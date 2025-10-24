信号部分
信号 / MetaTrader 5 / A MEGA
Mikhail Shusharin

A MEGA

Mikhail Shusharin
可靠性
85
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 5%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
259
盈利交易:
196 (75.67%)
亏损交易:
63 (24.32%)
最好交易:
10 195.55 RUB
最差交易:
-67 479.52 RUB
毛利:
279 807.54 RUB (27 476 pips)
毛利亏损:
-319 473.10 RUB (51 288 pips)
最大连续赢利:
27 (24 090.18 RUB)
最大连续盈利:
24 090.18 RUB (27)
夏普比率:
0.00
交易活动:
69.78%
最大入金加载:
105.38%
最近交易:
48 几分钟前
每周交易:
77
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.28
长期交易:
152 (58.69%)
短期交易:
107 (41.31%)
利润因子:
0.88
预期回报:
-153.15 RUB
平均利润:
1 427.59 RUB
平均损失:
-5 071.00 RUB
最大连续失误:
9 (-9 126.64 RUB)
最大连续亏损:
-81 816.81 RUB (4)
每月增长:
4.84%
年度预测:
58.72%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
92 597.29 RUB
最大值:
141 157.45 RUB (120.07%)
相对跌幅:
结余:
36.04% (141 157.45 RUB)
净值:
24.85% (73 037.21 RUB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSDrfd 134
XAUUSDrfd 65
GBPUSDrfd 18
USDCHFrfd 17
USDJPYrfd 12
USDCADrfd 2
EURJPYrfd 2
GBPNZDrfd 2
GBPCADrfd 2
AUDUSDrfd 1
EURAUDrfd 1
NZDUSDrfd 1
CHFJPYrfd 1
XAGUSDrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSDrfd -1.8K
XAUUSDrfd 232
GBPUSDrfd 312
USDCHFrfd 158
USDJPYrfd 144
USDCADrfd 158
EURJPYrfd 5
GBPNZDrfd 100
GBPCADrfd -112
AUDUSDrfd 34
EURAUDrfd 18
NZDUSDrfd 67
CHFJPYrfd -14
XAGUSDrfd 10
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSDrfd -24K
XAUUSDrfd -3.9K
GBPUSDrfd 907
USDCHFrfd 469
USDJPYrfd 1.8K
USDCADrfd 602
EURJPYrfd 47
GBPNZDrfd 670
GBPCADrfd -1.2K
AUDUSDrfd 111
EURAUDrfd 70
NZDUSDrfd 175
CHFJPYrfd -171
XAGUSDrfd 150
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +10 195.55 RUB
最差交易: -67 480 RUB
最大连续赢利: 27
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +24 090.18 RUB
最大连续亏损: -9 126.64 RUB

2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.08 06:20
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 20:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 09:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.24 13:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.24 12:29
Trading operations on the account were performed for only 48 days. This comprises 9.25% of days out of the 519 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 12:29
80% of trades performed within 25 days. This comprises 4.82% of days out of the 519 days of the signal's entire lifetime.
