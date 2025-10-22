SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Goldxauussd2025
Nguyen Van Cuong

Goldxauussd2025

Nguyen Van Cuong
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 137%
Exness-Real29
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 064
Kârla kapanan işlemler:
416 (39.09%)
Zararla kapanan işlemler:
648 (60.90%)
En iyi işlem:
123.79 USD
En kötü işlem:
-144.00 USD
Brüt kâr:
8 216.78 USD (4 911 744 pips)
Brüt zarar:
-6 799.13 USD (4 922 400 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (222.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
324.19 USD (7)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
41.50%
Maks. mevduat yükü:
15.45%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
210
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.55
Alış işlemleri:
261 (24.53%)
Satış işlemleri:
803 (75.47%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
1.33 USD
Ortalama kâr:
19.75 USD
Ortalama zarar:
-10.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-299.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-299.55 USD (20)
Aylık büyüme:
26.03%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
180.86 USD
Maksimum:
554.97 USD (26.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.54% (554.97 USD)
Varlığa göre:
23.15% (265.03 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1057
BTCUSD 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.4K
BTCUSD -25
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 163K
BTCUSD -174K
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +123.79 USD
En kötü işlem: -144 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +222.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -299.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarkets-Live3
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real17
0.76 × 50
TradeMaxGlobal-Demo
5.57 × 30
Exness-Real16
7.71 × 51
Exness-Real29
8.19 × 115
ICMarketsSC-Live05
9.52 × 537
Exness-Real4
10.79 × 282
ICMarketsSC-Live31
11.81 × 53
RoboForex-Pro-3
14.38 × 8
İnceleme yok
2025.12.04 20:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:2000
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 12:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 12:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 14:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 12:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 11:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 02:45
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 01:45
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 20:21
Share of trading days is too low
2025.11.24 20:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 20:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 20:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 20:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 16:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 16:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 16:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 16:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 16:11
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
