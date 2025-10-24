SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Smokey
Andy Chandra

Smokey

Andy Chandra
0 recensioni
Affidabilità
77 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
Exness-Real17
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
40
Profit Trade:
18 (45.00%)
Loss Trade:
22 (55.00%)
Best Trade:
1 101.85 USD
Worst Trade:
-385.29 USD
Profitto lordo:
7 879.09 USD (578 478 pips)
Perdita lorda:
-6 575.38 USD (132 434 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (2 662.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 662.69 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.42%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
0.35
Long Trade:
40 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
32.59 USD
Profitto medio:
437.73 USD
Perdita media:
-298.88 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-1 404.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 404.83 USD (4)
Crescita mensile:
-17.48%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 745.74 USD (29.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUS200 6
US500 6
HK50 6
US30 5
XAUUSD 4
USDJPY 4
EURJPY 3
USTEC 3
STOXX50 2
UK100 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUS200 -912
US500 -484
HK50 -864
US30 -492
XAUUSD 3K
USDJPY 363
EURJPY -814
USTEC 15
STOXX50 604
UK100 908
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUS200 -24K
US500 6.3K
HK50 -7.2K
US30 -4.3K
XAUUSD 440K
USDJPY -125
EURJPY -2K
USTEC 19K
STOXX50 5.1K
UK100 14K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 101.85 USD
Worst Trade: -385 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +2 662.69 USD
Massima perdita consecutiva: -1 404.83 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real17
0.40 × 322
Exness-Real18
2.98 × 53
Exness-Real16
3.90 × 10
HFMarketsSV-Live Server 3
7.33 × 12
Exness-Real9
9.42 × 121
XMTrading-Real 12
10.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
23.74 × 295
Risk control is our main priority

Mainly trade on index, so please make sure your account can enter trades on index


for those who wanted to use the same broker as mine, please kindly subscribe through the link below :

thank you


Non ci sono recensioni
2025.10.24 03:51
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 03:51
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 3.9% of days out of the 538 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 03:51
80% of trades performed within 5 days. This comprises 0.93% of days out of the 538 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Smokey
30USD al mese
0%
0
0
USD
9.3K
USD
77
0%
40
45%
100%
1.19
32.59
USD
0%
1:200
Copia

