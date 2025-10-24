- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
322
Profit Trade:
160 (49.68%)
Loss Trade:
162 (50.31%)
Best Trade:
148.79 USD
Worst Trade:
-153.41 USD
Profitto lordo:
12 720.49 USD (577 632 pips)
Perdita lorda:
-10 214.99 USD (398 557 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (1 190.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 190.28 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.42%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.17
Long Trade:
215 (66.77%)
Short Trade:
107 (33.23%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
7.78 USD
Profitto medio:
79.50 USD
Perdita media:
-63.06 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-743.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-862.10 USD (11)
Crescita mensile:
49.77%
Previsione annuale:
603.90%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 113.53 USD
Massimale:
2 139.96 USD (27.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.22% (2 116.31 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|318
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|1
|USDJPY
|1
|CHFJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.4K
|EURJPY
|20
|GBPJPY
|19
|USDJPY
|20
|CHFJPY
|18
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|175K
|EURJPY
|1K
|GBPJPY
|1K
|USDJPY
|1K
|CHFJPY
|1K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +148.79 USD
Worst Trade: -153 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +1 190.28 USD
Massima perdita consecutiva: -743.53 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 12
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
This account will be the most profitable account in mql5.
Trust me.
I will always use SL and TP, once the order open, i will let it run to SL or TP.
Im not using instant execution, trailing stop, or manual close.
I will show you how trading like a professional.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
36%
0
0
USD
USD
9.4K
USD
USD
15
0%
322
49%
100%
1.24
7.78
USD
USD
30%
1:50