리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real29"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FPMarkets-Live3 0.00 × 1 OctaFX-Real8 0.00 × 1 Exness-Real17 0.76 × 50 TradeMaxGlobal-Demo 5.57 × 30 Exness-Real16 7.71 × 51 Exness-Real29 8.19 × 115 ICMarketsSC-Live05 9.52 × 537 Exness-Real4 10.79 × 282 ICMarketsSC-Live31 11.81 × 53 RoboForex-Pro-3 14.38 × 8