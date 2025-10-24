СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / A MEGA
Mikhail Shusharin

A MEGA

Mikhail Shusharin
0 отзывов
Надежность
85 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 5%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
257
Прибыльных трейдов:
196 (76.26%)
Убыточных трейдов:
61 (23.74%)
Лучший трейд:
10 195.55 RUB
Худший трейд:
-67 479.52 RUB
Общая прибыль:
279 807.54 RUB (27 476 pips)
Общий убыток:
-312 714.76 RUB (50 117 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (24 090.18 RUB)
Макс. прибыль в серии:
24 090.18 RUB (27)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
69.78%
Макс. загрузка депозита:
105.38%
Последний трейд:
18 минут
Трейдов в неделю:
77
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.23
Длинных трейдов:
152 (59.14%)
Коротких трейдов:
105 (40.86%)
Профит фактор:
0.89
Мат. ожидание:
-128.04 RUB
Средняя прибыль:
1 427.59 RUB
Средний убыток:
-5 126.47 RUB
Макс. серия проигрышей:
9 (-9 126.64 RUB)
Макс. убыток в серии:
-81 816.81 RUB (4)
Прирост в месяц:
5.23%
Годовой прогноз:
63.43%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
92 597.29 RUB
Максимальная:
141 157.45 RUB (120.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.04% (141 157.45 RUB)
По эквити:
24.85% (73 037.21 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDrfd 134
XAUUSDrfd 65
GBPUSDrfd 18
USDCHFrfd 17
USDJPYrfd 12
USDCADrfd 2
EURJPYrfd 2
GBPNZDrfd 2
AUDUSDrfd 1
EURAUDrfd 1
NZDUSDrfd 1
CHFJPYrfd 1
XAGUSDrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDrfd -1.8K
XAUUSDrfd 232
GBPUSDrfd 312
USDCHFrfd 158
USDJPYrfd 144
USDCADrfd 158
EURJPYrfd 5
GBPNZDrfd 100
AUDUSDrfd 34
EURAUDrfd 18
NZDUSDrfd 67
CHFJPYrfd -14
XAGUSDrfd 10
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDrfd -24K
XAUUSDrfd -3.9K
GBPUSDrfd 907
USDCHFrfd 469
USDJPYrfd 1.8K
USDCADrfd 602
EURJPYrfd 47
GBPNZDrfd 670
AUDUSDrfd 111
EURAUDrfd 70
NZDUSDrfd 175
CHFJPYrfd -171
XAGUSDrfd 150
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10 195.55 RUB
Худший трейд: -67 480 RUB
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +24 090.18 RUB
Макс. убыток в серии: -9 126.64 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.08 06:20
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 20:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 09:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.24 13:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.24 12:29
Trading operations on the account were performed for only 48 days. This comprises 9.25% of days out of the 519 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 12:29
80% of trades performed within 25 days. This comprises 4.82% of days out of the 519 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
A MEGA
30 USD в месяц
5%
0
0
USD
1.8M
RUB
85
0%
257
76%
70%
0.89
-128.04
RUB
36%
1:40
