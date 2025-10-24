SinyallerBölümler
Smokey
Andy Chandra

Smokey

Andy Chandra
0 inceleme
Güvenilirlik
77 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
Exness-Real17
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
40
Kârla kapanan işlemler:
18 (45.00%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (55.00%)
En iyi işlem:
1 101.85 USD
En kötü işlem:
-385.29 USD
Brüt kâr:
7 879.09 USD (578 478 pips)
Brüt zarar:
-6 575.38 USD (132 434 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (2 662.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 662.69 USD (6)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.42%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
0.35
Alış işlemleri:
40 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
32.59 USD
Ortalama kâr:
437.73 USD
Ortalama zarar:
-298.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1 404.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 404.83 USD (4)
Aylık büyüme:
-17.48%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3 745.74 USD (29.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUS200 6
US500 6
HK50 6
US30 5
XAUUSD 4
USDJPY 4
EURJPY 3
USTEC 3
STOXX50 2
UK100 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUS200 -912
US500 -484
HK50 -864
US30 -492
XAUUSD 3K
USDJPY 363
EURJPY -814
USTEC 15
STOXX50 604
UK100 908
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUS200 -24K
US500 6.3K
HK50 -7.2K
US30 -4.3K
XAUUSD 440K
USDJPY -125
EURJPY -2K
USTEC 19K
STOXX50 5.1K
UK100 14K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 101.85 USD
En kötü işlem: -385 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +2 662.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 404.83 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real17
0.40 × 322
Exness-Real18
2.98 × 53
Exness-Real16
3.90 × 10
HFMarketsSV-Live Server 3
7.33 × 12
Exness-Real9
9.42 × 121
XMTrading-Real 12
10.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
23.74 × 295
Risk control is our main priority

Mainly trade on index, so please make sure your account can enter trades on index


for those who wanted to use the same broker as mine, please kindly subscribe through the link below :

https://one.exnessonelink.com/a/tmlvumlv


thank you


İnceleme yok
2025.10.24 03:51
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 03:51
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 3.9% of days out of the 538 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 03:51
80% of trades performed within 5 days. This comprises 0.93% of days out of the 538 days of the signal's entire lifetime.
