Всего трейдов:
1 427
Прибыльных трейдов:
563 (39.45%)
Убыточных трейдов:
864 (60.55%)
Лучший трейд:
123.79 USD
Худший трейд:
-212.66 USD
Общая прибыль:
10 322.87 USD (7 367 886 pips)
Общий убыток:
-9 306.22 USD (6 805 729 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (222.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
324.19 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
49.68%
Макс. загрузка депозита:
24.25%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
107
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.86
Длинных трейдов:
346 (24.25%)
Коротких трейдов:
1 081 (75.75%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
0.71 USD
Средняя прибыль:
18.34 USD
Средний убыток:
-10.77 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-299.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-800.32 USD (12)
Прирост в месяц:
-33.59%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
180.86 USD
Максимальная:
1 179.05 USD (40.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
76.44% (1 179.05 USD)
По эквити:
52.48% (539.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1416
|BTCUSD
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|940
|BTCUSD
|77
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-96K
|BTCUSD
|659K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +123.79 USD
Худший трейд: -213 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +222.64 USD
Макс. убыток в серии: -299.55 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real29" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.76 × 50
|
TradeMaxGlobal-Demo
|5.57 × 30
|
Exness-Real16
|7.71 × 51
|
Exness-Real29
|8.19 × 115
|
ICMarketsSC-Live05
|9.52 × 537
|
Exness-Real4
|10.79 × 282
|
ICMarketsSC-Live31
|11.81 × 53
|
RoboForex-Pro-3
|14.38 × 8
