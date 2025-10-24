SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / A MEGA
Mikhail Shusharin

A MEGA

Mikhail Shusharin
0 avis
74 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -12%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
112
Bénéfice trades:
87 (77.67%)
Perte trades:
25 (22.32%)
Meilleure transaction:
10 195.55 RUB
Pire transaction:
-67 479.52 RUB
Bénéfice brut:
132 686.86 RUB (12 126 pips)
Perte brute:
-213 849.05 RUB (15 290 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (10 815.15 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
19 152.85 RUB (7)
Ratio de Sharpe:
-0.09
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
65.43%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.57
Longs trades:
72 (64.29%)
Courts trades:
40 (35.71%)
Facteur de profit:
0.62
Rendement attendu:
-724.66 RUB
Bénéfice moyen:
1 525.14 RUB
Perte moyenne:
-8 553.96 RUB
Pertes consécutives maximales:
4 (-81 816.81 RUB)
Perte consécutive maximale:
-81 816.81 RUB (4)
Croissance mensuelle:
-6.68%
Prévision annuelle:
-81.08%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
92 597.29 RUB
Maximal:
141 157.45 RUB (120.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.04% (141 157.45 RUB)
Par fonds propres:
2.03% (2 194.14 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDrfd 77
GBPUSDrfd 12
USDCHFrfd 10
USDJPYrfd 6
USDCADrfd 2
XAUUSDrfd 2
AUDUSDrfd 1
EURAUDrfd 1
NZDUSDrfd 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDrfd -2.1K
GBPUSDrfd 355
USDCHFrfd 38
USDJPYrfd 78
USDCADrfd 158
XAUUSDrfd 43
AUDUSDrfd 34
EURAUDrfd 18
NZDUSDrfd 67
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDrfd -9.7K
GBPUSDrfd 1.1K
USDCHFrfd -62
USDJPYrfd 1.3K
USDCADrfd 602
XAUUSDrfd 3.3K
AUDUSDrfd 111
EURAUDrfd 70
NZDUSDrfd 175
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10 195.55 RUB
Pire transaction: -67 480 RUB
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +10 815.15 RUB
Perte consécutive maximale: -81 816.81 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.24 13:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.24 12:29
Trading operations on the account were performed for only 48 days. This comprises 9.25% of days out of the 519 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 12:29
80% of trades performed within 25 days. This comprises 4.82% of days out of the 519 days of the signal's entire lifetime.
