SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Smokey
Andy Chandra

Smokey

Andy Chandra
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
25 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 25%
Exness-Real17
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
59
Gewinntrades:
25 (42.37%)
Verlusttrades:
34 (57.63%)
Bester Trade:
1 101.85 USD
Schlechtester Trade:
-385.29 USD
Bruttoprofit:
11 863.29 USD (949 338 pips)
Bruttoverlust:
-9 965.72 USD (313 770 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (2 662.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 662.69 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
95.91%
Max deposit load:
13.35%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
8 Tage
Erholungsfaktor:
0.46
Long-Positionen:
59 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
1.19
Mathematische Gewinnerwartung:
32.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
474.53 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-293.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-1 404.83 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 404.83 USD (4)
Wachstum pro Monat :
0.12%
Jahresprognose:
1.40%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
4 102.90 USD (31.95%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
31.39% (4 102.90 USD)
Kapital:
7.12% (712.90 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
US30 9
US500 8
HK50 7
XAUUSD 6
AUS200 6
USDJPY 6
USTEC 6
EURJPY 4
STOXX50 4
UK100 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
US30 -731
US500 -1.1K
HK50 -1.2K
XAUUSD 3.9K
AUS200 -912
USDJPY 987
USTEC 394
EURJPY -1.1K
STOXX50 -44
UK100 1.7K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
US30 -4.3K
US500 -5.6K
HK50 -11K
XAUUSD 619K
AUS200 -24K
USDJPY 1.9K
USTEC 33K
EURJPY -3.1K
STOXX50 -7.3K
UK100 38K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 101.85 USD
Schlechtester Trade: -385 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 662.69 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 404.83 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real17
0.40 × 322
Exness-Real4
1.11 × 9
Exness-Real18
2.98 × 53
Exness-Real16
3.90 × 10
HFMarketsSV-Live Server 3
7.33 × 12
Exness-Real9
9.42 × 121
XMTrading-Real 12
10.00 × 1
Axi-US18-Live
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
23.74 × 295
RoboForex-ProCent-8
109.56 × 100
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

Risk control is our main priority

Mainly trade on index, so please make sure your account can enter trades on index


for those who wanted to use the same broker as mine, please kindly subscribe through the link below :

https://one.exnessonelink.com/a/tmlvumlv


thank you


Keine Bewertungen
2025.12.29 09:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 23:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.21 23:23
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.09 10:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 10:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 16:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 15:36
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.11 04:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 03:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 02:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 02:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 01:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.30 04:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.30 03:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.24 09:07
Share of trading days is too low
2025.10.24 03:51
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 03:51
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 3.9% of days out of the 538 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 03:51
80% of trades performed within 5 days. This comprises 0.93% of days out of the 538 days of the signal's entire lifetime.
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Smokey
30 USD pro Monat
25%
0
0
USD
10K
USD
25
0%
59
42%
96%
1.19
32.16
USD
31%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.