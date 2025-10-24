- 成長
トレード:
451
利益トレード:
220 (48.78%)
損失トレード:
231 (51.22%)
ベストトレード:
148.79 USD
最悪のトレード:
-153.83 USD
総利益:
18 412.80 USD (827 667 pips)
総損失:
-15 305.88 USD (591 176 pips)
最大連続の勝ち:
17 (1 495.28 USD)
最大連続利益:
1 495.28 USD (17)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
55.18%
最大入金額:
3.69%
最近のトレード:
27 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.45
長いトレード:
305 (67.63%)
短いトレード:
146 (32.37%)
プロフィットファクター:
1.20
期待されたペイオフ:
6.89 USD
平均利益:
83.69 USD
平均損失:
-66.26 USD
最大連続の負け:
16 (-1 899.25 USD)
最大連続損失:
-1 899.25 USD (16)
月間成長:
-13.25%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 113.53 USD
最大の:
2 139.96 USD (27.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
30.22% (2 116.31 USD)
エクイティによる:
3.32% (323.41 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|447
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|1
|USDJPY
|1
|CHFJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|3K
|EURJPY
|20
|GBPJPY
|19
|USDJPY
|20
|CHFJPY
|18
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|233K
|EURJPY
|1K
|GBPJPY
|1K
|USDJPY
|1K
|CHFJPY
|1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 12
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
This account will be the one of profitable account in mql5.
Trust me.
I will always use SL and TP, once the order open, i will let it run to SL or TP.
Im not using instant execution, trailing stop, or manual close.
I will show you how trading like a professional trader.
IF YOU WANT COPY THIS SIGNAL, I RECOMMEND START AT $3000 FOR 0.01 LOT
My risk is 1% - 2% per trade (max ±500 Pips)
Max. Drawdown is 40% per year
My minimum goal is an average of 5% per month for a year.
レビューなし
