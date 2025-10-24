信号部分
信号 / MetaTrader 4 / NotiNaughty
C Alvian Angkasa Dharma Putra

NotiNaughty

C Alvian Angkasa Dharma Putra
0条评论
可靠性
21
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 44%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
451
盈利交易:
220 (48.78%)
亏损交易:
231 (51.22%)
最好交易:
148.79 USD
最差交易:
-153.83 USD
毛利:
18 412.80 USD (827 667 pips)
毛利亏损:
-15 305.88 USD (591 176 pips)
最大连续赢利:
17 (1 495.28 USD)
最大连续盈利:
1 495.28 USD (17)
夏普比率:
0.08
交易活动:
55.18%
最大入金加载:
3.69%
最近交易:
24 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.45
长期交易:
305 (67.63%)
短期交易:
146 (32.37%)
利润因子:
1.20
预期回报:
6.89 USD
平均利润:
83.69 USD
平均损失:
-66.26 USD
最大连续失误:
16 (-1 899.25 USD)
最大连续亏损:
-1 899.25 USD (16)
每月增长:
-13.25%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 113.53 USD
最大值:
2 139.96 USD (27.43%)
相对跌幅:
结余:
30.22% (2 116.31 USD)
净值:
3.32% (323.41 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 447
EURJPY 1
GBPJPY 1
USDJPY 1
CHFJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 3K
EURJPY 20
GBPJPY 19
USDJPY 20
CHFJPY 18
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 233K
EURJPY 1K
GBPJPY 1K
USDJPY 1K
CHFJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +148.79 USD
最差交易: -154 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +1 495.28 USD
最大连续亏损: -1 899.25 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
AM-UK-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 12
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
272 更多...
This account will be the one of profitable account in mql5.


Trust me.

I will always use SL and TP, once the order open, i will let it run to SL or TP.

Im not using instant execution, trailing stop, or manual close.


I will show you how trading like a professional trader.


IF YOU WANT COPY THIS SIGNAL, I RECOMMEND START AT $3000 FOR 0.01  LOT


My risk is 1% - 2% per trade (max ±500 Pips)

Max. Drawdown is 40% per year


My minimum goal is an average of 5% per month for a year.

没有评论
2025.12.12 14:32
No swaps are charged
2025.12.12 14:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.08 07:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 17:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 11:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 13:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.94% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
