Andy Chandra

Smokey

Andy Chandra
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 30%
Exness-Real17
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
41
Bénéfice trades:
19 (46.34%)
Perte trades:
22 (53.66%)
Meilleure transaction:
1 101.85 USD
Pire transaction:
-385.29 USD
Bénéfice brut:
8 879.57 USD (732 521 pips)
Perte brute:
-6 575.38 USD (132 434 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (2 662.69 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 662.69 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
13.35%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
9 jours
Facteur de récupération:
0.62
Longs trades:
41 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
1.35
Rendement attendu:
56.20 USD
Bénéfice moyen:
467.35 USD
Perte moyenne:
-298.88 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-1 404.83 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 404.83 USD (4)
Croissance mensuelle:
-3.19%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
3 745.74 USD (29.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.71% (3 745.74 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUS200 6
US500 6
HK50 6
US30 5
XAUUSD 4
USDJPY 4
USTEC 4
EURJPY 3
STOXX50 2
UK100 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUS200 -912
US500 -484
HK50 -864
US30 -492
XAUUSD 3K
USDJPY 363
USTEC 1K
EURJPY -814
STOXX50 604
UK100 908
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUS200 -24K
US500 6.3K
HK50 -7.2K
US30 -4.3K
XAUUSD 440K
USDJPY -125
USTEC 173K
EURJPY -2K
STOXX50 5.1K
UK100 14K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 101.85 USD
Pire transaction: -385 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +2 662.69 USD
Perte consécutive maximale: -1 404.83 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real17" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real17
0.40 × 322
Exness-Real4
1.11 × 9
Exness-Real18
2.98 × 53
Exness-Real16
3.90 × 10
HFMarketsSV-Live Server 3
7.33 × 12
Exness-Real9
9.42 × 121
XMTrading-Real 12
10.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
23.74 × 295
Risk control is our main priority

Mainly trade on index, so please make sure your account can enter trades on index


for those who wanted to use the same broker as mine, please kindly subscribe through the link below :

https://one.exnessonelink.com/a/tmlvumlv


thank you


Aucun avis
2025.10.30 04:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.30 03:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.24 09:07
Share of trading days is too low
2025.10.24 03:51
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 03:51
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 3.9% of days out of the 538 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 03:51
80% of trades performed within 5 days. This comprises 0.93% of days out of the 538 days of the signal's entire lifetime.
