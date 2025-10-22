СигналыРазделы
Nguyen Van Cuong

Goldxauussd2025

Nguyen Van Cuong
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2025 34%
Exness-Real29
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 427
Прибыльных трейдов:
563 (39.45%)
Убыточных трейдов:
864 (60.55%)
Лучший трейд:
123.79 USD
Худший трейд:
-212.66 USD
Общая прибыль:
10 322.87 USD (7 367 886 pips)
Общий убыток:
-9 306.22 USD (6 805 729 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (222.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
324.19 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
49.68%
Макс. загрузка депозита:
24.25%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
107
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.86
Длинных трейдов:
346 (24.25%)
Коротких трейдов:
1 081 (75.75%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
0.71 USD
Средняя прибыль:
18.34 USD
Средний убыток:
-10.77 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-299.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-800.32 USD (12)
Прирост в месяц:
-33.59%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
180.86 USD
Максимальная:
1 179.05 USD (40.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
76.44% (1 179.05 USD)
По эквити:
52.48% (539.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1416
BTCUSD 11
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 940
BTCUSD 77
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -96K
BTCUSD 659K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +123.79 USD
Худший трейд: -213 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +222.64 USD
Макс. убыток в серии: -299.55 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real29" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FPMarkets-Live3
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real17
0.76 × 50
TradeMaxGlobal-Demo
5.57 × 30
Exness-Real16
7.71 × 51
Exness-Real29
8.19 × 115
ICMarketsSC-Live05
9.52 × 537
Exness-Real4
10.79 × 282
ICMarketsSC-Live31
11.81 × 53
RoboForex-Pro-3
14.38 × 8
Нет отзывов
2025.12.26 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 09:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 04:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.25 23:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 08:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 06:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 01:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 01:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 00:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 00:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 23:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 15:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 02:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 17:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 13:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 09:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:2000
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.