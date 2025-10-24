- Прирост
Всего трейдов:
257
Прибыльных трейдов:
196 (76.26%)
Убыточных трейдов:
61 (23.74%)
Лучший трейд:
10 195.55 RUB
Худший трейд:
-67 479.52 RUB
Общая прибыль:
279 807.54 RUB (27 476 pips)
Общий убыток:
-312 714.76 RUB (50 117 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (24 090.18 RUB)
Макс. прибыль в серии:
24 090.18 RUB (27)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
69.78%
Макс. загрузка депозита:
105.38%
Последний трейд:
18 минут
Трейдов в неделю:
77
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.23
Длинных трейдов:
152 (59.14%)
Коротких трейдов:
105 (40.86%)
Профит фактор:
0.89
Мат. ожидание:
-128.04 RUB
Средняя прибыль:
1 427.59 RUB
Средний убыток:
-5 126.47 RUB
Макс. серия проигрышей:
9 (-9 126.64 RUB)
Макс. убыток в серии:
-81 816.81 RUB (4)
Прирост в месяц:
5.23%
Годовой прогноз:
63.43%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
92 597.29 RUB
Максимальная:
141 157.45 RUB (120.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.04% (141 157.45 RUB)
По эквити:
24.85% (73 037.21 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|134
|XAUUSDrfd
|65
|GBPUSDrfd
|18
|USDCHFrfd
|17
|USDJPYrfd
|12
|USDCADrfd
|2
|EURJPYrfd
|2
|GBPNZDrfd
|2
|AUDUSDrfd
|1
|EURAUDrfd
|1
|NZDUSDrfd
|1
|CHFJPYrfd
|1
|XAGUSDrfd
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDrfd
|-1.8K
|XAUUSDrfd
|232
|GBPUSDrfd
|312
|USDCHFrfd
|158
|USDJPYrfd
|144
|USDCADrfd
|158
|EURJPYrfd
|5
|GBPNZDrfd
|100
|AUDUSDrfd
|34
|EURAUDrfd
|18
|NZDUSDrfd
|67
|CHFJPYrfd
|-14
|XAGUSDrfd
|10
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDrfd
|-24K
|XAUUSDrfd
|-3.9K
|GBPUSDrfd
|907
|USDCHFrfd
|469
|USDJPYrfd
|1.8K
|USDCADrfd
|602
|EURJPYrfd
|47
|GBPNZDrfd
|670
|AUDUSDrfd
|111
|EURAUDrfd
|70
|NZDUSDrfd
|175
|CHFJPYrfd
|-171
|XAGUSDrfd
|150
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10 195.55 RUB
Худший трейд: -67 480 RUB
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +24 090.18 RUB
Макс. убыток в серии: -9 126.64 RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
