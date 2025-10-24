- 자본
- 축소
트레이드:
458
이익 거래:
226 (49.34%)
손실 거래:
232 (50.66%)
최고의 거래:
299.52 USD
최악의 거래:
-153.83 USD
총 수익:
20 042.08 USD (855 678 pips)
총 손실:
-15 457.14 USD (593 677 pips)
연속 최대 이익:
17 (1 495.28 USD)
연속 최대 이익:
1 629.28 USD (6)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
42.45%
최대 입금량:
4.68%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
2.14
롱(주식매수):
312 (68.12%)
숏(주식차입매도):
146 (31.88%)
수익 요인:
1.30
기대수익:
10.01 USD
평균 이익:
88.68 USD
평균 손실:
-66.63 USD
연속 최대 손실:
16 (-1 899.25 USD)
연속 최대 손실:
-1 899.25 USD (16)
월별 성장률:
20.93%
연간 예측:
253.93%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 113.53 USD
최대한의:
2 139.96 USD (27.43%)
상대적 삭감:
잔고별:
30.22% (2 116.31 USD)
자본금별:
3.32% (323.41 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|454
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|1
|USDJPY
|1
|CHFJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|4.5K
|EURJPY
|20
|GBPJPY
|19
|USDJPY
|20
|CHFJPY
|18
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|258K
|EURJPY
|1K
|GBPJPY
|1K
|USDJPY
|1K
|CHFJPY
|1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +299.52 USD
최악의 거래: -154 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 16
연속 최대 이익: +1 495.28 USD
연속 최대 손실: -1 899.25 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 12
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
This account will be the one of profitable account in mql5.
Trust me.
I will always use SL and TP, once the order open, i will let it run to SL or TP.
Im not using instant execution, trailing stop, or manual close.
I will show you how trading like a professional trader.
IF YOU WANT COPY THIS SIGNAL, I RECOMMEND START AT $3000 FOR 0.01 LOT
My risk is 1% - 2% per trade (max ±500 Pips)
Max. Drawdown is 40% per year
My minimum goal is an average of 5% per month for a year.
