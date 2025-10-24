SinaisSeções
Andy Chandra

Smokey

Andy Chandra
0 comentários
Confiabilidade
25 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 25%
Exness-Real17
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
59
Negociações com lucro:
25 (42.37%)
Negociações com perda:
34 (57.63%)
Melhor negociação:
1 101.85 USD
Pior negociação:
-385.29 USD
Lucro bruto:
11 863.29 USD (949 338 pips)
Perda bruta:
-9 965.72 USD (313 770 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (2 662.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 662.69 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
95.91%
Depósito máximo carregado:
13.35%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
8 dias
Fator de recuperação:
0.46
Negociações longas:
59 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.19
Valor esperado:
32.16 USD
Lucro médio:
474.53 USD
Perda média:
-293.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-1 404.83 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 404.83 USD (4)
Crescimento mensal:
-2.76%
Previsão anual:
-33.48%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
4 102.90 USD (31.95%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
31.39% (4 102.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.12% (712.90 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
US30 9
US500 8
HK50 7
XAUUSD 6
AUS200 6
USDJPY 6
USTEC 6
EURJPY 4
STOXX50 4
UK100 3
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
US30 -731
US500 -1.1K
HK50 -1.2K
XAUUSD 3.9K
AUS200 -912
USDJPY 987
USTEC 394
EURJPY -1.1K
STOXX50 -44
UK100 1.7K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
US30 -4.3K
US500 -5.6K
HK50 -11K
XAUUSD 619K
AUS200 -24K
USDJPY 1.9K
USTEC 33K
EURJPY -3.1K
STOXX50 -7.3K
UK100 38K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 101.85 USD
Pior negociação: -385 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +2 662.69 USD
Máxima perda consecutiva: -1 404.83 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real17
0.40 × 322
Exness-Real4
1.11 × 9
Exness-Real18
2.98 × 53
Exness-Real16
3.90 × 10
HFMarketsSV-Live Server 3
7.33 × 12
Exness-Real9
9.42 × 121
XMTrading-Real 12
10.00 × 1
Axi-US18-Live
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
23.74 × 295
RoboForex-ProCent-8
112.28 × 92
Risk control is our main priority

Mainly trade on index, so please make sure your account can enter trades on index


for those who wanted to use the same broker as mine, please kindly subscribe through the link below :

https://one.exnessonelink.com/a/tmlvumlv


thank you


Sem comentários
2025.12.22 23:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.21 23:23
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.09 10:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 10:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 16:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 15:36
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.11 04:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 03:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 02:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 02:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 01:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.30 04:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.30 03:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.24 09:07
Share of trading days is too low
2025.10.24 03:51
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 03:51
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 3.9% of days out of the 538 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 03:51
80% of trades performed within 5 days. This comprises 0.93% of days out of the 538 days of the signal's entire lifetime.
