Signaux / MetaTrader 4 / Goldxauussd2025
Nguyen Van Cuong

Goldxauussd2025

Nguyen Van Cuong
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 40 USD par mois
croissance depuis 2025 137%
Exness-Real29
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 064
Bénéfice trades:
416 (39.09%)
Perte trades:
648 (60.90%)
Meilleure transaction:
123.79 USD
Pire transaction:
-144.00 USD
Bénéfice brut:
8 216.78 USD (4 911 744 pips)
Perte brute:
-6 799.13 USD (4 922 400 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (222.64 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
324.19 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
41.50%
Charge de dépôt maximale:
15.45%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
210
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
2.55
Longs trades:
261 (24.53%)
Courts trades:
803 (75.47%)
Facteur de profit:
1.21
Rendement attendu:
1.33 USD
Bénéfice moyen:
19.75 USD
Perte moyenne:
-10.49 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-299.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-299.55 USD (20)
Croissance mensuelle:
26.03%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
180.86 USD
Maximal:
554.97 USD (26.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.54% (554.97 USD)
Par fonds propres:
23.15% (265.03 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1057
BTCUSD 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.4K
BTCUSD -25
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 163K
BTCUSD -174K
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +123.79 USD
Pire transaction: -144 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 20
Bénéfice consécutif maximal: +222.64 USD
Perte consécutive maximale: -299.55 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real29" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarkets-Live3
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real17
0.76 × 50
TradeMaxGlobal-Demo
5.57 × 30
Exness-Real16
7.71 × 51
Exness-Real29
8.19 × 115
ICMarketsSC-Live05
9.52 × 537
Exness-Real4
10.79 × 282
ICMarketsSC-Live31
11.81 × 53
RoboForex-Pro-3
14.38 × 8
Aucun avis
2025.12.04 20:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:2000
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 12:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 12:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 14:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 12:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 11:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 02:45
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 01:45
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 20:21
Share of trading days is too low
2025.11.24 20:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 20:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 20:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 20:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 16:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 16:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 16:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 16:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 16:11
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
