- 자본
- 축소
트레이드:
1 543
이익 거래:
615 (39.85%)
손실 거래:
928 (60.14%)
최고의 거래:
123.79 USD
최악의 거래:
-212.66 USD
총 수익:
11 076.73 USD (8 206 167 pips)
총 손실:
-9 718.61 USD (7 214 326 pips)
연속 최대 이익:
17 (222.64 USD)
연속 최대 이익:
324.19 USD (7)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
52.83%
최대 입금량:
24.25%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
85
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
1.15
롱(주식매수):
365 (23.66%)
숏(주식차입매도):
1 178 (76.34%)
수익 요인:
1.14
기대수익:
0.88 USD
평균 이익:
18.01 USD
평균 손실:
-10.47 USD
연속 최대 손실:
20 (-299.55 USD)
연속 최대 손실:
-800.32 USD (12)
월별 성장률:
-23.79%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
180.86 USD
최대한의:
1 179.05 USD (39.75%)
상대적 삭감:
잔고별:
71.97% (1 179.05 USD)
자본금별:
52.48% (539.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1531
|BTCUSD
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.3K
|BTCUSD
|88
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|224K
|BTCUSD
|767K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +123.79 USD
최악의 거래: -213 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +222.64 USD
연속 최대 손실: -299.55 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real29"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
