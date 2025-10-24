- Прирост
Всего трейдов:
59
Прибыльных трейдов:
25 (42.37%)
Убыточных трейдов:
34 (57.63%)
Лучший трейд:
1 101.85 USD
Худший трейд:
-385.29 USD
Общая прибыль:
11 863.29 USD (949 338 pips)
Общий убыток:
-9 965.72 USD (313 770 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (2 662.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 662.69 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
94.85%
Макс. загрузка депозита:
13.35%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
8 дней
Фактор восстановления:
0.46
Длинных трейдов:
59 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
32.16 USD
Средняя прибыль:
474.53 USD
Средний убыток:
-293.11 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-1 404.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 404.83 USD (4)
Прирост в месяц:
-2.76%
Годовой прогноз:
-33.48%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
4 102.90 USD (31.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.39% (4 102.90 USD)
По эквити:
7.12% (712.90 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US30
|9
|US500
|8
|HK50
|7
|XAUUSD
|6
|AUS200
|6
|USDJPY
|6
|USTEC
|6
|EURJPY
|4
|STOXX50
|4
|UK100
|3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US30
|-731
|US500
|-1.1K
|HK50
|-1.2K
|XAUUSD
|3.9K
|AUS200
|-912
|USDJPY
|987
|USTEC
|394
|EURJPY
|-1.1K
|STOXX50
|-44
|UK100
|1.7K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US30
|-4.3K
|US500
|-5.6K
|HK50
|-11K
|XAUUSD
|619K
|AUS200
|-24K
|USDJPY
|1.9K
|USTEC
|33K
|EURJPY
|-3.1K
|STOXX50
|-7.3K
|UK100
|38K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 101.85 USD
Худший трейд: -385 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +2 662.69 USD
Макс. убыток в серии: -1 404.83 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Risk control is our main priority
Mainly trade on index, so please make sure your account can enter trades on index
for those who wanted to use the same broker as mine, please kindly subscribe through the link below :
https://one.exnessonelink.com/a/tmlvumlv
thank you
Нет отзывов
