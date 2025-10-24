シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / NotiNaughty
C Alvian Angkasa Dharma Putra

NotiNaughty

C Alvian Angkasa Dharma Putra
レビュー0件
信頼性
21週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 44%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
451
利益トレード:
220 (48.78%)
損失トレード:
231 (51.22%)
ベストトレード:
148.79 USD
最悪のトレード:
-153.83 USD
総利益:
18 412.80 USD (827 667 pips)
総損失:
-15 305.88 USD (591 176 pips)
最大連続の勝ち:
17 (1 495.28 USD)
最大連続利益:
1 495.28 USD (17)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
55.18%
最大入金額:
3.69%
最近のトレード:
27 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.45
長いトレード:
305 (67.63%)
短いトレード:
146 (32.37%)
プロフィットファクター:
1.20
期待されたペイオフ:
6.89 USD
平均利益:
83.69 USD
平均損失:
-66.26 USD
最大連続の負け:
16 (-1 899.25 USD)
最大連続損失:
-1 899.25 USD (16)
月間成長:
-13.25%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 113.53 USD
最大の:
2 139.96 USD (27.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
30.22% (2 116.31 USD)
エクイティによる:
3.32% (323.41 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 447
EURJPY 1
GBPJPY 1
USDJPY 1
CHFJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 3K
EURJPY 20
GBPJPY 19
USDJPY 20
CHFJPY 18
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 233K
EURJPY 1K
GBPJPY 1K
USDJPY 1K
CHFJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +148.79 USD
最悪のトレード: -154 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +1 495.28 USD
最大連続損失: -1 899.25 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
AM-UK-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 12
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
272 より多く...
This account will be the one of profitable account in mql5.


Trust me.

I will always use SL and TP, once the order open, i will let it run to SL or TP.

Im not using instant execution, trailing stop, or manual close.


I will show you how trading like a professional trader.


IF YOU WANT COPY THIS SIGNAL, I RECOMMEND START AT $3000 FOR 0.01  LOT


My risk is 1% - 2% per trade (max ±500 Pips)

Max. Drawdown is 40% per year


My minimum goal is an average of 5% per month for a year.

レビューなし
2025.12.12 14:32
No swaps are charged
2025.12.12 14:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.08 07:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 17:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 11:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 13:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.94% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください