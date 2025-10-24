SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / NotiNaughty
C Alvian Angkasa Dharma Putra

NotiNaughty

C Alvian Angkasa Dharma Putra
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 36%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
322
Kârla kapanan işlemler:
160 (49.68%)
Zararla kapanan işlemler:
162 (50.31%)
En iyi işlem:
148.79 USD
En kötü işlem:
-153.41 USD
Brüt kâr:
12 720.49 USD (577 632 pips)
Brüt zarar:
-10 214.99 USD (398 557 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (1 190.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 190.28 USD (13)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.42%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.17
Alış işlemleri:
215 (66.77%)
Satış işlemleri:
107 (33.23%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
7.78 USD
Ortalama kâr:
79.50 USD
Ortalama zarar:
-63.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-743.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-862.10 USD (11)
Aylık büyüme:
49.77%
Yıllık tahmin:
603.90%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 113.53 USD
Maksimum:
2 139.96 USD (27.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.22% (2 116.31 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 318
EURJPY 1
GBPJPY 1
USDJPY 1
CHFJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.4K
EURJPY 20
GBPJPY 19
USDJPY 20
CHFJPY 18
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 175K
EURJPY 1K
GBPJPY 1K
USDJPY 1K
CHFJPY 1K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +148.79 USD
En kötü işlem: -153 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +1 190.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -743.53 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

SVSFX-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 12
AM-UK-Live
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
ATCBrokers-US Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
GO4X-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
267 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.24 13:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.94% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
