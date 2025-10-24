СигналыРазделы
Andy Chandra

Smokey

Andy Chandra
0 отзывов
Надежность
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 25%
Exness-Real17
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
59
Прибыльных трейдов:
25 (42.37%)
Убыточных трейдов:
34 (57.63%)
Лучший трейд:
1 101.85 USD
Худший трейд:
-385.29 USD
Общая прибыль:
11 863.29 USD (949 338 pips)
Общий убыток:
-9 965.72 USD (313 770 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (2 662.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 662.69 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
94.85%
Макс. загрузка депозита:
13.35%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
8 дней
Фактор восстановления:
0.46
Длинных трейдов:
59 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
32.16 USD
Средняя прибыль:
474.53 USD
Средний убыток:
-293.11 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-1 404.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 404.83 USD (4)
Прирост в месяц:
-2.76%
Годовой прогноз:
-33.48%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
4 102.90 USD (31.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.39% (4 102.90 USD)
По эквити:
7.12% (712.90 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US30 9
US500 8
HK50 7
XAUUSD 6
AUS200 6
USDJPY 6
USTEC 6
EURJPY 4
STOXX50 4
UK100 3
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US30 -731
US500 -1.1K
HK50 -1.2K
XAUUSD 3.9K
AUS200 -912
USDJPY 987
USTEC 394
EURJPY -1.1K
STOXX50 -44
UK100 1.7K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US30 -4.3K
US500 -5.6K
HK50 -11K
XAUUSD 619K
AUS200 -24K
USDJPY 1.9K
USTEC 33K
EURJPY -3.1K
STOXX50 -7.3K
UK100 38K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 101.85 USD
Худший трейд: -385 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +2 662.69 USD
Макс. убыток в серии: -1 404.83 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real17
0.40 × 322
Exness-Real4
1.11 × 9
Exness-Real18
2.98 × 53
Exness-Real16
3.90 × 10
HFMarketsSV-Live Server 3
7.33 × 12
Exness-Real9
9.42 × 121
XMTrading-Real 12
10.00 × 1
Axi-US18-Live
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
23.74 × 295
RoboForex-ProCent-8
113.84 × 90
Risk control is our main priority

Mainly trade on index, so please make sure your account can enter trades on index


for those who wanted to use the same broker as mine, please kindly subscribe through the link below :

https://one.exnessonelink.com/a/tmlvumlv


thank you


Нет отзывов
2025.12.22 23:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.21 23:23
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.09 10:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 10:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 16:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 15:36
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.11 04:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 03:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 02:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 02:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 01:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.30 04:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.30 03:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.24 09:07
Share of trading days is too low
2025.10.24 03:51
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 03:51
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 3.9% of days out of the 538 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 03:51
80% of trades performed within 5 days. This comprises 0.93% of days out of the 538 days of the signal's entire lifetime.
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.