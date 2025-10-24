- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
322
Kârla kapanan işlemler:
160 (49.68%)
Zararla kapanan işlemler:
162 (50.31%)
En iyi işlem:
148.79 USD
En kötü işlem:
-153.41 USD
Brüt kâr:
12 720.49 USD (577 632 pips)
Brüt zarar:
-10 214.99 USD (398 557 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (1 190.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 190.28 USD (13)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.42%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.17
Alış işlemleri:
215 (66.77%)
Satış işlemleri:
107 (33.23%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
7.78 USD
Ortalama kâr:
79.50 USD
Ortalama zarar:
-63.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-743.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-862.10 USD (11)
Aylık büyüme:
49.77%
Yıllık tahmin:
603.90%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 113.53 USD
Maksimum:
2 139.96 USD (27.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.22% (2 116.31 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|318
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|1
|USDJPY
|1
|CHFJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.4K
|EURJPY
|20
|GBPJPY
|19
|USDJPY
|20
|CHFJPY
|18
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|175K
|EURJPY
|1K
|GBPJPY
|1K
|USDJPY
|1K
|CHFJPY
|1K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +148.79 USD
En kötü işlem: -153 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +1 190.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -743.53 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 12
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
36%
0
0
USD
USD
9.4K
USD
USD
15
0%
322
49%
100%
1.24
7.78
USD
USD
30%
1:50