Mikhail Shusharin

A MEGA

Mikhail Shusharin
0 comentarios
Fiabilidad
85 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 5%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
254
Transacciones Rentables:
193 (75.98%)
Transacciones Irrentables:
61 (24.02%)
Mejor transacción:
10 195.55 RUB
Peor transacción:
-67 479.52 RUB
Beneficio Bruto:
275 981.94 RUB (27 030 pips)
Pérdidas Brutas:
-312 714.76 RUB (50 117 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (24 090.18 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
24 090.18 RUB (27)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
69.78%
Carga máxima del depósito:
105.38%
Último trade:
23 minutos
Trades a la semana:
76
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.26
Transacciones Largas:
152 (59.84%)
Transacciones Cortas:
102 (40.16%)
Factor de Beneficio:
0.88
Beneficio Esperado:
-144.62 RUB
Beneficio medio:
1 429.96 RUB
Pérdidas medias:
-5 126.47 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-9 126.64 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-81 816.81 RUB (4)
Crecimiento al mes:
5.01%
Pronóstico anual:
60.76%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
92 597.29 RUB
Máxima:
141 157.45 RUB (120.07%)
Reducción relativa:
De balance:
36.04% (141 157.45 RUB)
De fondos:
24.85% (73 037.21 RUB)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSDrfd 133
XAUUSDrfd 64
GBPUSDrfd 18
USDCHFrfd 16
USDJPYrfd 12
USDCADrfd 2
EURJPYrfd 2
GBPNZDrfd 2
AUDUSDrfd 1
EURAUDrfd 1
NZDUSDrfd 1
CHFJPYrfd 1
XAGUSDrfd 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSDrfd -1.8K
XAUUSDrfd 183
GBPUSDrfd 312
USDCHFrfd 147
USDJPYrfd 144
USDCADrfd 158
EURJPYrfd 5
GBPNZDrfd 100
AUDUSDrfd 34
EURAUDrfd 18
NZDUSDrfd 67
CHFJPYrfd -14
XAGUSDrfd 10
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSDrfd -24K
XAUUSDrfd -4.2K
GBPUSDrfd 907
USDCHFrfd 399
USDJPYrfd 1.8K
USDCADrfd 602
EURJPYrfd 47
GBPNZDrfd 670
AUDUSDrfd 111
EURAUDrfd 70
NZDUSDrfd 175
CHFJPYrfd -171
XAGUSDrfd 150
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +10 195.55 RUB
Peor transacción: -67 480 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 27
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +24 090.18 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -9 126.64 RUB

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AlfaForexRU-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.08 06:20
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 20:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 09:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.24 13:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.24 12:29
Trading operations on the account were performed for only 48 days. This comprises 9.25% of days out of the 519 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 12:29
80% of trades performed within 25 days. This comprises 4.82% of days out of the 519 days of the signal's entire lifetime.
