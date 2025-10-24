- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
259
盈利交易:
196 (75.67%)
亏损交易:
63 (24.32%)
最好交易:
10 195.55 RUB
最差交易:
-67 479.52 RUB
毛利:
279 807.54 RUB (27 476 pips)
毛利亏损:
-319 473.10 RUB (51 288 pips)
最大连续赢利:
27 (24 090.18 RUB)
最大连续盈利:
24 090.18 RUB (27)
夏普比率:
0.00
交易活动:
69.78%
最大入金加载:
105.38%
最近交易:
48 几分钟前
每周交易:
77
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.28
长期交易:
152 (58.69%)
短期交易:
107 (41.31%)
利润因子:
0.88
预期回报:
-153.15 RUB
平均利润:
1 427.59 RUB
平均损失:
-5 071.00 RUB
最大连续失误:
9 (-9 126.64 RUB)
最大连续亏损:
-81 816.81 RUB (4)
每月增长:
4.84%
年度预测:
58.72%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
92 597.29 RUB
最大值:
141 157.45 RUB (120.07%)
相对跌幅:
结余:
36.04% (141 157.45 RUB)
净值:
24.85% (73 037.21 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|134
|XAUUSDrfd
|65
|GBPUSDrfd
|18
|USDCHFrfd
|17
|USDJPYrfd
|12
|USDCADrfd
|2
|EURJPYrfd
|2
|GBPNZDrfd
|2
|GBPCADrfd
|2
|AUDUSDrfd
|1
|EURAUDrfd
|1
|NZDUSDrfd
|1
|CHFJPYrfd
|1
|XAGUSDrfd
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDrfd
|-1.8K
|XAUUSDrfd
|232
|GBPUSDrfd
|312
|USDCHFrfd
|158
|USDJPYrfd
|144
|USDCADrfd
|158
|EURJPYrfd
|5
|GBPNZDrfd
|100
|GBPCADrfd
|-112
|AUDUSDrfd
|34
|EURAUDrfd
|18
|NZDUSDrfd
|67
|CHFJPYrfd
|-14
|XAGUSDrfd
|10
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDrfd
|-24K
|XAUUSDrfd
|-3.9K
|GBPUSDrfd
|907
|USDCHFrfd
|469
|USDJPYrfd
|1.8K
|USDCADrfd
|602
|EURJPYrfd
|47
|GBPNZDrfd
|670
|GBPCADrfd
|-1.2K
|AUDUSDrfd
|111
|EURAUDrfd
|70
|NZDUSDrfd
|175
|CHFJPYrfd
|-171
|XAGUSDrfd
|150
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10 195.55 RUB
最差交易: -67 480 RUB
最大连续赢利: 27
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +24 090.18 RUB
最大连续亏损: -9 126.64 RUB
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
5%
0
0
USD
USD
1.8M
RUB
RUB
85
0%
259
75%
70%
0.87
-153.15
RUB
RUB
36%
1:40