Andy Chandra

Smokey

Andy Chandra
0 comentarios
Fiabilidad
25 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 25%
Exness-Real17
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
59
Transacciones Rentables:
25 (42.37%)
Transacciones Irrentables:
34 (57.63%)
Mejor transacción:
1 101.85 USD
Peor transacción:
-385.29 USD
Beneficio Bruto:
11 863.29 USD (949 338 pips)
Pérdidas Brutas:
-9 965.72 USD (313 770 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (2 662.69 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 662.69 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
95.91%
Carga máxima del depósito:
13.35%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
8 días
Factor de Recuperación:
0.46
Transacciones Largas:
59 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
1.19
Beneficio Esperado:
32.16 USD
Beneficio medio:
474.53 USD
Pérdidas medias:
-293.11 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-1 404.83 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 404.83 USD (4)
Crecimiento al mes:
-2.76%
Pronóstico anual:
-33.48%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
4 102.90 USD (31.95%)
Reducción relativa:
De balance:
31.39% (4 102.90 USD)
De fondos:
7.12% (712.90 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
US30 9
US500 8
HK50 7
XAUUSD 6
AUS200 6
USDJPY 6
USTEC 6
EURJPY 4
STOXX50 4
UK100 3
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
US30 -731
US500 -1.1K
HK50 -1.2K
XAUUSD 3.9K
AUS200 -912
USDJPY 987
USTEC 394
EURJPY -1.1K
STOXX50 -44
UK100 1.7K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
US30 -4.3K
US500 -5.6K
HK50 -11K
XAUUSD 619K
AUS200 -24K
USDJPY 1.9K
USTEC 33K
EURJPY -3.1K
STOXX50 -7.3K
UK100 38K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 101.85 USD
Peor transacción: -385 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +2 662.69 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 404.83 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real17
0.40 × 322
Exness-Real4
1.11 × 9
Exness-Real18
2.98 × 53
Exness-Real16
3.90 × 10
HFMarketsSV-Live Server 3
7.33 × 12
Exness-Real9
9.42 × 121
XMTrading-Real 12
10.00 × 1
Axi-US18-Live
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
23.74 × 295
RoboForex-ProCent-8
112.28 × 92
Risk control is our main priority

Mainly trade on index, so please make sure your account can enter trades on index


for those who wanted to use the same broker as mine, please kindly subscribe through the link below :

https://one.exnessonelink.com/a/tmlvumlv


thank you


No hay comentarios
2025.12.22 23:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.21 23:23
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.09 10:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 10:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 16:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 15:36
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.11 04:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 03:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 02:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 02:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 01:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.30 04:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.30 03:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.24 09:07
Share of trading days is too low
2025.10.24 03:51
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 03:51
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 3.9% of days out of the 538 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 03:51
80% of trades performed within 5 days. This comprises 0.93% of days out of the 538 days of the signal's entire lifetime.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Smokey
25%
0
0
USD
10K
USD
25
0%
59
42%
96%
1.19
32.16
USD
31%
1:200
