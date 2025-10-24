- 자본
- 축소
트레이드:
60
이익 거래:
26 (43.33%)
손실 거래:
34 (56.67%)
최고의 거래:
1 101.85 USD
최악의 거래:
-385.29 USD
총 수익:
12 770.06 USD (977 294 pips)
총 손실:
-9 965.72 USD (313 770 pips)
연속 최대 이익:
6 (2 662.69 USD)
연속 최대 이익:
2 662.69 USD (6)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
95.91%
최대 입금량:
13.35%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
9 일
회복 요인:
0.68
롱(주식매수):
60 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.28
기대수익:
46.74 USD
평균 이익:
491.16 USD
평균 손실:
-293.11 USD
연속 최대 손실:
4 (-1 404.83 USD)
연속 최대 손실:
-1 404.83 USD (4)
월별 성장률:
9.29%
연간 예측:
112.72%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
4 102.90 USD (31.95%)
상대적 삭감:
잔고별:
31.39% (4 102.90 USD)
자본금별:
7.12% (712.90 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|US30
|9
|US500
|8
|HK50
|7
|XAUUSD
|6
|AUS200
|6
|USDJPY
|6
|USTEC
|6
|STOXX50
|5
|EURJPY
|4
|UK100
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|US30
|-731
|US500
|-1.1K
|HK50
|-1.2K
|XAUUSD
|3.9K
|AUS200
|-912
|USDJPY
|987
|USTEC
|394
|STOXX50
|862
|EURJPY
|-1.1K
|UK100
|1.7K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|US30
|-4.3K
|US500
|-5.6K
|HK50
|-11K
|XAUUSD
|619K
|AUS200
|-24K
|USDJPY
|1.9K
|USTEC
|33K
|STOXX50
|21K
|EURJPY
|-3.1K
|UK100
|38K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 101.85 USD
최악의 거래: -385 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +2 662.69 USD
연속 최대 손실: -1 404.83 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real17"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.40 × 322
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
Exness-Real18
|2.98 × 53
|
Exness-Real16
|3.90 × 10
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|7.33 × 12
|
TradeMaxGlobal-Live5
|8.90 × 21
|
Exness-Real9
|9.42 × 121
|
XMTrading-Real 12
|10.00 × 1
|
Axi-US18-Live
|17.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|23.74 × 295
Risk control is our main priority
Mainly trade on index, so please make sure your account can enter trades on index
