- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 432
利益トレード:
566 (39.52%)
損失トレード:
866 (60.47%)
ベストトレード:
123.79 USD
最悪のトレード:
-212.66 USD
総利益:
10 388.53 USD (7 433 535 pips)
総損失:
-9 323.09 USD (6 822 606 pips)
最大連続の勝ち:
17 (222.64 USD)
最大連続利益:
324.19 USD (7)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
49.68%
最大入金額:
24.25%
最近のトレード:
18 分前
1週間当たりの取引:
106
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.90
長いトレード:
351 (24.51%)
短いトレード:
1 081 (75.49%)
プロフィットファクター:
1.11
期待されたペイオフ:
0.74 USD
平均利益:
18.35 USD
平均損失:
-10.77 USD
最大連続の負け:
20 (-299.55 USD)
最大連続損失:
-800.32 USD (12)
月間成長:
-30.05%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
180.86 USD
最大の:
1 179.05 USD (40.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
76.44% (1 179.05 USD)
エクイティによる:
52.48% (539.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1421
|BTCUSD
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|988
|BTCUSD
|77
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-48K
|BTCUSD
|659K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +123.79 USD
最悪のトレード: -213 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +222.64 USD
最大連続損失: -299.55 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real29"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.76 × 50
|
TradeMaxGlobal-Demo
|5.57 × 30
|
Exness-Real16
|7.71 × 51
|
Exness-Real29
|8.19 × 115
|
ICMarketsSC-Live05
|9.52 × 537
|
Exness-Real4
|10.79 × 282
|
ICMarketsSC-Live31
|11.81 × 53
|
RoboForex-Pro-3
|14.38 × 8
