Mikhail Shusharin

A MEGA

Mikhail Shusharin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
85 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 5%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
253
Gewinntrades:
192 (75.88%)
Verlusttrades:
61 (24.11%)
Bester Trade:
10 195.55 RUB
Schlechtester Trade:
-67 479.52 RUB
Bruttoprofit:
275 386.23 RUB (26 880 pips)
Bruttoverlust:
-312 714.76 RUB (50 117 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (24 090.18 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
24 090.18 RUB (27)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
69.78%
Max deposit load:
105.38%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
72
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-0.26
Long-Positionen:
151 (59.68%)
Short-Positionen:
102 (40.32%)
Profit-Faktor:
0.88
Mathematische Gewinnerwartung:
-147.54 RUB
Durchschnittlicher Profit:
1 434.30 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-5 126.47 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-9 126.64 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-81 816.81 RUB (4)
Wachstum pro Monat :
4.97%
Jahresprognose:
60.29%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
92 597.29 RUB
Maximaler:
141 157.45 RUB (120.07%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
36.04% (141 157.45 RUB)
Kapital:
24.85% (73 037.21 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSDrfd 133
XAUUSDrfd 64
GBPUSDrfd 18
USDCHFrfd 16
USDJPYrfd 12
USDCADrfd 2
EURJPYrfd 2
GBPNZDrfd 2
AUDUSDrfd 1
EURAUDrfd 1
NZDUSDrfd 1
CHFJPYrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSDrfd -1.8K
XAUUSDrfd 183
GBPUSDrfd 312
USDCHFrfd 147
USDJPYrfd 144
USDCADrfd 158
EURJPYrfd 5
GBPNZDrfd 100
AUDUSDrfd 34
EURAUDrfd 18
NZDUSDrfd 67
CHFJPYrfd -14
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSDrfd -24K
XAUUSDrfd -4.2K
GBPUSDrfd 907
USDCHFrfd 399
USDJPYrfd 1.8K
USDCADrfd 602
EURJPYrfd 47
GBPNZDrfd 670
AUDUSDrfd 111
EURAUDrfd 70
NZDUSDrfd 175
CHFJPYrfd -171
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +10 195.55 RUB
Schlechtester Trade: -67 480 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 27
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +24 090.18 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -9 126.64 RUB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.08 06:20
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 20:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 09:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.24 13:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.24 12:29
Trading operations on the account were performed for only 48 days. This comprises 9.25% of days out of the 519 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 12:29
80% of trades performed within 25 days. This comprises 4.82% of days out of the 519 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
A MEGA
30 USD pro Monat
5%
0
0
USD
1.8M
RUB
85
0%
253
75%
70%
0.88
-147.54
RUB
36%
1:40
