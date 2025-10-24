- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
451
盈利交易:
220 (48.78%)
亏损交易:
231 (51.22%)
最好交易:
148.79 USD
最差交易:
-153.83 USD
毛利:
18 412.80 USD (827 667 pips)
毛利亏损:
-15 305.88 USD (591 176 pips)
最大连续赢利:
17 (1 495.28 USD)
最大连续盈利:
1 495.28 USD (17)
夏普比率:
0.08
交易活动:
55.18%
最大入金加载:
3.69%
最近交易:
24 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.45
长期交易:
305 (67.63%)
短期交易:
146 (32.37%)
利润因子:
1.20
预期回报:
6.89 USD
平均利润:
83.69 USD
平均损失:
-66.26 USD
最大连续失误:
16 (-1 899.25 USD)
最大连续亏损:
-1 899.25 USD (16)
每月增长:
-13.25%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 113.53 USD
最大值:
2 139.96 USD (27.43%)
相对跌幅:
结余:
30.22% (2 116.31 USD)
净值:
3.32% (323.41 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|447
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|1
|USDJPY
|1
|CHFJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3K
|EURJPY
|20
|GBPJPY
|19
|USDJPY
|20
|CHFJPY
|18
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|233K
|EURJPY
|1K
|GBPJPY
|1K
|USDJPY
|1K
|CHFJPY
|1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +148.79 USD
最差交易: -154 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +1 495.28 USD
最大连续亏损: -1 899.25 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 12
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
This account will be the one of profitable account in mql5.
Trust me.
I will always use SL and TP, once the order open, i will let it run to SL or TP.
Im not using instant execution, trailing stop, or manual close.
I will show you how trading like a professional trader.
IF YOU WANT COPY THIS SIGNAL, I RECOMMEND START AT $3000 FOR 0.01 LOT
My risk is 1% - 2% per trade (max ±500 Pips)
Max. Drawdown is 40% per year
My minimum goal is an average of 5% per month for a year.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
44%
0
0
USD
USD
7K
USD
USD
21
0%
451
48%
55%
1.20
6.89
USD
USD
30%
1:50