信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Smokey
Andy Chandra

Smokey

Andy Chandra
0条评论
可靠性
25
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 25%
Exness-Real17
1:200
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
59
盈利交易:
25 (42.37%)
亏损交易:
34 (57.63%)
最好交易:
1 101.85 USD
最差交易:
-385.29 USD
毛利:
11 863.29 USD (949 338 pips)
毛利亏损:
-9 965.72 USD (313 770 pips)
最大连续赢利:
6 (2 662.69 USD)
最大连续盈利:
2 662.69 USD (6)
夏普比率:
0.10
交易活动:
95.91%
最大入金加载:
13.35%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
8 天
采收率:
0.46
长期交易:
59 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.19
预期回报:
32.16 USD
平均利润:
474.53 USD
平均损失:
-293.11 USD
最大连续失误:
4 (-1 404.83 USD)
最大连续亏损:
-1 404.83 USD (4)
每月增长:
-2.76%
年度预测:
-33.48%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
4 102.90 USD (31.95%)
相对跌幅:
结余:
31.39% (4 102.90 USD)
净值:
7.12% (712.90 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
US30 9
US500 8
HK50 7
XAUUSD 6
AUS200 6
USDJPY 6
USTEC 6
EURJPY 4
STOXX50 4
UK100 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
US30 -731
US500 -1.1K
HK50 -1.2K
XAUUSD 3.9K
AUS200 -912
USDJPY 987
USTEC 394
EURJPY -1.1K
STOXX50 -44
UK100 1.7K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
US30 -4.3K
US500 -5.6K
HK50 -11K
XAUUSD 619K
AUS200 -24K
USDJPY 1.9K
USTEC 33K
EURJPY -3.1K
STOXX50 -7.3K
UK100 38K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 101.85 USD
最差交易: -385 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +2 662.69 USD
最大连续亏损: -1 404.83 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real17
0.40 × 322
Exness-Real4
1.11 × 9
Exness-Real18
2.98 × 53
Exness-Real16
3.90 × 10
HFMarketsSV-Live Server 3
7.33 × 12
Exness-Real9
9.42 × 121
XMTrading-Real 12
10.00 × 1
Axi-US18-Live
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
23.74 × 295
RoboForex-ProCent-8
113.84 × 90
查看详细统计，请 登录 或者 注册

Risk control is our main priority

Mainly trade on index, so please make sure your account can enter trades on index


for those who wanted to use the same broker as mine, please kindly subscribe through the link below :

https://one.exnessonelink.com/a/tmlvumlv


thank you


没有评论
2025.12.22 23:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.21 23:23
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.09 10:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 10:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 16:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 15:36
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.11 04:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 03:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 02:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 02:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 01:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.30 04:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.30 03:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.24 09:07
Share of trading days is too low
2025.10.24 03:51
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 03:51
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 3.9% of days out of the 538 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 03:51
80% of trades performed within 5 days. This comprises 0.93% of days out of the 538 days of the signal's entire lifetime.
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Smokey
每月30 USD
25%
0
0
USD
10K
USD
25
0%
59
42%
96%
1.19
32.16
USD
31%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载