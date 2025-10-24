- Wachstum
Trades insgesamt:
253
Gewinntrades:
192 (75.88%)
Verlusttrades:
61 (24.11%)
Bester Trade:
10 195.55 RUB
Schlechtester Trade:
-67 479.52 RUB
Bruttoprofit:
275 386.23 RUB (26 880 pips)
Bruttoverlust:
-312 714.76 RUB (50 117 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (24 090.18 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
24 090.18 RUB (27)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
69.78%
Max deposit load:
105.38%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
72
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-0.26
Long-Positionen:
151 (59.68%)
Short-Positionen:
102 (40.32%)
Profit-Faktor:
0.88
Mathematische Gewinnerwartung:
-147.54 RUB
Durchschnittlicher Profit:
1 434.30 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-5 126.47 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-9 126.64 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-81 816.81 RUB (4)
Wachstum pro Monat :
4.97%
Jahresprognose:
60.29%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
92 597.29 RUB
Maximaler:
141 157.45 RUB (120.07%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
36.04% (141 157.45 RUB)
Kapital:
24.85% (73 037.21 RUB)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|133
|XAUUSDrfd
|64
|GBPUSDrfd
|18
|USDCHFrfd
|16
|USDJPYrfd
|12
|USDCADrfd
|2
|EURJPYrfd
|2
|GBPNZDrfd
|2
|AUDUSDrfd
|1
|EURAUDrfd
|1
|NZDUSDrfd
|1
|CHFJPYrfd
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSDrfd
|-1.8K
|XAUUSDrfd
|183
|GBPUSDrfd
|312
|USDCHFrfd
|147
|USDJPYrfd
|144
|USDCADrfd
|158
|EURJPYrfd
|5
|GBPNZDrfd
|100
|AUDUSDrfd
|34
|EURAUDrfd
|18
|NZDUSDrfd
|67
|CHFJPYrfd
|-14
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSDrfd
|-24K
|XAUUSDrfd
|-4.2K
|GBPUSDrfd
|907
|USDCHFrfd
|399
|USDJPYrfd
|1.8K
|USDCADrfd
|602
|EURJPYrfd
|47
|GBPNZDrfd
|670
|AUDUSDrfd
|111
|EURAUDrfd
|70
|NZDUSDrfd
|175
|CHFJPYrfd
|-171
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +10 195.55 RUB
Schlechtester Trade: -67 480 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 27
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +24 090.18 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -9 126.64 RUB
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
