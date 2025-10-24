시그널섹션
Mikhail Shusharin

A MEGA

Mikhail Shusharin
0 리뷰
안정성
85
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 5%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
270
이익 거래:
202 (74.81%)
손실 거래:
68 (25.19%)
최고의 거래:
97 802.65 RUB
최악의 거래:
-106 223.08 RUB
총 수익:
406 900.52 RUB (40 381 pips)
총 손실:
-434 529.91 RUB (64 852 pips)
연속 최대 이익:
27 (24 090.18 RUB)
연속 최대 이익:
97 802.65 RUB (1)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
70.79%
최대 입금량:
105.38%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
84
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.15
롱(주식매수):
157 (58.15%)
숏(주식차입매도):
113 (41.85%)
수익 요인:
0.94
기대수익:
-102.33 RUB
평균 이익:
2 014.36 RUB
평균 손실:
-6 390.15 RUB
연속 최대 손실:
9 (-9 126.64 RUB)
연속 최대 손실:
-106 223.08 RUB (1)
월별 성장률:
5.53%
연간 예측:
67.19%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
138 528.08 RUB
최대한의:
187 088.24 RUB (159.14%)
상대적 삭감:
잔고별:
36.04% (141 157.45 RUB)
자본금별:
24.85% (73 037.21 RUB)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSDrfd 142
XAUUSDrfd 68
GBPUSDrfd 18
USDCHFrfd 17
USDJPYrfd 12
USDCADrfd 2
EURJPYrfd 2
GBPNZDrfd 2
GBPCADrfd 2
AUDUSDrfd 1
EURAUDrfd 1
NZDUSDrfd 1
CHFJPYrfd 1
XAGUSDrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSDrfd -1.4K
XAUUSDrfd 95
GBPUSDrfd 312
USDCHFrfd 158
USDJPYrfd 144
USDCADrfd 158
EURJPYrfd 5
GBPNZDrfd 100
GBPCADrfd -112
AUDUSDrfd 34
EURAUDrfd 18
NZDUSDrfd 67
CHFJPYrfd -14
XAGUSDrfd 10
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSDrfd -23K
XAUUSDrfd -4.7K
GBPUSDrfd 907
USDCHFrfd 469
USDJPYrfd 1.8K
USDCADrfd 602
EURJPYrfd 47
GBPNZDrfd 670
GBPCADrfd -1.2K
AUDUSDrfd 111
EURAUDrfd 70
NZDUSDrfd 175
CHFJPYrfd -171
XAGUSDrfd 150
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +97 802.65 RUB
최악의 거래: -106 223 RUB
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +24 090.18 RUB
연속 최대 손실: -9 126.64 RUB

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.08 06:20
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 20:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 09:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.24 13:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.24 12:29
Trading operations on the account were performed for only 48 days. This comprises 9.25% of days out of the 519 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 12:29
80% of trades performed within 25 days. This comprises 4.82% of days out of the 519 days of the signal's entire lifetime.
