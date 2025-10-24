SegnaliSezioni
C Alvian Angkasa Dharma Putra

NotiNaughty

C Alvian Angkasa Dharma Putra
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 36%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
322
Profit Trade:
160 (49.68%)
Loss Trade:
162 (50.31%)
Best Trade:
148.79 USD
Worst Trade:
-153.41 USD
Profitto lordo:
12 720.49 USD (577 632 pips)
Perdita lorda:
-10 214.99 USD (398 557 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (1 190.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 190.28 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.42%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.17
Long Trade:
215 (66.77%)
Short Trade:
107 (33.23%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
7.78 USD
Profitto medio:
79.50 USD
Perdita media:
-63.06 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-743.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-862.10 USD (11)
Crescita mensile:
49.77%
Previsione annuale:
603.90%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 113.53 USD
Massimale:
2 139.96 USD (27.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.22% (2 116.31 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 318
EURJPY 1
GBPJPY 1
USDJPY 1
CHFJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.4K
EURJPY 20
GBPJPY 19
USDJPY 20
CHFJPY 18
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 175K
EURJPY 1K
GBPJPY 1K
USDJPY 1K
CHFJPY 1K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +148.79 USD
Worst Trade: -153 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +1 190.28 USD
Massima perdita consecutiva: -743.53 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

SVSFX-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 12
AM-UK-Live
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
ATCBrokers-US Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
GO4X-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
267 più
This account will be the most profitable account in mql5.


Trust me.

I will always use SL and TP, once the order open, i will let it run to SL or TP.

Im not using instant execution, trailing stop, or manual close.


I will show you how trading like a professional.

Non ci sono recensioni
2025.10.24 13:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.94% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.