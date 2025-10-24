СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / NotiNaughty
C Alvian Angkasa Dharma Putra

NotiNaughty

C Alvian Angkasa Dharma Putra
0 отзывов
Надежность
21 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 44%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
451
Прибыльных трейдов:
220 (48.78%)
Убыточных трейдов:
231 (51.22%)
Лучший трейд:
148.79 USD
Худший трейд:
-153.83 USD
Общая прибыль:
18 412.80 USD (827 667 pips)
Общий убыток:
-15 305.88 USD (591 176 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (1 495.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 495.28 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
55.18%
Макс. загрузка депозита:
3.69%
Последний трейд:
23 дня
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.45
Длинных трейдов:
305 (67.63%)
Коротких трейдов:
146 (32.37%)
Профит фактор:
1.20
Мат. ожидание:
6.89 USD
Средняя прибыль:
83.69 USD
Средний убыток:
-66.26 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-1 899.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 899.25 USD (16)
Прирост в месяц:
-13.25%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 113.53 USD
Максимальная:
2 139.96 USD (27.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.22% (2 116.31 USD)
По эквити:
3.32% (323.41 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 447
EURJPY 1
GBPJPY 1
USDJPY 1
CHFJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3K
EURJPY 20
GBPJPY 19
USDJPY 20
CHFJPY 18
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 233K
EURJPY 1K
GBPJPY 1K
USDJPY 1K
CHFJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +148.79 USD
Худший трейд: -154 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +1 495.28 USD
Макс. убыток в серии: -1 899.25 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
AM-UK-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 12
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
еще 272...
This account will be the one of profitable account in mql5.


Trust me.

I will always use SL and TP, once the order open, i will let it run to SL or TP.

Im not using instant execution, trailing stop, or manual close.


I will show you how trading like a professional trader.


IF YOU WANT COPY THIS SIGNAL, I RECOMMEND START AT $3000 FOR 0.01  LOT


My risk is 1% - 2% per trade (max ±500 Pips)

Max. Drawdown is 40% per year


My minimum goal is an average of 5% per month for a year.

Нет отзывов
2025.12.12 14:32
No swaps are charged
2025.12.12 14:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.08 07:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 17:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 11:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 13:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.94% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
