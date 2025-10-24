시그널섹션
Andy Chandra

Smokey

Andy Chandra
0 리뷰
안정성
27
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 36%
Exness-Real17
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
60
이익 거래:
26 (43.33%)
손실 거래:
34 (56.67%)
최고의 거래:
1 101.85 USD
최악의 거래:
-385.29 USD
총 수익:
12 770.06 USD (977 294 pips)
총 손실:
-9 965.72 USD (313 770 pips)
연속 최대 이익:
6 (2 662.69 USD)
연속 최대 이익:
2 662.69 USD (6)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
95.91%
최대 입금량:
13.35%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
9 일
회복 요인:
0.68
롱(주식매수):
60 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.28
기대수익:
46.74 USD
평균 이익:
491.16 USD
평균 손실:
-293.11 USD
연속 최대 손실:
4 (-1 404.83 USD)
연속 최대 손실:
-1 404.83 USD (4)
월별 성장률:
9.29%
연간 예측:
112.72%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
4 102.90 USD (31.95%)
상대적 삭감:
잔고별:
31.39% (4 102.90 USD)
자본금별:
7.12% (712.90 USD)

배포

심볼 Sell Buy
US30 9
US500 8
HK50 7
XAUUSD 6
AUS200 6
USDJPY 6
USTEC 6
STOXX50 5
EURJPY 4
UK100 3
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
US30 -731
US500 -1.1K
HK50 -1.2K
XAUUSD 3.9K
AUS200 -912
USDJPY 987
USTEC 394
STOXX50 862
EURJPY -1.1K
UK100 1.7K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
US30 -4.3K
US500 -5.6K
HK50 -11K
XAUUSD 619K
AUS200 -24K
USDJPY 1.9K
USTEC 33K
STOXX50 21K
EURJPY -3.1K
UK100 38K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 101.85 USD
최악의 거래: -385 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +2 662.69 USD
연속 최대 손실: -1 404.83 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real17"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real17
0.40 × 322
Exness-Real4
1.11 × 9
Exness-Real18
2.98 × 53
Exness-Real16
3.90 × 10
HFMarketsSV-Live Server 3
7.33 × 12
TradeMaxGlobal-Live5
8.90 × 21
Exness-Real9
9.42 × 121
XMTrading-Real 12
10.00 × 1
Axi-US18-Live
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
23.74 × 295
Risk control is our main priority

Mainly trade on index, so please make sure your account can enter trades on index


for those who wanted to use the same broker as mine, please kindly subscribe through the link below :

https://one.exnessonelink.com/a/tmlvumlv


thank you


리뷰 없음
2026.01.02 10:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 09:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 23:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.21 23:23
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.09 10:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 10:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 16:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 15:36
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.11 04:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 03:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 02:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 02:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 01:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.30 04:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.30 03:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.24 09:07
Share of trading days is too low
2025.10.24 03:51
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 03:51
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 3.9% of days out of the 538 days of the signal's entire lifetime.
