB
평균 손실:
-6 390.15 RUB
연속 최대 손실:
9 (-9 126.64 RUB)
연속 최대 손실:
-106 223.08 RUB (1)
월별 성장률:
5.53%
연간 예측:
67.19%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
138 528.08 RUB
최대한의:
187 088.24 RUB (159.14%)
상대적 삭감:
잔고별:
36.04% (141 157.45 RUB)
자본금별:
24.85% (73 037.21 RUB)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|142
|XAUUSDrfd
|68
|GBPUSDrfd
|18
|USDCHFrfd
|17
|USDJPYrfd
|12
|USDCADrfd
|2
|EURJPYrfd
|2
|GBPNZDrfd
|2
|GBPCADrfd
|2
|AUDUSDrfd
|1
|EURAUDrfd
|1
|NZDUSDrfd
|1
|CHFJPYrfd
|1
|XAGUSDrfd
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSDrfd
|-1.4K
|XAUUSDrfd
|95
|GBPUSDrfd
|312
|USDCHFrfd
|158
|USDJPYrfd
|144
|USDCADrfd
|158
|EURJPYrfd
|5
|GBPNZDrfd
|100
|GBPCADrfd
|-112
|AUDUSDrfd
|34
|EURAUDrfd
|18
|NZDUSDrfd
|67
|CHFJPYrfd
|-14
|XAGUSDrfd
|10
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSDrfd
|-23K
|XAUUSDrfd
|-4.7K
|GBPUSDrfd
|907
|USDCHFrfd
|469
|USDJPYrfd
|1.8K
|USDCADrfd
|602
|EURJPYrfd
|47
|GBPNZDrfd
|670
|GBPCADrfd
|-1.2K
|AUDUSDrfd
|111
|EURAUDrfd
|70
|NZDUSDrfd
|175
|CHFJPYrfd
|-171
|XAGUSDrfd
|150
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +97 802.65 RUB
최악의 거래: -106 223 RUB
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +24 090.18 RUB
연속 최대 손실: -9 126.64 RUB
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
