İşlemler:
1 064
Kârla kapanan işlemler:
416 (39.09%)
Zararla kapanan işlemler:
648 (60.90%)
En iyi işlem:
123.79 USD
En kötü işlem:
-144.00 USD
Brüt kâr:
8 216.78 USD (4 911 744 pips)
Brüt zarar:
-6 799.13 USD (4 922 400 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (222.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
324.19 USD (7)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
41.50%
Maks. mevduat yükü:
15.45%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
210
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.55
Alış işlemleri:
261 (24.53%)
Satış işlemleri:
803 (75.47%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
1.33 USD
Ortalama kâr:
19.75 USD
Ortalama zarar:
-10.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-299.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-299.55 USD (20)
Aylık büyüme:
26.03%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
180.86 USD
Maksimum:
554.97 USD (26.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.54% (554.97 USD)
Varlığa göre:
23.15% (265.03 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1057
|BTCUSD
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.4K
|BTCUSD
|-25
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|163K
|BTCUSD
|-174K
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +123.79 USD
En kötü işlem: -144 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +222.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -299.55 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.76 × 50
|
TradeMaxGlobal-Demo
|5.57 × 30
|
Exness-Real16
|7.71 × 51
|
Exness-Real29
|8.19 × 115
|
ICMarketsSC-Live05
|9.52 × 537
|
Exness-Real4
|10.79 × 282
|
ICMarketsSC-Live31
|11.81 × 53
|
RoboForex-Pro-3
|14.38 × 8
