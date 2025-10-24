SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / NotiNaughty
C Alvian Angkasa Dharma Putra

NotiNaughty

C Alvian Angkasa Dharma Putra
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 36%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
322
Bénéfice trades:
160 (49.68%)
Perte trades:
162 (50.31%)
Meilleure transaction:
148.79 USD
Pire transaction:
-153.41 USD
Bénéfice brut:
12 720.49 USD (577 632 pips)
Perte brute:
-10 214.99 USD (398 557 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (1 190.28 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 190.28 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.42%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.17
Longs trades:
215 (66.77%)
Courts trades:
107 (33.23%)
Facteur de profit:
1.25
Rendement attendu:
7.78 USD
Bénéfice moyen:
79.50 USD
Perte moyenne:
-63.06 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-743.53 USD)
Perte consécutive maximale:
-862.10 USD (11)
Croissance mensuelle:
49.77%
Prévision annuelle:
603.90%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 113.53 USD
Maximal:
2 139.96 USD (27.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.22% (2 116.31 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 318
EURJPY 1
GBPJPY 1
USDJPY 1
CHFJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.4K
EURJPY 20
GBPJPY 19
USDJPY 20
CHFJPY 18
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 175K
EURJPY 1K
GBPJPY 1K
USDJPY 1K
CHFJPY 1K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +148.79 USD
Pire transaction: -153 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +1 190.28 USD
Perte consécutive maximale: -743.53 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

SVSFX-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 12
AM-UK-Live
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
ATCBrokers-US Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
GO4X-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
267 plus...
This account will be the most profitable account in mql5.


Trust me.

I will always use SL and TP, once the order open, i will let it run to SL or TP.

Im not using instant execution, trailing stop, or manual close.


I will show you how trading like a professional.

Aucun avis
2025.10.24 13:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.94% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
