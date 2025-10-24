- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
59
Negociações com lucro:
25 (42.37%)
Negociações com perda:
34 (57.63%)
Melhor negociação:
1 101.85 USD
Pior negociação:
-385.29 USD
Lucro bruto:
11 863.29 USD (949 338 pips)
Perda bruta:
-9 965.72 USD (313 770 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (2 662.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 662.69 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
95.91%
Depósito máximo carregado:
13.35%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
8 dias
Fator de recuperação:
0.46
Negociações longas:
59 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.19
Valor esperado:
32.16 USD
Lucro médio:
474.53 USD
Perda média:
-293.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-1 404.83 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 404.83 USD (4)
Crescimento mensal:
-2.76%
Previsão anual:
-33.48%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
4 102.90 USD (31.95%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
31.39% (4 102.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.12% (712.90 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|US30
|9
|US500
|8
|HK50
|7
|XAUUSD
|6
|AUS200
|6
|USDJPY
|6
|USTEC
|6
|EURJPY
|4
|STOXX50
|4
|UK100
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|US30
|-731
|US500
|-1.1K
|HK50
|-1.2K
|XAUUSD
|3.9K
|AUS200
|-912
|USDJPY
|987
|USTEC
|394
|EURJPY
|-1.1K
|STOXX50
|-44
|UK100
|1.7K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|US30
|-4.3K
|US500
|-5.6K
|HK50
|-11K
|XAUUSD
|619K
|AUS200
|-24K
|USDJPY
|1.9K
|USTEC
|33K
|EURJPY
|-3.1K
|STOXX50
|-7.3K
|UK100
|38K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 101.85 USD
Pior negociação: -385 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +2 662.69 USD
Máxima perda consecutiva: -1 404.83 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.40 × 322
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
Exness-Real18
|2.98 × 53
|
Exness-Real16
|3.90 × 10
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|7.33 × 12
|
Exness-Real9
|9.42 × 121
|
XMTrading-Real 12
|10.00 × 1
|
Axi-US18-Live
|17.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|23.74 × 295
|
RoboForex-ProCent-8
|112.28 × 92
Risk control is our main priority
Mainly trade on index, so please make sure your account can enter trades on index
for those who wanted to use the same broker as mine, please kindly subscribe through the link below :
https://one.exnessonelink.com/a/tmlvumlv
thank you
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
25%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
25
0%
59
42%
96%
1.19
32.16
USD
USD
31%
1:200